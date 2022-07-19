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Политика19 июля 2022 17:15

Заявление Владимира Путина после переговоров в Тегеране 19 июля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию заявлений президента России Владимира Путина после переговоров в Иране
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в Тегеране. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси во время встречи в Тегеране. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел со своими турецким и иранским коллегами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в Астанинском формате.

Политики обсудили последние события в Сирии, в частности шаги по полному уничтожению террористических вооруженных сил в арабской республике. Кроме того, лидеры затронут конфликт на Украине и ряд других международных вопросов.

По итогам трехсторонней встречи президенты выстуили с заявлениями.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 19 июля Путин прилетел в Тегеран на переговоры с президентом Ирана Раиси и встречу с Эрдаганом..

Напомним, ранее официальный представитель Кремдя Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на очень насыщенный диалог между главами государств. Кроме того, он уточнил, что российский президент не планирует обсуждать с иранской стороной покупку беспилотников.

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