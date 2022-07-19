На Марсе нашли загадочных "червяков". Они оказались не тем, чем кажутся

Объект из тонких нитей. Фото: NASA

Марсоход NASA «Настойчивость» (NASA's Perseverance rover), находящийся сейчас в кратере Езеро (Jezero Crater) сделал снимок, удостоенный повышенного внимания общественности, на 495 марсианский день своего пребывания на Красной планете. В кадр одной из его камер (Front Right Hazard Avoidance Camera A) попал какой-то таинственный объект, похожий то ли на спутанную леску, то ли на червяков, то ли на чьи-то волосы, то ли на колонию гигантских бактерий, то ли на растение вроде нашего перекати поле.

Цветок на Марсе. Фото: NASA

В свое время специалисты объяснили происхождение «цветка», сфотографированного ровером «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity). Эбигейл Фрейман (Abigail Fraeman) – исследовательница из команды, работающей по проекту Curiosity, огорчила тех, кто верит в марсианскую жизнь. Растолковала, что «цветок» - минеральный объект. То есть, не живой. Образован скорее всего сульфатами, выпавшими в осадок из воды, которая когда-то была на Марсе. По-научному, подобные формации называют диагенетическими кристаллическими кластерами – структурами, состоящими из комбинации нескольких разных минералов.

Нынешний объект явно не минеральный – ничего такого ни на Марсе, ни даже на Земле самопроизвольно образоваться не могло.

- Объект – инопланетный и рукотворный, - сообщили в NASA. Но пришельцы не имеют к нему никакого отношения. Его доставили на Марс с Земли – скорее всего, вместе с марсоходом NASA Perseverance. Похоже, что это полимерные стропы от парашюта или от защитной оболочки – от элементов спускаемого аппарата, который мягко посадил марсоход в кратер в феврале 2021 года.

«Червяки» каким-то образом оказались у марсохода. Фото: NASA

Стропы принес марсианский вихрь, опустив прямо перед камерой. Почему они так запутаны? Потому что запутались почти за полтора года.

Останки самой защитной оболочки и парашюта в апреле 2022 года сфотографировал марсианский вертолет (Ingenuity Mars Helicopter), прибывший вместе Perseverance.

Защитная оболочка. Фото: NASA

Кстати, «червяков», а скорее всего, все-таки стропы, сдуло дальше. Они куда-то пропали с того места, где их сфотографировали раньше.

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