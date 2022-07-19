Новая подписка от МТС: так много минут и интернета, что хватит на всё

Подключить подписку или перейти на неё можно на странице, в приложении или личном кабинете Фото: Shutterstock

С новой подпиской «МТС Доступ» абоненты смогут свободно звонить на номера всех операторов России, пользоваться интернетом, общаться в соцсетях, мессенджерах, не считая минуты и гигабайты: включенных в подписку минут, ГБ и SMS будет достаточно для комфортного общения, просмотра кино и потокового видео, стриминга, работы, учёбы, привычного интернет-серфинга и других занятий. Кроме того, в рамках подписки абоненты получат безлимитный доступ к «ВКонтакте», «Одноклассникам», WhatsApp, Telegram, Viber, YouTube, Twitch, RuTube и другим популярным интернет-сервисам.

В МТС Доступ также включена антиспам опция «Защитник», которая оградит абонентов от нежелательных и мошеннических звонков. «Защитник» сам ответит на звонок, задаст уточняющие вопросы, запишет разговор и расшифрует в текст. Позднее прослушать запись разговора или прочитать его текстовую расшифровку в приложении Мой МТС.

Подключить подписку или перейти на неё можно на странице, в приложении или личном кабинете на сайте.