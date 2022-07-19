Твой дом — моя крепость: в Европе и США все больше случаев самозахватов пустующего жилья

Страдают от двойных стандартов и простые граждане – испанцы, французы, американцы, британцы. В первую очередь, из-за сквоттеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Незыблемость права частной собственности считается одним из столпов западного общества. Однако трактовать это право могут подчас по-разному, в зависимости от настроений бюрократической элиты. Необходимо в угоду вообще непонятно кому наложить без суда и следствия арест на активы российского государства? Пожалуйста! Конфисковать зарубежную собственность российских граждан? Нет никаких проблем.

Страдают от таких двойных стандартов и простые граждане – испанцы, французы, американцы, британцы. В первую очередь, из-за сквоттеров (так называют людей, самовольно захватывающие пустые помещения).

Вот один из последних случаев. Семья французов приобрела квартиру неподалеку от испанской Барселоны, где отдыхала каждое лето. В начале этого лета, оказавшись на Пиренеях, владельцы обнаружили в своих апартаментах незаконных жильцов. Те в период пандемии, присмотрев пустующую квартиру, вселились в нее, не спросив ни у кого разрешения. Разумеется, хозяева тут же заявили в полицию. Но та отказалась предпринимать какие-либо действия, сославшись на неприкосновенность жилища, и посоветовала выяснять отношения с непрошенными гостями в суде. Французы истолковали испанские законы на свой лад и, вооружившись монтировкой и баллончиком со слезоточивым газом, попытались выгнать из своего дома захватчиков. Прибывшая вновь полиция арестовала… французов. Более того их обвинили в проникновение в чужое жилье.

Жертвами сквоттерами становились и знаменитости: так немецкий теннисист Борис Беккер долгое время не мог выселить из принадлежащего ему особняка некоего Георга Берреса, называвшего себя «Ииусом» и самовольно вселившегося в пустующий дом, принадлежащий спортсмену.

В России, где самыми известными сквоттерами являются герои мультика «Трое из Простоквашино». В нашей стране, согласно законам, желающие присвоить бесхозное, чужое помещение, должны прожить в нем 15 лет, ни от кого не скрываясь. До истечения этого срока внезапно объявившийся собственник обладает полным правом сквоттеров выгнать.

В Европе и США все сложнее. Тяжелее всех приходится добропорядочным американцам: там сквоттерам настоящее раздолье. Сквоттеры в Новом свете отлично знают местные законы, согласно которым их практически невозможно выгнать из захваченного помещения без решения суда.

В Америке два типа сквоттеров – те, кто самовольно вселяется в пустующее жилье, и те, кто подписал договор об аренде. В первом случае, в большинстве штатов их практически невозможно выселить без судебного решения. Например, в Калифорнии, захватчикам достаточно прожить три дня в доме или квартире, на который они положили глаз. По истечению этого срока вернувшимся из отпуска или командировки хозяевам придется нанимать адвоката и обращаться в суд. И боже упаси угрожать взломщикам, входить в «их» дом, отключать в нем свет или газ! Сквоттеры могут в темноте упасть и покалечиться, и оплачивать их лечение и страдания придется нарушителям спокойствия. Кстати, если хозяева все же подадут в суд, то в большинстве американских штатов сквоттерам положен бесплатный адвокат от одной из многочисленных организаций, борющихся с имущественным неравноправием.

Еще одна, ставшая особо популярной в пандемию коронавируса форма своеобразного самозахвата жилья в Америке выглядит вообще безупречно: человек подписывает договор об аренде квартиры, вносит плату за первый месяц, вселяется и затем сообщает о полном отсутствии средств на последующую оплату. Выселить такого сквоттера можно только по решению суда, который тянется годами. Владельцам квартир, как правило, ничего не остается, как заплатить съемщику отступные, лишь бы тот съехал.

Поднакопившие жирка за годы эмиграции из СССР жители Брайтона, ставшие счастливыми обладателями недвижимости, сдаваемой в аренду, со сквоттерами расправляются оригинальным способом: попадая в неприятную ситуацию, они призывают на помощь Большого Джамиля.

На визитной карточке род его деятельности обозначен как «специалист по выселению неплательщиков». Получив вместо добропорядочных арендаторов сквоттеров, знающие Большого Джамиля подселяют его в соседнюю квартиру, куда он въезжает со всей своей большой и дружной семьей: постоянно орущими двенадцатью детьми, курящими травку племянниками, другими близкими и дальними родственниками, обожающими громко предаваться любви под жесточайшее порно. Старенькая бабушка Большого Джамиля регулярно моет коридор какой-то липкой субстанцией, а страдающий деменцией дедушка частенько справляет нужду под соседскую дверь.

Большой Джамиль очень востребован, но отказывается от работы зимой – он любит кататься на лыжах в швейцарских Альпах. А живет он в огромном особняке за пределами Большого Нью-Йорка, и свободные комнаты в нем не сдает.