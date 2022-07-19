В Италии ищут "русский след" политического кризиса и пугают приходом к власти фашистов

Премьер-министр Марио Драги прямо во время сессии нижней палаты подал заявление об отставке. Фото: REUTERS

20 июля в верхней палате парламента должно пройти голосование по резолюции о вотуме доверия правительству Италии. Формальной причиной нынешнего политического кризиса, разразившегося на прошлой неделе в стране, стал отказ представителей партии "Пять Звезд" от участия в утверждении пакета законов, предусматривавшего, среди прочего, выделение дополнительной финансовой помощи малоимущим семьям и введение повышенной ставки налогообложения для компаний, получивших сверхприбыли на фоне подорожания энергоносителей.

В ответ на демарш "пятизвездочников", премьер-министр Марио Драги в сердцах, прямо во время сессии нижней палаты, направился к президенту Серджо Маттарелле и подал заявление об отставке. Мотивировал он свое решение тем, что готов управлять страной только при условии единогласной поддержки со стороны всей "широкой коалиции". Впрочем, президент прошение так и не утвердил.

Еще бы, ведь в случае ухода "Супермарио" с поста страну с высокой долей вероятности ждут досрочные выборы, которые в нынешней ситуации могут привести к масштабным изменениям не только в Италии, но и в ЕС, спровоцировав по цепочке аналогичные процессы в других государствах Еврозоны. Не лучшим образом подобный сценарий скажется и на курсе евро, уже сравнявшимся в цене с долларом, и на перспективах поддержки Италией Украины.

Впрочем, в случае повторного прошения Драги об отставке, Маттарелла может просто распустить палаты парламента, оставив "у руля" нынешнее правительство либо в прежнем составе, либо ограничившись заменой нескольких министров. Такой шаг позволит Риму хотя и "на спущенных колесах", но все же дотянуть до очередных выборов весной следующего года.

При этом пока одни политики ищут выходы из возможного тупика, другие, при поддержке СМИ, ищут "российский след" в нынешнем кризисе и пугают общественность приходом к власти "фашистов из Братьев Италии", обогнавших по популярности своих коллег по "правому лагерю".

Так, глава местного МИДа Луиджи Ди Майо заявил, что после прошения премьера об отставке "в Москве поднимали тосты", а "Путину на серебряном блюде подали голову Драги", явно сделав отсыл к известному библейскому сюжету. При этом именно его выход из "Пяти Звезд", связанный с несогласием со слишком "дипломатичной" позицией лидера движения Джузеппе Конте по вопросу украинского кризиса, стал первой спичкой, брошенной в политический костер.

Пока трудно сказать, насколько серьезно настроен Марио Драги, и не решил ли он таким экстравагантным образом просто набрать себе политических очков в преддверии зимы, которая грозит стать одной из наиболее тяжелых для населения и экономики страны в том числе из-за западных санкций против РФ. Во всяком случае разгорающийся пожар не помешал премьеру накануне преспокойно отправиться в Алжир - договариваться о дополнительных поставках газа для компенсации возможного дефицита российского "голубого топлива".

В любом случае, даже в случае прихода к власти "Братьев Италии", настаивающих на проведении досрочных выборов, и их соратников из "Лиги" и партии "Вперед, Италия!", согласных с таким сценарием, серьезно рассчитывать на кардинальное изменение курса Рима на российском направлении, все же не стоит. Достаточно упомянуть, что Джордиа Мелони (лидер "братьев"), одно из "народных" прозвищ которой - "вратарь Драги", с самого начала конфликта на Украине выступала за поставки Киеву вооружений.