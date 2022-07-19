Харьковская область выживает благодаря гуманитарной помощи

Доставляют гуманитарную помощь с риском для жизни

Российские военнослужащие доставили 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области, которые пострадали от украинских националистов в ходе проведения специальной военной операции. Бандиты разграбили все магазины, обстреляли и разрушили здания торговых точек.

Доставляют гуманитарную помощь с риском для жизни: продолжаются обстрелы, диверсанты используют для сброса гранат беспилотники, регулярно минируют дороги. Свидетелями тому на обочине сожженные машины.

«Разгрузить гуманитарку местные стараются как можно быстрее. Здесь случаются прилеты почти каждый день. До линии соприкосновения несколько километров. Мужчины разгружают «Уралы», а женщины ведут учет. Гуманитарка поступает жителям Харьковской области со всей России. Гречка, мука, рис, индивидуальные продуктовые наборы, где кроме круп - подсолнечное масло и мясные консервы», - комментируют кадры в Минобороны России.

Вместе с продуктами люди получают игрушки и памперсы для самых маленьких. Школьникам выдают канцелярские принадлежности и развивающие книги - начинается подготовка к школе.

«Гуманитарка из России – единственная возможность накормить семью для местных жителей. Поселковые власти систему распределения и доставки гуманитарки наладили. Помогают волонтеры и бывшие работники социальной службы. Несмотря на обстрелы люди фасуют и раздают гуманитарку», - рассказывает сотрудник администрации Валентина.

Во время съемок в центр поселка ударила украинская артиллерия. Разрушила несколько домов, целых в поселке осталось почти не осталось, покалечив старика – осколком ему раздробило бедро, огромная кровопотеря, украинские гаубицы на время замолчали.

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украину и республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 44 947,3 тонны гуманитарной помощи, проведена 1 321 акция, в том числе за истекшие сутки одна в Херсонской области, в ходе которой мирному населению передано 30 тонн гуманитарной помощи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Минобороны России опубликовало кадры работы уникального железнодорожного банно-прачечного поезда из состава группировки войск Центрального военного округа, выполняющей задачи специальной военной операции.

Железнодорожный комплекс задействован круглосуточно. Он может обеспечить в автономном режиме трехразовое питания, помывки, стирки и дезинфекции военного имущества с пропускной способностью более 1 тысячи военнослужащих в сутки и более 1 тонны вещевого имущества в любых условиях обстановки.

«Поезд состоит из вагона-штаба, вагонов банно-прачечных, помывочных, электростанции, цистерн, складских, вагонов проживания и столовых. У нас много специфических задач, банно-прачечная сейчас основная на данный момент. У нас очень большие производственные возможности, в день можем стирать более 2 тонн белья», - заявил начальник поезда Степан.

Стирать в стиральных машинах состава можно даже спальные мешки.

Начальник поезда отметил, что энергетическая установка поезда может с легкостью «запитать не только себя, но и внешнего потребителя, которым может быть населенный пункт «до тысячи частных домов».

Период автономности поезда без дозаправки топливом может достигать до 15 суток без дозаправки.

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