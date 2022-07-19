Как умирала актриса Руслана Писанка: сгорела за несколько месяцев от смертельной болезни

Актриса Руслана Писанка Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Близкие, друзья и поклонники оплакивают внезапно умершую актрису и телеведущую Руслану Писанку. Ей было 56 лет. Смерть настигла знаменитость в Германии, куда она уехала лечиться.

Актриса и телеведущая Руслана Писанка мужественно боролась за жизнь. Последние месяцы перед смертью она проживала в Германии, где проходила лечение от тяжелого недуга. Артистка, запомнившаяся российскому зрителю ролью в сериале "Сваты" и съемками в шоу "Страна советов", скрывала от поклонников, что она неизлечимо больна.

Долгие годы она страдала от лишнего веса. Ей удалось избавиться от 42 килограммов.

Руслана Игоревна не раз рассказывала, как боролась с нездоровой полнотой. "Приходилось бить себя по рукам... Я в такие моменты обходилась супчиком. А после рыбы с салатом прошла более 15 тысяч шагов", - делилась знаменитость.

О своей болезни она узнала случайно. Во время одного из спектаклей потеряла сознание от боли. Писанка тогда лишь отметила, что нечаянно оступилась и сломала ногу. Ее госпитализировали, какое-то время она не выходила на связь, а потом рассказала, что ей необходима операция.

Вскоре после этого она уехала в Европу и буквально за несколько месяцев "сгорела". "Очень жаль. Молодая, 56 лет. Ей очень шла ее полнота. Не знаю, зачем похудела. Я сразу подумал, что это для здоровья не очень хорошо", - цитирует сайт mk.ru телеведущего Льва Новоженова.