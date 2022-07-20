Импортозамещение в шоу-бизнесе: легенды вернулись на сцену – сколько стоит концерт группы «На-на», «Дюна» и «Ленинград»

Первый состав «На-на» — солистка Марина Хлебникова. Таким составом они выйдут на сцену в сентябре.

Концерты западных исполнителей сначала массово переносились из-за пандемии. Теперь из-за санкций, проблем с авиасообщением их и вовсе отменили. Однако место на сцене пусто не будет. Сразу несколько коллективов объявили о своих больших концертах этой осенью.

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин этим летом отметил 55-летие. А 8 сентября на юбилейном концерте Левкин соберет вместе «золотой состав» «На-на» - с ним на сцену выйдут Валерий Юрин, Александр Запорожец, Павел Соколов. Прозвучат хиты конца 80-х - «Пустынный пляж», «Баба Яга», «Эскимос и папуас» и более поздние песни. Среди звездных гостей будет и солистка группы тех лет Марина Хлебникова. Ностальгировать зрители будут в первом отделении, а во втором Левкин представит песни 21 века – у него теперь сольная карьера. Продюсер коллектива Барри Алибасов обещает парочку номеров-сюрпризов от действующего состава коллектива. Звезды ходят выступать на концерты коллег бесплатно – так принято в шоу-бизнесе. Здесь скорее всего будет аншлаг, и юбиляр выручит около миллиона рублей.

Запрос на ностальгию от публики сейчас огромный – это подтвердил успешный стадионный тур Сергея Жукова и группы «Руки Вверх». Люди готовы покупать билеты, чтобы окунуться в атмосферу молодости – в ту пору, когда были влюблены и только строили планы на жизнь. Билет в танцевальный партер на «На-на» и Левкина стоит 900 рублей, вип-патер 5 тысяч рублей.

10 сентября возвращается Сергей Шнуров и группа «Ленинград». Билеты на шоу в Лужниках недешевые, но это привычная цена для группы такого уровня: танцпол 5 тысяч рублей, «золотой» танцпол ближе к сцене – 10 тысяч рублей; галерка стадиона – 2 тысячи 300 рублей; трибуны от 6 до 19 тысяч рублей. Дорогие вип-ложи все выкуплены. На рекламную компанию Шнуров практически не тратится – есть прогнозы и без нее продать 60 тысяч билетов. Аренда этой площадки – удовольствие дорогое, но очевидно, что «Ленинград» заработает здесь гонорар в сотню миллионов рублей. Ведь еще год назад Сергей Шнуров рассуждал так: «Может ли снова собраться «Ленинград»? Я не думаю: вот сейчас мне предложили за концерт «Ленинграда» в августе за 1 миллион долларов (по курсу августа 2021 года это 75 миллионов рублей – прим. Авт). Я считаю, что это не та сумма, за которую я буду выходить на сцену. Подожду…» Видимо Сергей дождался снятия ковидных ограничений и объявил сбор группы на самой большой площадке страны. Шнуров готов зажечь: «Давненько не было угара для 60 тысяч зрителей. За два с лишним года я накопил такое количество творческой энергии, что жду стадиона, чтобы его разорвать».

Сергей Шнуров возвращается и без мощной рекламной компании продаст 60 тысяч билетов.

29 октября группа «Дюна» и Виктор Рыбин споют вместе с Натальей Сенчуковой. Поводов для ностальгии полно: Виктору Рыбину – 60 лет, группе «Дюна» - 35 лет. «Коммунальная квартира», «Страна Лимония», «Милый мой ботаник», «Борька бабник» - слова помнят многие. Так что музыканты знают, что зал соберут. Наталья Сенчукова рассказала нам: «На концерт могут прийти и 80-летние, потому что 35 лет назад им было всего лишь 45 лет, и могут прийти 10-летние. Если родители знают и слушают «Дюну», то потом их дети заходят и смотрят те, старые клипы – и остаются просто в восторге, потому что там мультики, там весело…» Сенчукова поет свои песни, «Дюна» - свои; сейчас много дуэтов у Рыбина и Сенчуковой. Билеты – от 800 рублей до 4 тысяч 500 рублей. Гонорар за подобные концерты не превышает 1 миллиона рублей.

На осень запланированы концерты и туры многих российских звезд.