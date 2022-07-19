Адская жара в Европе: число жертв быстро растет, начали плавиться аэродромы

Синоптики утверждают, что жара будет сохраняться в Европе ещё несколько недель Фото: REUTERS

Небывалое пекло испытывает европейские страны на прочность. Первой солнечный удар приняла южная часть Европы. Экстремальное повышение температуры привело к гибели сотни человек. Только в Испании и Португалии за неделю из-за экстремальной жаркой погоды умерли более 1100 человек (более 500 погибших в Испании и более 650 - в Португалии). Преимущественно жертвами высоких температур становятся пожилые люди.

Синоптики утверждают, что жара будет сохраняться в Европе ещё несколько недель. А это может усугубить и так тяжелую ситуацию вокруг лесных пожаров, которые охватили лесные массивы во Франции, Испании, Италии и Португалии. Только в Испании за этот году было сожжено более 70 000 гектаров. Из-за пожаров тысячи местных жителей вынуждены покидать свои дома. В Португалии более тысячи пожарных при поддержке 14 самолетов боролись с девятью продолжающимися лесными пожарами, которые охватили северные регионы страны.

Из-за пожаров тысячи местных жителей вынуждены покидать свои дома Фото: REUTERS

Сейчас волна жары переместилась на север - во Францию, Бельгию и Великобританию, где температура бьет все новые рекорды. Практически во всех уголках Европы градусники застывают в районе +40’С. Сегодня в Англии был зафиксирован температурный рекорд - +39,1 С, предыдущий равнялся +38,7’С и был зарегистрирован в 2019 году. Вчера из-за жары было отменено несколько поездов, занятия в школах были сокращены, власти призвали людей без лишней необходимости не выходить на улицу. Также были остановлены на время учения на крупнейшей в Англии военной базе из-за расплавившейся взлетно-посадочной полосы.

- Эта жара была хорошо спрогнозирована почти за неделю до ее прихода, поэтому была надежда, что у нас есть достаточно времени, чтобы не допустить большого числа смертей, хотя, к сожалению, число жертв быстро растет, - сказал глава отдела анализа катастрофы Aon Стив Боуэн.

Тяжело не только людям Фото: REUTERS

Он также отметил, что европейские жилые дома не предназначены для таких высоких температур, а это может отразиться на состоянии здоровья пожилых людей и незащищенных и уязвимых слоев населения.

- Изменение климата уже повлияло на вероятность экстремальных температур в Британии. Шансы увидеть 40-градусную температуру в Англии в 10 раз вероятнее при нынешнем климате, - специалист Метеорологического бюро Никос Кристидис.

Если в Англии 40-градусная жара только прогнозируется, то в Италии она уже часть реальности. Синоптики ожидают температуру выше +40’C. В Швейцарии операторы атомной электростанции в Безнау были вынуждены уменьшить мощности, чтобы не перегреть реку Ааре, из которой идет забор воды для охлаждения.