Две переправы героя-полковника: Рустам Сайфуллин исполнял долг, пока земля горела под ногами

Рустам Сайфуллин с супругой Фото: Личный архив

«СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ПРОТИВНИКОМ»

Пока Сергей Шойгу, наклонившись над койкой, крепил звездочку Героя на госпитальную пижаму, начальник Главного управления кадров Минобороны Виктор Горемыкин читал:

- Указом Президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя полковнику Сайфуллину Рустаму Галиевичу…

Министр вручил букет супруге полковника Наталье, которая была здесь же, в палате.

- Берегите его, - сказал он. – Скоро вас подлечат и вернут в строй. И впереди у нас еще много дел.

Сергей Шойгу прикрепил звездочку Героя на госпитальную пижаму

Для Рустама Сайфуллина, командира 40-го инженерно-саперного полка, это было уже второе ранение за время спецоперации на Украине. В боевых действиях он участвовал с самого 24 февраля, полк помогал армии двигаться вперед, обеспечивая переправу через реки. Сайфуллин и его бойцы действовали, как это пишется в приказах, «в условиях непосредственного соприкосновения с противником». На практике эта фраза означает работу под ураганным огнем врага, когда вокруг чуть ли не земля под ногами горит.

Такая обстановка сложилась и 2 марта во время переправы через Десну на Черниговском направлении. Сайфуллин был ранен осколком, но, получив первую медпомощь, остался на месте и руководил работами, пока задача движения войск не была выполнена. Только тогда командир полка отправился в госпиталь. А после выздоровления вернулся в зону боевых действий.

Второе ранение офицер получил в мае.

- Была успешно наведена переправа через водную преграду, - вспоминает полковник Сайфуллин. - Войска начали переправляться на ту сторону. Но в результате артобстрела переправа была повреждена, а я был ранен. Но продолжил руководить, пока переправу не восстановили. И тогда меня эвакуировал медицинский спецотряд... Я считаю, что ничего особенного не совершил. Просто добросовестно выполнял обязанности.

Министр вручил букет супруге полковника Наталье, которая была здесь же, в палате

ТОЛЬКО ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

Настоящим героям свойственна скромность. Но в случае с Сайфуллиным подвигом можно считать всю его жизнь, которая словно сама вела высшей военной награде.

Будущий офицер родился в селе Вагай Тюменской области. Закончив школу с золотой медалью, в 2000 году поступил в Тюменское высшее военно-инженерное училище (ТВВИКУ), которое тоже закончил с золотой медалью.

- Учился Рустам Галиевич старательно, – говорит заместитель начальника кафедры тактики инженерных войск ТВВИКУ подполковник Анатолий Усольцев. - Поскольку закончил учебу с золотой медалью, то имел право выбора места службы. И он пожелал отправиться в Чеченскую Республику.

В Чечне Сайфуллин участвовал в контртеррористической операции. Там же познакомился с будущей супругой, которая служила бухгалтером в воинской части. Сегодня у них две дочери и сын. Семилетний Тамерлан твердо решил идти по стопам отца.

Молодых ждало 12 переездов по всей стране. После Чечни был Владикавказ. Потом военная академия в Москве, Сайфуллин и ее закончил с золотой медалью. Служил замом командира бригады в Башкирии, а в 2020 году стал командиром инженерно-саперного полка в Тюменской области. Эту должность Рустам Сайфуллин занимал до спецоперации на Украине.

- Я служу под командованием полковника Сайфуллина уже 4 года, - говорит подполковник Павел Русин, командир инженерно-саперного батальона 41-го инженерно-саперного полка. – Это один из самых грамотных и целеустремленных командиров, которых я встречал за службу. У него колоссальный опыт. Это человек, которым мы по-настоящему гордимся.

- Для брата эта награда, конечно, многое значит, - говорит брат Рустама майор Хайдар Сайфуллин. – Он первый и единственный Герой России в нашем районе. Когда стало известно о награде, телефон у наших родителей просто разрывался.

Сам выздоравливающий герой мечтает вернуться в строй.

- В планах, конечно, остаться в строю, - говорит он. - Мы – продолжатели дел своих дедов, ратный подвиг не имеем право опозорить.

Однако второе ранение оказалось довольно тяжелым. Вернуться на передовую полковник Сайфуллин уже не сможет. Герою предложена должность заместителя начальника его родного Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Уже сейчас подвиг Сайфуллина приводят в пример курсантам ТВВИКУ, которые ждут личной встречи.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 19 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, мы выжили. Остальное — фигня:" У детей Мариуполя уже поседели волосы, а вместо игрушек - скелеты

О детях Донецка, Мариуполя и других городов Донбасса в репортаже спецкора «КП» Дины Карпицкой (подробности)

Брал штаб Масхадова и замирял Карабах: Что известно о Рустаме Мурадове, третьем российском генерале в Донбассе

Обозреватель KP.RU Виктор Баранец пересказал яркие моменты из биографии командующего группы войск «Восток» на Украине генерала Рустама Мурадова (подробности)

Артиллеристы особого назначения: как российский спецназ охотится на натовские гаубицы

Военкор «КП» Александр Коц сообщает - фронт выровнялся, приблизив спецоперацию к генеральному сражению за Донбасс (подробности)

Подписывайтесь на новые выпуски подкаста Виктора Баранца и слушайте, когда удобно!