В топ-100 проектов форума «Сильные идеи для нового времени» вошли 14 кадровых инициатив

Фото: фонд "Росконгресс"

В Москве проходит очная часть форума «Сильные идеи для нового времени», организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Команды участников представляют свои проекты потенциальным партнерами и экспертам по трекам, соответствующим основным направлениям работы АСИ.

«По треку «Национальная кадровая инициатива» мы принимали идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры. Получили большое количество инициатив по этим направлениям. Их оценивали 109 экспертов, 121 идея вошла в топ-1000, 26 – в топ-200, 14 – в топ-100. Сегодня свои проекты представят участники из топ-200», – сказала директор практики «Развитие компетенций» АСИ Жанна Кадылева.

Среди представленных проектов

«Университетские центры ИТ-разработок». На основе государственного заказа или инициативных предложений от индустрии и вузов в центрах будут разрабатывать ИТ-решения силами преподавателей, аспирантов, студентов и привлеченных специалистов. Центры должны получить гибридное грантово-договорное финансирование. Ключевое условие финансовой поддержки - участие сотрудников центра в учебном процессе. В краткосрочной перспективе это позволит осуществить массовую подготовку преподавателей-практиков, непрерывно поддерживать и развивать их уровень компетенций.

«Кадры будущего для России» (Москва) – разработка и создание экосистемы открытого дополнительного образования для проектирования карьеры детей и молодежи (12-22 лет) на основе цифровой образовательной платформы.

«Охотники за микробами» (Новосибирская область). Школьники под руководством наставников исследуют азотфиксирующие бактерии. Задача проекта – вовлечь учеников в науку, заинтересовать, дать попробовать, что значит быть ученым.

Комплексная программа релокации на базе продуктов TalentTech. Команда проекта предлагает централизовать высвободившиеся кадры и трудоустроить их в пределах страны. Аудитория проекта: студенты, разноуровневые специалисты в поиске работы, федеральные и региональные центры поиска и подбора кадров, промышленные и коммерческое предприятия, муниципалитеты, региональные институты развития.

«Атлас удаленных профессий» – это альманах для бизнеса, граждан, образовательных организаций, агентов занятости по компетенциям, проектам и практикам, которые могут быть применены для организации удаленной работы, работы с распределёнными командами, формирования корпоративной культуры, запуска новых направлений обучения, для определения перспективных компетенций для развития.

«Мой выбор» (центр профориентации для детей и взрослого населения в сетевом взаимодействии с бизнес-партнерами) (Самарская область). Цель проекта – сформировать базу для осознанного выбора профессионального тем, кто пока ее не имеет профессии (школьники, студенты); понимает, что его компетенции перестали соответствовать актуальным требованиям рынка труда; столкнулся с необходимостью смены профессии.

«Карта цифрового будущего: «IT-инсайт» (Санкт-Петербург) – создание условий ранней профориентации детей за счет дополнительных общеразвивающих программ по направлениям, соответствующим сквозным цифровым технологиям, а также использования сетевой формы взаимодействия образовательных организаций.

«Город без границ» (Свердловская область) – проект по созданию мобильного приложения для людей с ОВЗ, мам с колясками, велосипедистов, в котором отражены все препятствия на пути к школе, университету и т.д.

«Первая профессия - возможности будущего» (Нижегородская область). Основная идея проекта – временное трудоустройство детей от 14-18 лет, получивших первую профессию, в свободное от учебы время. Школьники могут работать вожатым, младшим воспитателем, продавцом, оператором ЭВМ, консультантом в области цифровой грамотности. Ребята получают возможность заработать, получить первые профессиональные навыки, адаптироваться к трудовой деятельности, в последствии – более осознанно подойти к выбору профессии.

«Открытие нового типа цифрового колледжа (СПО) на базе IT-компании» – это бизнес-инкубатор IT -кадров на базе среднего профессионального образования. Выпускники 9 и 11 классов обучаются по 23 бизнес-ролям: программирование, веб- и мобильная разработка, финансовые технологии, веб-дизайн, цифровой маркетинг, информационная безопасность

«Persona HR» – платформа нейропрофилирования для решения проблемы поиска работы и развития карьеры на рабочих, креативных и «дистанционных» позициях в регионах России.