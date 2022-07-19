Немецкая журналистка Алина Липп из Донецка: Европа верит телевизору, а за правду о Донбассе - срок

Немка Алина Липп живет в Донецке. Фото: Кадр видео

«АДВОКАТЫ ЗАПАДА»

В мире все уравновешено, поэтому он до сих пор не рухнул, не развалился, держится. И не случайно с весны 2014 года на Донбассе появились западные журналисты, рассказывающие и снимающие для западной аудитории очень неудобную правду. Я их назвал «адвокатами Запада»: англичанин Грэм Филиппс «Гриша» или «Грэмушка», американец Патрик Ланкастер, итальянец Витторио Ранжелони – «Витя» и, наконец, пару лет назад к нам приехала немка Алина Липп. Сначала появлялась здесь наездами, а потом, так и осталась – затянул ее центростремительный «Русский мир». С Алиной я знаком не был, но узнал ее сразу, по белой кепке с циничной надписью «Иностранный агент». Разговор начал традиционно, по-донецки:

- Привет, вода дома есть?

Алина не удивилась, смеясь, четко дала правильный отзыв на пароль:

- Пока есть. Два часа в день, утром и вечером!

Алина очень хорошо говорит по-русски, без акцента, лишь иногда смягчает согласные. В происхождении Алины и в ее судьбе есть что-то символичное, это проекция нашей новейшей истории. Причем, и России, и Германии. Отец Алины познакомился с будущей женой в разгар «горбачевской разрядки» и нашей отчаянной, взахлеб, дружбы с Западом. В конце 80-х было модно обмениваться молодежными делегациями, во имя мира. Потом как-то очень быстро вся эта дружба закончилась, разумеется, между политиками и государствами. Обычных людей это не коснулось. Алина родилась в Германии, а десять лет назад вернулась в Россию, в Питер, туда, где познакомились ее родители, во время экскурсии на кораблике…

Алина была первой, кто объяснил, чем так очаровывает Донбасс европейцев:

- Тут понимают, что главное в жизни. И это не новая модель телефона. Другие отношения между людьми, более глубокие, душевные и мне это очень нравится. Ко мне относятся очень тепло, с интересом.

Алина была первой, кто объяснил, чем так очаровывает Донбасс европейцев Фото: Кадр видео

«БОЛЬШИНСТВО ВЕРЯТ ТЕЛЕВИЗОРУ»

Как и все западные журналисты, выдающие с Донбасса «политически-незрелый», неудобный поток новостей, Алина столкнулась на родине с цензурой «информационно-свободного общества». Вроде бы я тертый медийный волчара, но все равно продолжаю удивляться лицемерию европейских коллег:

- Почему в этом конфликте Германия безоговорочно приняла сторону Украины? Может это не так, может у немцев есть и другой взгляд на Донбасс, мы просто о нем не знаем?

- Понимаете, Германия не свободна. Она очень сильно зависит от политики США. Например, США даже не скрывали, что не довольны «Северным потоком-2». Хотя, во-первых, это бизнес, а во-вторых, это же касается только Германии! Конечно, в конфликте в Донбассе, Германия приняла сторону США.

- А так называемые «простые люди»?

Алина безжалостна:

- Большинство – верят всему, что рассказывает им телевидение.

- А что оно рассказывает?

- Что Россия истребляет граждан Украины и все здесь разрушает. Но, я заметила, что уже появилось недоверие к такой официальной информации. Я получаю письма, их все больше. Пишут, что, увидев материалы на моем канале, очень удивились. Не ожидали. Пишут, что поддерживают Россию и хотят что-то сделать, чтобы ей помочь. Спрашивают, как переехать жить на Донбасс и в Россию... Но, большинство немцев, конечно, верят пропаганде.

Я смотрел материалы из телеграм-канала Алины, там нет ничего сверхъестественного, фантастического. Просто факты и картинки с мест, но западная пропаганда этого не выносит. Как говорится, «не вывозит». И совсем не случайно, на Донбассе нет и не было журналистов из «больших» немецких СМИ. Есть только эта улыбчивая девушка и ее телеграм-канал, где две сотни тысяч подписчиков. Как выяснилось, для Запада и это число независимых читателей - слишком много и опасно.

Алина в белой кепке с надписью «Иностранный агент». Фото: Дмитрий СТЕШИН

«ЕВРОПЕЙСКИЙ 1937-Й»

Все западные журналисты на Донбассе подвергались на родине репрессиям. Грэма Филиппса всегда допрашивают в аэропорту, когда он прилетает в Англию. Патрик вообще домой, за океан, старается не ездить. На итальянца Витторио, с началом спецоперации завели уголовное дело, но он отбился от мягкого итальянского правосудия с помощью адвоката. За Алину сумрачная тевтонская юриспруденция по-настоящему взялась только на днях. До этого закрыли ее Ютуб-канал на немецком, с русскоязычным каналом, правда, ничего сделать не смогли. Потом, перекрыли финансовые потоки, отключив Алину от пожертвований читателей. Но этого было мало, Алина рассказывает очень спокойно, кажется, она уже свыклась с мыслью, что родина на нее осерчала:

- У меня просто закрыли мой банковский счет. Потом закрыли счет отца. Месяц назад, я заметила, что с моего счета исчезли все деньги - 1600 евро. Я поняла – что-то там, в Германии происходит. А несколько дней назад я получила уведомление от прокуратуры, против меня возбудили уголовное дело за то, что я поддерживаю спецоперацию.

Я удивляюсь:

- Дальний конец Европы. Вы журналист, не сторона конфликта. За что?

- В Германии спецоперация считается преступлением, и я тоже преступница. Мне грозит три года тюрьмы или огромный штраф.

И тут Алина рассказывает нечто, совершенно неукладывающееся в голове:

- На слушания моего дела в Германию меня приглашать не будут, потому что «это бы помешало следствию». Они хотят меня просто посадить, а мое мнение никого не интересует.

По словам Алины, читатели-юристы написали, что есть возможность дело против нее развалить, ей помогут отбиться. Нашелся адвокат и Алина замечает, что в европейском суде, ее дело в контексте «свободы слова», будет выглядеть очень интересно и неожиданно.

Алина Липп - журналистка. Фото: Кадр видео

ГОРЯЧАЯ ВОДА И ШОК

Есть логичное объяснение, почему власти Германии обратили внимание на Алину и так засуетились:

- Я заметила, как у немцев поменялось мнение за эти месяцы. В начале спецоперации была настоящая русофобия: призывали не ходить в русские рестораны, даже больницы отказывались принимать русских пациентов. Я была в шоке. Но сейчас такого уже нет. Теперь есть даже демонстрации в поддержку России. Но самое главное – внезапно выяснилось, что антироссийские санкции нанесли больше вреда немцам, чем русским. И немцы начинают спрашивать своих политиков: «Зачем?! Зачем вы разрушаете экономику нашей страны?».

Алина рассказывает, как ощутимо просел уровень жизни в Германии, как закрываются заводы, исчезают из магазинов привычные продукты, все дорожает, но главные проблемы еще впереди:

- Энергетические компании начали рассылать предупреждения людям, что с конца лета горячая вода будет лишь два раза в день. Вы не представляете, как на это реагирует немцы. Ладно, мы в Донецке привыкли, что у нас воды нет, но в Германии… это крушение мира.

Мы с Алиной хором смеемся, каюсь, немного злорадства есть в этом смехе, но кто нас осудит? Алина замечает:

- Зима в Германии будет холодной и возможно, голодной. Без газа нет удобрений, нет сельского хозяйства.

Я уточняю:

- А российские удобрения попали под санкции? Гениальная комбинация!

По мнению моей собеседницы, у Германии есть два выхода – отменить санкции, но это фантастика. Второй вариант, как говорит Алина – «маленькая гражданская», которая закончится отставкой правительства и изменением политики Германии.

Алина родилась в Германии, а десять лет назад вернулась в Россию, в Питер Фото: Личный архив

«ЗИМА БУДЕТ ХОЛОДНОЙ!»

Говорим о том, кто где был за последние месяцы, что видел. Алина работала в Мариуполе и на освобожденных землях под Запорожьем и Херсоном. На днях была на позициях под Авдеевкой:

- Снимала технику, погибших украинских военных, натовское оружие и даже австралийское оружие. С местными жителями говорила. Позавчера была в Северодонецке. Я в основном просто говорю с людьми и перевожу их слова на немецкий.

- Люди удивляются? Немка, в зоне боевых действий?

- А сейчас много западных журналистов стало приезжать на Донбасс, так что, мне показалось, что люди даже привыкли.

- Было что-то, что вы увидели и поняли, что забыть это уже не получится?

- В Мариуполе, когда еще шел штурм, видела мальчика лет десяти… У него не было страха. О конфликте он говорил очень нейтрально, потому что прожил на нем всю жизнь. Он спокойно рассказывал о погибших и об обстрелах. Сказал мне, что хочет быть очень сильным, хочет быть генералом. Жить в России, ездить на танке. Это ребенок войны, он меня потряс.

- Почему «азовцы» взяли себе символику «Третьего рейха»?

Алина отвечает очень просто и точно:

- Потому что они нацисты, для них это лучший образец, пример.

- А разве в современной Германии про это не знают? В Мариуполе столько было этой символики, что даже если специально стараться, все равно попадет в кадр…

- Нет. В Германии это не показывали. Принято такое мнение: «нацисты на Украине, конечно, есть, но с государством Украина они никак не связаны».

Самый мучительный вопрос для Алины, я оставил «на сладкое», он получился длинным:

- Когда-то сформулировал для себя парадоксальную, но как мне кажется верную мысль. В Европе русские и немцы - самые близкие народы – ваши мертвецы лежат в нашей земле, наши лежат у вас. Немцы всегда без проблем жили в России, многими поколениями, входили в нашу историю – мы ближе друг другу, чем кажется. Я видел, как в 2000-х Путин пытался наладить отношения с Германией. И все в России понимали, что два этих великих народа больше не должны воевать. Я надеялся, что в Европе у нас есть союзник, пусть даже только экономический. Я ошибался. Есть надежда, что наши отношения поменяются? Стоит в это верить?

Я добился своего, Алина тяжело вздыхает, может быть в первый раз за весь разговор:

- Я надеюсь. Надеюсь, что в Германии это поймут, задумаются. Придется задуматься. И о том, кто виноват в наших испорченных отношениях. Кто обменял отношения наших народов на политику. Зима реально будет холодной! И голодной…

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Военная спецоперация на Украине 19 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

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