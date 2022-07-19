Исследование: небольшая доза пива может улучшить здоровье кишечника

Подчеркиваем: речь идет об умеренном потреблении пива Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые продолжают изучать микробиоту кишечника, считая ее важной составляющей в нашем иммунитете и не только. Чем больше разнообразие полезных бактерий, тем лучше иммунитет и настроение и тоньше талия.

Португальские ученые выяснили, что умеренное потребление пива типа лагер (светлое горькое) может положительно повлиять на это разнообразие полезных бактерий. Причем не важно, алкогольное или безалкогольное пиво.

Подчеркиваем: речь идет об умеренном потреблении пива, то есть условно разрешенных ВОЗ 330 мл пива в день!

Это же доказали и португальские ученые, попросив здоровых взрослых мужчин выпивать за ужином по 325 мл пива (на выбор — алкогольное или без градусов). За четыре недели эксперимента, что микробиота кишечника, действительно стала здоровее. Ученые предполагают, что это случилось из-за особых соединений в пиве, таких как полифенолы и микроорганизмы, которые облегчают его брожение.

И хотя результаты показывают, что одна бутылка пива в день может быть полезна для здоровья кишечника, ученые подчеркивают, что самый безопасный уровень потребления алкоголя — это полное отсутствие алкоголя. Тем более, что потенциальная польза пива для здоровья кишечника, не зависит от содержания алкоголя. То есть безалкогольное пиво не менее полезно, но при этом более безопасно.

Не доводите до «пивного сердца»

Еще раз повторим: когда речь идет о пользе алкоголя, все медики подчеркивают, что дело в дозе — потенциально безопасной считается минимальная доза (не более 30 мл чистого алкоголя в день). Но в последнее время эксперты ВОЗ склоняются к мысли, что безопасной дозой может быть только отсутствие алкоголя.

Поверив в пользу пива, убедив себя в том, что в нем много витаминов и мало алкоголя, люди часто начинают злоупотреблять им, а пивной алкоголизм — крайне тяжелое заболевание...

- Одним из мифов, которые ходят вокруг пива, называют его пользу для сердца и сосудов. Но на самом деле пиво влияет на расширение полостей сердца, утолщение его стенок, даже некрозам в сердечной мышце, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Связано это с наличием кобальта, который используется как стабилизатор для пивной пены. А также с углекислым газом, который стремительно разносит алкоголь по крови. Это приводит к варикозному расширению вен и расширению границ сердца. Из-за чего возникает синдром «пивного сердца». Его еще называют синдромом «капронового чулка»: сердце буквально провисает, становится дряблым и плохо качает кровь. И помните: какие бы полезные и целебные свойства ни приписывались хмелю, его смолы в пиве — канцерогены и они делают свое пагубное дело. ВОЗ считает, что именно неумеренное потребление пива повышает риск развития рака толстой кишки: тот же самый кобальт вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке.