«Плюс 350 рублей максимум»: Работающие пенсионеры получат прибавку

С 1 августа все работающие пенсионеры станут получать повышенную пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 августа все работающие пенсионеры станут получать повышенную пенсию. Это так называемый «перерасчет страховых прав». То есть, государство добавит за те отчисления, которые работодатели делали в бюджет в прошлом году. Обычная индексация, которая проходит в начале года и увеличивает размер пенсии на величину инфляции, работающим пенсионерам не полагается.

В абсолютных числах прибавка незначительная. Максимум - 356 рублей (это три пенсионных балла. Для сравнения, средняя индексация для неработающих пенсионеров в этом году составила около двух тысяч рублей. Это с учетом прибавки в 10%, которая была в начале лета.

Конкретный размер увеличения пособия для работающих пенсионеров зависит от заработной платы. Максимальную прибавку получат те, кто зарабатывает 39 или больше тысяч рублей в месяц. Если официальная зарплата ниже – тогда и прибавка будет пропорционально меньше. Всего мини-индексация коснется 7,3 млн человек.

- С учетом нынешних реалий уровень пенсий у нас недостаточно высокий. Но основная причина в рынке труда. Пока у нас низкие заработные платы, из которых формируется будущая пенсия, пенсия не может быть высокой, - объяснил в эфире радио «КП» Александр Сафонов, профессор Финансового университета при правительстве РФ.

При этом есть хороший лайфхак. Если работающий пенсионер увольняется, со следующего календарного месяца он начинает получать повышенную пенсию, потому что ему сразу учтут все пропущенные индексации. К примеру, если пенсионер продолжал работать в последние пять лет, пенсия может увеличиться на 5 - 6 тысяч рублей в месяц. После этого можно снова устроиться на ту же должность в ту же компанию. Начисленные индексации отнимать уже не будут. Правда, так можно делать лишь в том случае, если у вас хорошие отношения с начальством и есть стопроцентные гарантии, что вас снова официально трудоустроят.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать, какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно на сайте ПФР в «Личном кабинете гражданина». Для этого нужно зайти туда, используя логин и пароль от портала госуслуг. Вся информация будет в разделе «Получить сведения о сформированных пенсионных правах». Там же есть калькулятор для расчета будущей пенсии.

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