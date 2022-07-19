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Наука19 июля 2022 11:35

На Марсе нашли загадочных "червяков". Они оказались не тем, чем кажутся

Марсоход NASA прислал на Землю фото "марсианских червяков"
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Объект из тонких нитей.

Объект из тонких нитей.

Фото: NASA

Марсоход NASA «Настойчивость» (NASA's Perseverance rover), находящийся сейчас в кратере Езеро (Jezero Crater) сделал снимок, удостоенный повышенного внимания общественности, на 495 марсианский день своего пребывания на Красной планете. В кадр одной из его камер (Front Right Hazard Avoidance Camera A) попал какой-то таинственный объект, похожий то ли на спутанную леску, то ли на червяков, то ли на чьи-то волосы, то ли на колонию гигантских бактерий, то ли на растение вроде нашего перекати поле.

Цветок на Марсе.

Цветок на Марсе.

Фото: NASA

В свое время специалисты объяснили происхождение «цветка», сфотографированного ровером «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity). Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman) – исследовательница из команды, работающей по проекту Curiosity, огорчила тех, кто верит в марсианскую жизнь. Растолковала, что «цветок» - минеральный объект. То есть, не живой. Образован скорее всего сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе. По-научному, подобные формации называют диагенетическими кристаллическими кластерами – структурами, состоящими из комбинации нескольких разных минералов.

Нынешний объект явно не минеральный – ничего такого ни на Марсе, ни даже на Земле самопроизвольно образоваться не могло.

- Объект – инопланетный и рукотворный, - сообщили в NASA. Но пришельцы не имеют к нему никакого отношения. Его доставили на Марс с Земли – скорее всего, вместе с марсоходом NASA Perseverance. Похоже, что это полимерные стропы от парашюта или от защитной оболочки – от элементов спускаемого аппарата, который мягко посадил марсоход в кратер в феврале 2021 года.

«Червяки» каким-то образом оказались у марсохода.

«Червяки» каким-то образом оказались у марсохода.

Фото: NASA

Стропы принес марсианский вихрь, опустив прямо перед камерой. Почему они так запутаны? Потому что запутались почти за полтора года.

Останки самой защитной оболочки и парашюта в апреле 2022 года сфотографировал марсианский вертолет (Ingenuity Mars Helicopter), прибывший вместе Perseverance.

Защитная оболочка.

Защитная оболочка.

Фото: NASA

Кстати, «червяков», а скорее всего, все-таки стропы, сдуло дальше. Они куда-то пропали с того места, где их сфотографировали раньше.

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