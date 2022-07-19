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19 июля 2022 12:00

Российские вина вместо Украины будут экспортировать в Китай и в Африку

Признание наших вин на мировых рынках должно заставить россиян пить отечественное
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина.

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина.

Фото: Александр КИРЬЯКОВ

Минсельхоз объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина. В ведомстве считают, что наши вина будут востребованы в Африке, Китае, ОАЭ, Уганде, Марокко и Анголе. По итогам прошлого года главным покупателем вина из России была Украина, второе место занимала Южная Осетия, третье — Китай.

Победителю конкурса предстоит провести исследование зарубежных рынков, определить целевые страны, проанализировать для них оптимальные варианты поставок, основных конкурентов, барьеры для импорта и предпочтения потребителей. В итоге должна быть составлена «дорожная карта» по завоеванию нашим вином зарубежных рынков.

Как говорится в техническом задании, список приоритетных направлений для развития экспорта российского вина должен включать рынки четырех географических регионов: Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Одним из приоритетных рынков в Минсельхозе считают китайский. Китай входит в пятерку крупнейших мировых покупателей вин, но на российскую продукцию приходится менее 1% от всего винного импорта КНР. Китайцы плохо разбираются в вине, тем не менее, часто покупают вина в качестве корпоративных подарков и для деловых мероприятий.

В Минсельхозе уверены, что российские вина могут оценить в странах Латинской Америки (крупнейшие импортеры винной продукции в регионе — Бразилия, Мексика и Доминикана), а также в ОАЭ.

Эксперты говорят: сейчас в России нет избытка вина, у нас мало винограда, поэтому мы физически не можем отправлять на экспорт большие объемы продукции.

- Концепция развития экспорта российских вин обязательно должна быть. Но надо понимать, что наскока не получится. Это будет длительное, многолетнее завоевание рынка. Для начала будем по капельке поставлять наши вина в Европу, в Китай. Вы попробуйте китайца заставить пить российское вино, они нашу водку и пиво и то не особенно готовы пить, - пояснил корреспонденту kp.ru руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, концепция развития экспорта российских вин будет поддержкой для некоторых компаний.

- Такие крупные производители, как «Абрау-Дюрсо», «Кубань-вино», «Фанагория» смогут наладить экспорт своей продукции, они и сейчас пытаются это сделать, - замечает Вадим Дробиз.

Массово наши вина за границей пока не знают. И если в качестве они не уступают европейским, то в цене сильно проигрывают.

- В той же Африке есть европейские вина, но они стоят 2-3 евро за бутылку. А наши вина в несколько раз дороже, - замечает Вадим Дробиз.

По мнению экспертов алкогольного рынка, концепция развития экспорта поможет привить любовь к отечественным винам самим россиянам.

- Еще 10-15 лет назад в России были очень хорошие вина, но наш средний класс их не потреблял. Нам важно выводить наши вина на мировой рынок, в том числе для того, чтобы их стал пить наш средний класс и наши элиты. Сейчас 80% вина, который потребляет наш средний класс, импортного производства. Нам нужно убеждать россиян переходить на отечественные вина. Если вино продается в других странах и участвует в международных конкурсах, для многих это аргумент, чтобы его покупать, значит, вино хорошее, - говорит Вадим Дробиз.

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