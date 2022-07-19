Мишустин поручил следить, чтобы в ЖКХ и строительстве не разворовывали деньги

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Правительство прорабатывает меры, чтобы не снижать темпы ввода нового жилья и выдачи ипотеки, в том числе по льготным программам. Об этом заявил Михаил Мишустин во вторник на стратегической сессии по строительству и ЖКХ.

Мишустин назвал ипотеку одним из главных драйверов жилищного строительства. Премьер напомнил, что благодаря субсидируемым государством программам со сниженным процентом выдано кредитов на сумму свыше 1,5 трлн рублей.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину удержать этот темп и обеспечить ввод жилья на уровне не ниже прошлого года. Мишустин отметил, что правительство прорабатывает необходимые решения.

Премьер поручил кабмину строго контролировать расходование бюджетных средств в строительстве и ЖКХ.

- Сегодня важно в каждом регионе сформировать долгосрочную программу строительства, увязать между собой все планы, оперативно провести инвентаризацию незавершенных объектов, определить, что нужно достраивать, какой объем средств на это потребуется из всех источников, - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в следующем году будет запущена комплексная программа модернизации ЖКХ. По его словам, в строительстве и ЖКХ накопилось немало вопросов, которые нужно решить незамедлительно. Как заявил Мишустин, программа модернизации ЖКХ позволит установить прозрачные тарифы на услуги.

Во вторник Мишустин также провел стратегическую сессию по транспорту. Премьер заявил, что влияние санкций на транспортную отрасль удалось смягчить.

- По итогам первых пяти месяцев года динамика грузооборота транспорта в годовом выражении до сих пор осталась в зеленой зоне, показав рост почти в 2% - 1,8%, сохранен воздушный флот, а это более 1 200 самолетов, часть из которых по-прежнему летает за рубеж, - сказал Мишустин.

По его словам, в планах до 2030 года строительство свыше 1 тысячи новых ближне-, средне- и дальнемагистральных лайнеров.

- Конечно же, нам потребуются также и морские суда, и современный подвижной состав для железных дорог на отечественной компонентной базе, также грузовики, общественный транспорт, строительная техника, - сказал Мишустин.