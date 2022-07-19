Российские вина вместо Украины будут экспортировать в Китай и в Африку

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина. Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина. В ведомстве считают, что наши вина будут востребованы в Африке, Китае, ОАЭ, Уганде, Марокко и Анголе. По итогам прошлого года главным покупателем вина из России была Украина, второе место занимала Южная Осетия, третье — Китай.

Победителю конкурса предстоит провести исследование зарубежных рынков, определить целевые страны, проанализировать для них оптимальные варианты поставок, основных конкурентов, барьеры для импорта и предпочтения потребителей. В итоге должна быть составлена «дорожная карта» по завоеванию нашим вином зарубежных рынков.

Как говорится в техническом задании, список приоритетных направлений для развития экспорта российского вина должен включать рынки четырех географических регионов: Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Одним из приоритетных рынков в Минсельхозе считают китайский. Китай входит в пятерку крупнейших мировых покупателей вин, но на российскую продукцию приходится менее 1% от всего винного импорта КНР. Китайцы плохо разбираются в вине, тем не менее, часто покупают вина в качестве корпоративных подарков и для деловых мероприятий.

В Минсельхозе уверены, что российские вина могут оценить в странах Латинской Америки (крупнейшие импортеры винной продукции в регионе — Бразилия, Мексика и Доминикана), а также в ОАЭ.

Эксперты говорят: сейчас в России нет избытка вина, у нас мало винограда, поэтому мы физически не можем отправлять на экспорт большие объемы продукции.

- Концепция развития экспорта российских вин обязательно должна быть. Но надо понимать, что наскока не получится. Это будет длительное, многолетнее завоевание рынка. Для начала будем по капельке поставлять наши вина в Европу, в Китай. Вы попробуйте китайца заставить пить российское вино, они нашу водку и пиво и то не особенно готовы пить, - пояснил корреспонденту kp.ru руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, концепция развития экспорта российских вин будет поддержкой для некоторых компаний.

- Такие крупные производители, как «Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», «Фанагория» смогут наладить экспорт своей продукции, они и сейчас пытаются это сделать, - замечает Вадим Дробиз.

Массово наши вина за границей пока не знают. И если в качестве они не уступают европейским, то в цене сильно проигрывают.

- В той же Африке есть европейские вина, но они стоят 2-3 евро за бутылку. А наши вина в несколько раз дороже, - замечает Вадим Дробиз.

По мнению экспертов алкогольного рынка, концепция развития экспорта поможет привить любовь к отечественным винам самим россиянам.

- Еще 10-15 лет назад в России были очень хорошие вина, но наш средний класс их не потреблял. Нам важно выводить наши вина на мировой рынок, в том числе для того, чтобы их стал пить наш средний класс и наши элиты. Сейчас 80% вина, который потребляет наш средний класс, импортного производства. Нам нужно убеждать россиян переходить на отечественные вина. Если вино продается в других странах и участвует в международных конкурсах, для многих это аргумент, чтобы его покупать, значит, вино хорошее, - говорит Вадим Дробиз.