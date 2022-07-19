Почему нам плохо во время магнитной бури

Люди на земле страдают от магинтных бурь на далеком Солнце. Фото: Shutterstock

Солнце уверенно движется к высшей фазе своей активности. Максимум будет в 2025 году, но уже сейчас на дневной звезде что ни день, взрывы, вспышки и пятна. А от этого на Земле – магнитные бури. Цикл активности Солнца – 11 лет, и этот оказался каким-то невероятно «злым». А это значит: если вам плохо во время магнитной бури, страдать вам еще долго. Тем важнее посмотреть «врагу» в лицо. Почему людям нехорошо? Как это работает, и что предпринять, чтобы обезопасить себя?

Не адаптировался? Сам виноват

- Магнитные бури – это явление природы, которое на человека не оказывает никакого влияния. Просто все чувствуют себя ужасно, - смеясь, говорит знакомый медик.

И точнее не скажешь: выводы «большой медицины» крайне противоречивы. Многие врачи говорят, что человек на самом деле магнитных бурь не чувствует. Но вы расскажите это сотням тысяч людей, которые от них страдают.

Мнение, будто магнитные бури для человека безопасны, идет от ученых-естественников. «Человек вырос на этой планете. Он адаптировался к тому, что на ней происходит. Магнитные бури были всегда, значит, они естественны для нас», сказано на сайте НАСА. Цепочка рассуждений, как видим, простая. Человек действительно не чувствует магнитного поля, даже сильного. Вы можете взять в одну руку мощный магнит, а в другую такой же кусок железа. И вы никогда не угадаете, где кто. А ведь поле мощного магнита в тысячи раз сильнее магнитного поля Земли. Во время бури магнитное поле Земли не так чтобы усиливается. Скорее быстро меняется. Вы постоянно имеете дело с такими полями. Например, когда сидите у компьютера и телевизора, которые излучают намного более мощные переменные поля. Но вы не страдаете от них. Значит, делают вывод ученые естественники, дурь это все.

Но медики с ними не согласны. Впрочем, не все, и среди медиков тоже единства нет. Так что разговор получится длинным.

Что такое магнитная буря?

На Солнце во время активной фазы происходят вспышки. В результате солнечное вещество вылетает из него и летит прочь. Иногда попадает прямо в Землю. Не будь у нас магнитного поля, этот «солнечный ветер» врезался бы в нас. И – никакой жизни на Земле. Ведь солнечное вещество несет в себе радиацию. Но потоки плазмы на расстоянии тысяч километров от Земли попадают в наше магнитное поле, и преодолеть его не могут. Выдержав удар, магнитное поле «пружинит», начинает вибрировать, как барабан. Ломается радиосвязь. Вспыхивают полярные сияния – это «сгорает» солнечное вещество. На поверхности Земли растет напряженность электромагнитного поля. Острая фаза бури редко длится больше нескольких часов.

Спасибо советской Скорой помощи

Магнитные бури были всегда, это правда. Раз в 500 лет происходят супербури.

Единственная супербуря на глазах современного человека случилась в 1859 году. Тогда вышел из строя телеграф, а полярные сияния по всей планете были настолько сильными, что люди думали, будто горит небо. Такие события оставляют следы в геологической летописи. Отчего ученые и знают, что происходят они нечасто. Вторая по силе буря случилась в 1989 году, и была вдвое слабее супербури.

Когда-то люди не подозревали о существовании бурь. Они лишь замечали, что компас (получил распространение с XIII века) время от времени дергается. Но не понимали причины. В 1808 году фон Гумбольдт заметил, что компас «бесился», пока на небе было полярное сияние. Он придумал термин «магнитная буря». Но не понял, что причина – в Солнце, эту связь открыли лишь в 1850-х годах.

Физик и визионер Александр Чижевский был первым, кто задал вопрос: а как Солнце влияет не на компас, а на человека? Его труд – это колоссальное количество таблиц, где с солнечной активностью сопоставляется практически все. Рост растений, эпидемии, войны, появление крупных литературных произведений, голод, стачки и революции, и так далее до бесконечности. И везде он увидел связь. Увидел или «увидел»? Никто после не повторил его работы на новом материале. Уж очень это кропотливое исследование.

Поэтому или верьте, или не верьте. Сам Чижевский полагал, что от Солнца на Земле зависит решительно все. И даже не давал место сомнению: а здоровье? Конечно! Оно в первую очередь. Медицинским выкладкам в его работах посвящено особенно много места. Последующие поколения ученых взялись выяснить, а в чем причина, почему так.

И вот на этом этапе осмысления и проверки мы и застряли. Ученые-физики, как уже говорилось, твердят одно: атмосфера Земли и ее магнитное поле блокируют и радиацию, и ультрафиолет. А от того, что магнитное поле слегка меняется, еще никто не страдал. Медики возражают: нет, определенно прослеживается какая-то связь. Им в ответ: докажите. Но с этим вышел затык.

Для анализа нужны однородные объективные данные. За много лет, с участием многих людей. Такие нашлись только в СССР. Потому что социализм – это учет и контроль. И это были вызовы Скорой помощи в Москве в 70-е годы, тщательно записанные и запротоколированные. Внимательно изучили, и вот краткие выводы:

- связь между бурями и здоровьем определенно есть;

- нельзя сказать, «раз буря – точно заболеешь». Это работает на больших массах людей как вероятность, а не как заданность;

- больше подвержены бурям пожилые и хроники;

- бури сказываются зимой, летом почти не вредны.

Последний вывод особенно важен. Его можно толковать так: если достаточно Солнца, света, свежих витаминов, и вообще, все вокруг развлекает и отвлекает (речка, огород, отпуск, настроение хорошее), то бурю ты не заметишь. Иными словами, на первом плане – общее состояние организма. Но то было только начало исследований.

Что-то как бы и есть, а как бы и нет

Современное состояние проблемы исчерпывающе отражено в недавней статье в журнале Biomedical Science. Кратко: одни исследования уверенно говорят, что космическая погода (более широкий термин, чем «магнитная буря») «оказывает широкий спектр неблагоприятных воздействий на здоровье человека, таких как психические заболевания, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и заболевания неврологической системы». В то время как другие исследования начисто не видят никаких связей. Ученые не могут разобраться с этим ребусом, потому что не понимают, как именно магнитная буря воздействует на здоровье. «Хотя для объяснения этой связи было предложено несколько возможных механизмов, широко распространен скептицизм в отношении их реальности», говорится в статье.

Преобладают две гипотезы:

- внешнее поле колеблется, но человек – тоже совокупность полей, поскольку нервные связи – это электрические связи. И поля человека тоже колеблются. Если колебания вступают в резонанс, работа клеток нарушается. Аргумент против: внешние воздействия столь слабы, что ничего внутри нас нарушить не могут;

- магнитные бури действуют на уровень мелатонина в теле человека. Это гормон, от которого зависит наше состояние. Аргумент против: в лаборатории смоделировать этот механизм не удается.

Общий вывод: люди действительно чувствуют Солнце и бури, но мы не понимаем, как. А раз не понимаем, не можем и толком исследовать.

На что могут влиять вспышки на Солнце:

- депрессии, психические заболевания, обострения у больных синдромом Дауна, Альцгеймера;

- нарушения метаболизма;

- ДТП, суициды – их число растет;

- возрастает вязкость крови, трудности у людей с больным сердцем;

- снижается концентрация витамина D;

- аномальные (преждевременные) роды, аномалии в массе и росте новорожденных;

Из журнала Biomedical Science.

В целом большинство медиков считает, что Солнце бьет по сердечно-сосудистой системе. При этом даже сами сторонники гипотезы признают, что риск развития таких заболеваний растет не более, чем на 3%, но в масштабах планеты это – десятки тысяч случаев, так что проблема есть.

«Нарушенная геомагнитная активность может усугубить существующие заболевания и коррелирует со значительным увеличением сердечной аритмии, сердечно-сосудистых заболеваний, случаев смерти, связанных с инфарктом миокарда, изменениями кровотока, повышением артериального давления и эпилептическими припадками».

Из журнала Scientific Reports, 2018.

Воздух, солнце, оптимизм

Врачи (а теперь и физики) пытаются распутать этот клубок. В основном исследования идут по таким направлениям:

- психосоматика – люди знают, что будет буря, из газет, и «готовятся» к ней. Главный аргумент опять же из СССР. На излете существования Советов, в 1988 году, в прессе стали печатать прогноз геомагнитной активности. Качество его было ужасным (даже сейчас, когда куча спутников следит за Солнцем вблизи, точного прогноза нет). Тем не менее, люди исправно «болели»;

- неправильная массовая статистика. Авторов исследований о том, что Солнце на нас влияет, пытаются поймать на битых цифрах. Люди заболели от вспышки, а точно не до нее? Что с ними стало после? Как чувствовали в этот момент себя здоровые люди?

- космические магнитные поля воздействуют на вегетативную нервную систему так, как школьник с магнитом в известном опыте заставляет светиться лампочку с проводами (провода – нервная система). Механизм слабый, но, если человек болен, дышит грязным воздухом, не лечится, ему достаточно. В этом направлении работает, например, доктор Каролина Вийера.

- квантовые механизмы. В последние годы понятно, что наше мышление – процесс квантовый. Это значит, что мы мыслим не как компьютеры (нажал кнопку – лампочка загорелась), а вероятностно (может загорится, может нет). Нейроны находятся как бы в подвешенном состоянии, и вывести их из него может даже слабое воздействие. Таким и оказываются магнитные бури. Ну а где нейроны и мысли, там и болезни. Эта гипотеза хороша тем, что впервые объясняет пресловутую «психосоматику», которая, конечно, не дурь, а вполне себе болезнь, ведь от нее страдают люди.

А что в итоге?

В итоге: мы живем не в квартире и не в городе, мы живем в космосе. Солнце, Юпитер, другие галактики – так или иначе все это на нас воздействует. Астрологи прошлого это видели, но додумались тогда лишь до примитивного объяснения. Но, как видим, дело настолько сложное, что и современная наука не многим лучше.

Как же быть? Жить в свое удовольствие, хорошо питаться, вовремя лечиться, не закрываться от природы, света и свежего воздуха. Советы хорошие. Насколько они выполнимы? Для тех, кому выполнимы – помогут.

КОММЕНТАРИЙ

Таблетка под язык – и буря не страшна

Ольга Молчанова, кандидат медицинских наук, врач – кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины:

- Безусловно, атмосфера, погода влияют на человека, прежде всего, на сосуды, которые чувствительны к любым колебаниям, даже механическим. А вот магнитные бури не ухудшают здоровье человека. Не нужно бояться магнитных бурь, они приходят и уходят. Это временное явление, которое надо просто пережить. Если человек начинает бояться, а вдруг с ним что-то произойдет во время магнитной бури, это может запустить реакцию тревоги с повышением артериального давления и даже с изменением сердечного ритма. В этом случае можно принять успокоительное. Отвар валерианы, драже валерианы под язык или глицин. Не все сразу, а что-то одно. Также измерьте давление; если оно в норме, то незачем тревожится. Если повышенное, разумнее вызвать врача. Если же вы понимаете, что сами не справляетесь с тревожными опасениями во время магнитных бурь, то позвоните по телефону психологической поддержки.