Пять советских фильмов, которые надо обязательно пересмотреть нашему современнику

При просмотре фильмов прошлого века часто прослеживает утопичный образ жителя Советского Союза: добродушный, вежливый, трудолюбивый и надежный товарищ. Фото: Кадр видео

При просмотре фильмов середины прошлого века часто прослеживает утопичный образ жителя Советского Союза, образ «нового человека»: добродушный, вежливый, трудолюбивый и надежный товарищ. Со временем, в эволюции фильмографии персонажи больше типизировались под характерные черты поведения своего поколения и общества. В позднесоветской период главный герой не обязательно должен был быть положительным, даже наоборот – мог олицетворять лентяя и бездельника. Таким образом, с помощью сатиры высмеивались пороки, которые встречаются в любом обществе. Мы сделали подборку фильмов и режиссеров, которые завязали сюжет вокруг не самых однозначных героев.

«Афоня», реж. Георгий Данелия (1975 г.)

Фильм "Афоня" Фото: кадр из фильма.

- Борщев!

- Аюшки.

- Совесть у тебя есть?

- Совести то у меня во, с прицепом (показывают рукой выше головы), а времени у меня нет.

Так начинается комедийно-драматический фильм про любителя хорошо и беззаботно провести время работника ЖЭКа Афоню. Единственное, что вызывает хоть малейший интерес у Афони – эффектные женщины. Как шутили его коллеги, Борщеву надо объявить благодарность за рыцарское обращение с дамами. Он даже бреется перед разбитым зеркалом, вокруг которого наклеены вырезки моделей из женских журналов. Но даже комплименты не могут скрыть от женской прозорливости пристрастие Афони к спиртным напиткам, после слияния которых с организмом труженика тот становится безразличным к окружающим.

Борщев груб и равнодушен к чувствам людей со своей работы и безмятежного досуга. На деле же он несчастный человек, бегущий от себя и остальных. Георгий Данелия сделал открытую концовку, и зритель может лишь предполагать: избавится ли Афоня от вредных привычек или так и продолжит жить по собственным безответственным правилам.

«Старший сын», реж. Виталий Мельников (1975 г.)

Фильм "Старший сын" Фото: кадр из фильма.

Ради комфортной жизни человек порой может решиться на многое, даже пойти на обман. Первое проявление нахальства студента Владимир Бусыгин проявилось в попытке переночевать у соседки семьи Сарафановых. После ее настойчивого отказа он уже готов был стоять на коленях и даже признавался в любви. Он и его дружок Сильва совсем не растерялись после провала и придумали новый прекрасный план: попасть в дом к детям Сарафанова, где Владимир притворился внебрачным сыном Андрея Григорьевича.

Пользуясь доверчивостью главы семьи, Володя стал убеждать и свою новую сестру Нину в родстве, что чуть не привело к ссоре между отцом и дочерью. Захлестнувшись эгоизмом, ураган Бусыгин решил рассорить Нину с её женихом, чтобы такая прелестная девушка не покидала отчий дом и его.

«Не дай бог обманывать того, кто верит каждому твоему слову», - сказал Володя, продолжая врать людям в лицо и заодно самому себе. Хотя зрители и стараются оправдывать каждое решение главного героя, его поведение диктуется его ежеминутными необдуманными желаниями, невзирая на то, что это может навсегда изменить или даже испортить чужую жизнь.

«Суета сует», реж. Алла Сурикова (1979 г.)

Фильм "Суета сует" Фото: кадр из фильма.

«Суета сует» - красочный, позитивный и добрый фильм о непростой теме. Измена – феномен, о котором все слышали и знают, и каждый старается не допустить его присутствия в своей жизни. Так и работница ЗАГСа Марина Петровна, рассказывающая молодоженам о священности брака, не готова была к таким откровениям своего мужа. Борис Иванович оставляет впечатление слабовольного и с некой детскостью персонажа.

Спустя 19 лет брака он решается уйти от жены к девушке, которую толком близко не узнал. Даже его родная дочь высказала своё недовольство насчет его падкости на маленькие радости. Действительно, Борюсику нужен был тихий праздник жизни на стороне, где его бы его чуть ли не боготворили и дарили нежность. Но его нерешительность в принятие решений сыграла над ним злую шутку: со временем он понял, что не может даже существовать без женщины, способной стоять у штурвала семейного корабля.

«Курьер», реж. Карен Шахназаров (1986 г.)

Фильм "Курьер" Фото: кадр из фильма.

Вступление выпускника Ивана в «большую жизнь» проходило стремительно, чему он изо всех сил сопротивлялся. Желания продолжать обучение в университете у него не было, поэтому успешно провалив экзамены, протестующий юноша устроился на работу. Иван, каждый раз прикрываясь благими намерениями, обманывал своих родителей и знакомых. «Я бы на месте отца от тебя тоже ушёл», - зло произнёс молодой человек в сторону своей мамы, когда та попыталась его образумить.

В порыве грубости Ваня никогда не сдерживался, что задевало близких. Однажды он чуть не спалил квартиру в попытке манипуляции чувствами другого человека. Прилежным работником ему также не суждено было стать: отсутствие ответственности, наглость и безразличие к другим людям.

В различные времена зрители по-разному относились к образу бунтующего подростка, однако его мир ограничивается его мечтами о другом светлом будущем, а настоящее для Вани – почти ничто.

«Маленькая Вера», реж. Василий Пичул (1988 г.)

Фильм "Маленькая Вера" Фото: кадр из фильма.

Кому же не хотелось в молодости казаться старше своих лет, смотреться чуть взрослее. Маленькая Вера решила проявить свою независимость с помощью сетчатых колготок, кожаной мини-юбки и пачки сигарет. Образование её совершенно не интересует, а новые для девушки словосочетания, как, например, «платоническая любовь», вызывает смех.

Постоянное хамство Веры выводит из себя родителей, неспособных найти на неё управу. Девушка ведёт себя совершенно необдуманно и не волнуется за исход. Поэтому ей не кажется чем-то странным пойти в общежитие к первому встречному, взявшего её за руку, где на стене висит памятка «это надо знать о СПИДе».

Вера не понаслышке знает, что такое сильные чувства, но при этом чужие эмоции её не волнуют. Она распоряжается ими, исходя из быстроменяющегося настроения. В конце фильма юной особе всё-таки пришлось столкнуться с последствиями принятых решений.