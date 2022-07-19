Зеленский "переставляет кровати в борделе" СБУ

Глава Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Отставка главы СБУ Баканова и Генпрокурора Украины Венедиктовой наделала много шума не только на Украине. Все ищут причины, гадают, почему, эти еще вчера преданные Зеленскому члены его команды вдруг впали в немилость к президенту страны. А гадать нечего, Зеленский сам озвучил причину, когда сообщил в своем видеообращении о 651 уголовном деле "по государственной измене и коллаборационистской деятельности", возбужденном в отношении работников украинских правоохранительных органов. При этом, по его словам, в 198 случаях фигурантам предъявили обвинения.

- В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства, - объявил Зеленский на весь мир.

А еще 590 человек с лишним, получается, "работают на врага", оставаясь на Украине? Вот это результативность российских спецслужб! Ведь понятно, кто у Киева сейчас враг. Он единственный и неповторимый – Россия, Москва, Путин. Можно, конечно, засомневаться в такой цифре, помнится, после удара по Виннице СБУ схватила на улицах города около 300 "корректировщиков русских ракет". Но вот информированные провластные и оппозиционные Телеграм-каналы Украины подтверждают, что на Западе устали терпеть постоянные сливы информации от контрразведчиков, в результате которых Россия смогла уничтожить большое количество не только иностранных наемников, но и присылаемых с Запада инструкторов. Которые теперь не хотят ехать на Украину, чтобы не возвращаться домой в гробу в лежачем положении.

Батальон агентов, и не на фронте, а в тылу, на самых разных важных должностях. И, как пишут, это именно на Западе раскрыли постоянные утечки, причем, не только из руководства СБУ, прокуратуры и ВСУ, но и из самого Офиса президента Украины. Не зря Зеленский анонсировал смену руководства в 289 территориальных управлениях СБУ (практически во всех), а глав в СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях уже сменил, отправив в отставку старых начальников и назначив новых.

Впрочем, Зеленскому вовсе незачем идти куда-то далеко или ждать, когда западные партнеры укажут ему на следующих болтунов. Сведения, которые модно отнести к военной и государственной тайне регулярно выбалтывают министр обороны. Секретарь СНБО, глава МИД. Хотя уж они-то совершенно точно "агентами Путина" не являются.

В общем, вокруг одни шпионы. Но что будет делать Зеленский, когда американцы расскажут ему, что новые начальники в спецслужбах сливают информацию так же, как их предшественники?

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