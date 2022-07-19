Американец сказал, украинец сделал. На Украине осталось чуть больше 2 тысяч иностранных наемников

C начала спецоперации в Украину прибыло 7107 иностранных наемников Фото: REUTERS

Сегодня сочетание слов «киевский режим» и «преступный» уже практически никому не кажется резким. Мало осталось наивных людей, способных верить в россказни Зеленского о несправедливости спецоперации, российской агрессии и невиновности властных структур под его началом, которыми он щедро снабжает интернет-пространство. Спасибо, наелись. Из-за потока фейков, которые активно клепают западные и украинские пропагандисты, словам больше веры нет. Зато факты очень ярко живописуют о том, как Киев, ведомый старшим «импортным» братом, уже давно встал на путь уничтожения собственного народа и уверенно по нем идет.

Доказательств с каждым днем все больше. Мы уже не раз писали про то, как военные формирования под командованием неонацистов убивали мирных жителей, прикрывались ими, как живым щитом, устраивали в селах настоящие бойни и планировали диверсии, которые должны были унести жизни сотен украинцев, и которые потом можно было свалить на Россию. Ох, каким бы прекрасным поводом взъерепениться это стало для НАТО. Так научили украинцев воевать западные кураторы, отправившие на украинскую передовую ни одного наемника. На протяжении спецоперации их планомерно продолжают ликвидировать российские военные. По данным Минобороны РФ, с начала спецоперации в Украину прибыло 7107 иностранных наемников. По данным на первые числа июля их осталось 2741. А на сегодняшний день и того меньше. 18 июля, по данным Минобороны РФ, силы русской коалиции уничтожили пункт временной дислокации наемников украинского «иностранного легиона». Находился в Константиновке и там «окопалось» сразу 250 человек. Все они были уничтожены точным ударом ракеты.

- Украина давно утратила статус суверенного государства и скоро лишится и статуса субъекта международного права, - считает председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Почему? Возьмем, например, «Всемирный конгресс украинцев» (ВКУ). На днях генеральная прокуратура РФ признала ее нежелательной на территории России. Напомним, что штаб-квартира организации находится в Канаде. Спецы из генеральной прокуратуры пришли к заключению, что «деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России». А эксперты говорят проще: ВКУ – это самые обычные шпионы западного мира. Какое отношение они имеют к простым жителям Украины, села и города которых сейчас, благодаря российской армии, освободившись от фашиствующих боевиков начинают жить мирной жизнью? Абсолютно никакого. А вот к спецслужбам и разведке, очень даже возможно.

«Мы считаем, что украинская военная разведка непосредственно участвует в развитии национализма, а их диверсанты угрожают нашей стране», - написали недавно в соцсетях российские хакеры из группы RaHDit.

Они вскрыли и слили в сеть персональные данные сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Все, кто их видел, были неприятно удивлены: среди разведчиков оказались кураторы спецслужбы за рубежом. В Болгарии, Венгрии, Польше и т.д., которые тайно «плетут свои сети» вокруг России при прямом участии киевских властей. Не зря президент Владимир Путин, взывая к здравому смыслу украинских военных, часть из которых попали в армию вовсе не по зову сердца, назвал киевский режим «шайкой наркоманов и неонацистов». Чего еще от них ждать?

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 19 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Главное, мы выжили. Остальное — фигня:" У детей Мариуполя уже поседели волосы, а вместо игрушек - скелеты

О детях Донецка, Мариуполя и других городов Донбасса в репортаже спецкора «КП» Дины Карпицкой (подробности)

Брал штаб Масхадова и замирял Карабах: Что известно о Рустаме Мурадове, третьем российском генерале в Донбассе

Обозреватель KP.RU Виктор Баранец пересказал яркие моменты из биографии командующего группы войск «Восток» на Украине генерала Рустама Мурадова (подробности)

Артиллеристы особого назначения: как российский спецназ охотится на натовские гаубицы

Военкор «КП» Александр Коц сообщает - фронт выровнялся, приблизив спецоперацию к генеральному сражению за Донбасс (подробности)

Подписывайтесь на новые выпуски подкаста Виктора Баранца и слушайте, когда удобно!