Зачем Владимир Путин отправился в Иран

Сразу с трапа самолета глава государства отправится в президентский дворец, где проведёт переговоры с президентом Ирана Сайедом Эбрахимом Раиси Фото: REUTERS

Владимир Путин прибудет в Тегеран около 4 часов дня по местному времени. У него на один только вечер запланированы сразу четыре встречи. Ранее сообщалось, что их будет три, но это не совсем верно. Сразу с трапа самолета глава государства отправится в президентский дворец, где проведёт переговоры с президентом Ирана Сайедом Эбрахимом Раиси. После этого, Путин отправится в резиденцию Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.

Интересно, что на обе эти встречи журналисты не приглашены. Будет вестись только протокольная съемка, как не запланировано и совместных выступлений по итогам. Официально было заявлено, что с Иранскими коллегами президент России будет говорить на тему ядерной сделки. Москва намерена добиваться снятия западных ограничений с Ирана.

Еще одна важная тема обеих встреч - готовится межгосударственный договор о стратегическом партнерстве. Раньше такого не было. Теперь же Россия и Иран будут сотрудничать куда плотнее. Другими словами, отношения между странами просто выходят на другой уровень.

Второй, или получается уже третьей по счету, станут встреча тет-а-тет с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главная тема на этих переговорах - украинский вопрос. В частности лидеры будут говорить о ситуации с вывозом зерна из украинских портов. К слову, уже на этой неделе должна состояться вторая встреча делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по «зерновому вопросу». Позиция России по этой теме давно известна - ее ни раз озвучивал сам президент: «Мы готовы всячески способствовать и никаким образом не препятствуем вывозу зерна из Украины». Очевидно, что метлу Путиным и Эрдоганом будут сформулированы новые договоренности, которые лягут в основу уже четырёхсторонней встречи делегаций Турции, России, Украины и ООН по «зерновому вопросу». Она состоится уже на этой неделе.

И последним пунктом программы у Владимира Путина сегодня является трехсторонняя встреча в Астанинском формате - Россия, Турция и Иран. Именно наши страны являются гарантами безопасности в Сирии. Вот по итогам этого саммита запланировано общее заявление, лидеры выйдут к журналистам. О чем они договорятся, будет понятно уже ближе к ночи, потому что только начало беседы запланировано на 8 вечера по Москве. Сколько они будут общаться - покажет время.

Стоит особо отметить, что это первая с начала спецоперации зарубежная поездка Владимира Путина за пределы СНГ и уже вторая его встреча с президентом Ирана Раиси за год. Прошлая была в январе этого года в Москве. Тогда темой стали «комплекс вопросов двустороннего сотрудничества» и ядерная программа.