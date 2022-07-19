В России появился штамм ковида «Кентавр»: что о нем известно

Остается неясным, может ли «кентавр» вызывать более серьезные заболевания, чем другие варианты «омикрона» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России выявлено пятеро заболевших COVID-19, который вызвал новый штамм «омикрона» под названием «кентавр». В классификации Всемирной организации здравоохранения этот штамм значится как ВА.2.75. Все заболевшие - из Москвы, и коронавирусная инфекция протекает у них в легкой форме. Чем же так необычна новая мутация коронавируса, что получила имя в честь мифического существа, соединившего в себе и лошадь, и человека?

1. Откуда взялся и насколько заразен?

«Кентавра» впервые обнаружили в Индии в мае 2022 года, и он становится там доминирующим. Считается, что новый вариант распространяется еще быстрее, чем его омикронные родственники - варианты BA.5 и BA.2, те самые, которые сейчас лидируют в России. На сегодня «кентавр» нашли, как минимум, в десяти странах, включая Нидерланды, Великобританию, США, Австралию, Германию и Канаду.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) 7 июля описал BA.2.75 как «вариант, находящийся под наблюдением», а это значит, что ученые предполагают: эта мутация способна заражать еще быстрее, чем все, известные раньше.

Опасения ученых связаны с большим количеством мутаций в BA.2.75 по сравнению с его предшественниками из линии «омикрона». Некоторые из этих мутаций находятся в областях, связанных с S-белком, и могут позволить вирусу легче и быстрее заражать людей.

2. Вызывает ли вариант коронавируса «кентавр» тяжелую болезнь?

Остается неясным, может ли «кентавр» вызывать более серьезные заболевания, чем другие варианты «омикрона», но он точно может успешно обходить антитела после вакцинации и предыдущих болезней.

Генетические изменения облегчают вирусу путь в обход антител – защитных белков, вырабатываемых организмом в ответ на вакцину или инфекцию от более раннего варианта коронавируса. Однако ВОЗ по-прежнему называет вакцинацию от коронавируса – наилучшим вариантом снижения рисков тяжелого ковида и смерти.

Надежду на то, что «кентавр» окажется не слишком злым и все же не будет вызывать тяжелое течение болезни дает тот факт, что он – продолжатель линии «омикрона» ВА.2, не славившейся особой способностью приводить к смертельному исходу, в сравнении с линией коронавируса «дельта».

3. Почему такое название - «кентавр»?

На самом деле, в англоязычных СМИ этот вариант «омикрона» называют «центавр» или Centaurus. Один из ученых решил окрестить так вариант ВА.2.75 в честь созвездия Центавра, потом имя трансформировалось в «кентавр». Однако официально ВОЗ никак этот штамм не именует, греческой буквы ему не присваивает, поскольку штамм ВА.2.75 относится к линии «омикрона».

4. Индия генерирует уникальные штаммы коронавируса. Почему так?

Интересно, что Индия уже не первый раз подбрасывает миру новый вариант коронавируса. Вредоносный вариант, прозванный «индийским», лидировал по заражениям в России в июне 2021 года. Тогда в разговоре с kp.ru вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что вирусу важно мутировать в сторону большей заразности, а не в сторону больших смертей, а популяция в Индии – располагает к таким тенденциям вируса.