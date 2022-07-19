Посчитали – ужаснулись: Сколько миллионов долларов потеряют иностранные продавцы одежды, если уйдут из России

Недавно магазин H&M объявил об уходе с российского рынка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покинуть Россию – «удовольствие» не только сомнительное, но и дорогое. Как сообщают российские СМИ, аудиторы подсчитали: крупные иностранные продавцы одежды, если уйдут с российского рынка, потеряют $800 млн. А может, и больше – точные оценки дать сложно.

Например, шведская компания H&M, которая в начале недели объявила об окончательном уходе из России, потеряет от этого шага $190 млн. Примерно такой же суммы недосчитается японская Uniqlo. Испанская Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull & Bear) может лишиться около $300 млн. Впрочем, японцы с испанцам пока только «приостановили работу» в нашей стране и об окончательном уходе не говорили.

- Потери для всех уходящих компаний существенны. Они ведь ранее инвестировали в Россию немалые деньги и вряд ли рассчитывали, что им придется уйти с нашего рынка, - констатирует председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Впрочем, в минусе – не только иностранцы. Убытки российских торговых центров поменьше, но тоже серьезные – их оценивают в 2,3 млрд рублей ($41 млн). И эти цифры тоже не окончательные. Ведь не секрет, что уходят не просто бренды, а те, кого принято называть якорными. То есть это магазины, ради которых покупатели и приходили в конкретный торговый центр. Соответственно, с ними заключались долгосрочные контракты на весьма дружественных условиях.

А теперь главный вопрос - кто заменит попрощавшиеся с Россией магазины одежды? Эксперты считают, что шансы найти замену есть, хоть и случится это не сразу. И этот процесс уже пошел. Например, новым владельцем бренда Reebok в России стал турецкий холдинг FLO Retailing (обувные бренды Lumberjack и Reno). Турецкая компания забрала все сто российских магазинов Reebok. Владельцем российского подразделения польской компании LPP (Reserved, House, Cropp, Mohito, Sinsay) стала компания «Фар Ист Сервисиз - ФЗКО», зарегистрированная в ОАЭ.

- Есть немало российских брендов, а кроме того, рынок открыт и для других стран – Турции, Китая, Индии и т. д. Торговые центры их примут с большим удовольствием, - уверяет Андрей Карпов. - Они даже озвучивали ранее, что проводят переговоры с компаниями из дружественных стран, чтобы те заняли место уходящих. Насколько это получится, поймем в ближайшее время. Но и сами торговые центры крайне заинтересованы, чтобы их площади не пустовали. Так что замена будет.