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На Донбассе находят тайники с оружием

На территории ЛНР бойцы Росгвардии нашли хороший тайник с дорогим оружием иностранного производства. В нем были переносной зенитно- ракетный комплекс FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Неделей ранее росгвардейцы обнаружили южнее, в Запорожской области, подпольную оружейную мастерскую. В республиках Донбасса бойцы, получившие подкрепление трофейными комплексами, шлют приветы всем тем, кто сейчас делает «запасы на зиму».

Британский супермен обнищал из-за украинки

Энтони Гарнетт, подданный Ее Величества, не так давно бросил свою жену. На такой шаг он пошел ради беженки из незалежной с романтичной фамилией Каркадым. Вспыхнувшая страсть Энтони на пользу не пошла. Его замучили британские СМИ. А их внимание плохо отразилось на деловой репутации британца. Гарнет рвет волосы: «Я не вымогатель госпособий. У меня был успешный бизнес. Я тратил на него более 80 часов в неделю». А теперь Энтони с Софией Каркадым «пытаются выживать». Его охранная фирма, имевшая контракты с национальной службой здравоохранения Британии, их сейчас потеряла. Чиновникам не понравилась суета СМИ вокруг Гарнетта и его новой пассии из Украины. Копал бы ты, Антошка, свою, английскую картошку. А то все тили-тили, да трали-вали…

Слова об уничтожении русского флота вернутся бумерангом на Днепр

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, сообщил, что заявления минобороны незалежной о намерении «уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым», лишь подтверждают оправданность российской специальной военной операции. Вот что сказал Песков: «Подобные заявления, которые содержат притязания на российскую территорию, лишний раз говорят об абсолютной оправданности специальной военной операции, ибо только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства». Ранее Секретарь Совета нац безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его страна, получив более дальнобойные снаряды для РСЗО HIMARS, займется Крымом и флотом на Черном море. Неплохо было бы заняться польскими и словацкими паспортами, если вы их еще для себя не нарисовали.

Правосеки продолжают нести потери

По данным Минобороны, высокоточным оружием ВКС России в Камышевахе Запорожской области накрыт пункт временной дислокации запрещенного в России «Правого сектора». Уничтожено до 200 боевиков. Как поет известный исполнитель из города на Неве: «Никого не жалко, ни-ко-го».

Киев дальнобойные ракеты для штатовских РСЗО принял?

Эдуард Басурин, официальный представитель народной милиции ДНР, в российском телеэфире сообщил, что ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS дальностью до 300 км Киеву уже поставлены. Басурин в эфире канала «Россия-1» так и сказал: «Я могу утверждать, что данный тип вооружения уже есть на Украине». Полковник уточнил, что после заявлений о поставках HIMARS дальностью до 70 км, на Донбассе находили обломки от ракет дальностью 110–120 км. И потому: «Если они сейчас заявляют 150–180 км, значит, 300 км уже есть». Но на каждую их гайку найдется наш болт.

Условия мира на Украине определит Москва

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза РФ, сообщил, что мир на Украине будет достигнут на условиях Москвы. Вот что сказал Медведев: «Россия добьется поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты». Импотентам, наверное, достигать труднопроходимых целей, действительно, не с руки.

Рада поддержала увольнение генпрокурора страны

Парламент Украины поддержал представление шестого президента страны об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора незалежной. Принятие проекта постановления № 7567 поддержали 264 народных депутата. Зеленский 17 июля отстранил Венедиктову от занимаемой должности, а Алексея Симоненко назначил исполняющим обязанности генпрокурора.

Венедиктова трудилась генпрокурором с 17 марта 2020 года. Звучная была фамилия.

ВСУ пытались разрушить мост в Херсоне

Кирилл Стремоусов, замглавы временной администрации Херсонской области, сообщил, что украинские военные нанесли ракетный удар из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Это единственный автомобильный переход через реку Днепр в Херсоне. Стремоусов уточнил: «От HIMARS четыре отверстия. Одно около метра в диаметре и три - примерно 20-30 см. Пострадавших нет, по жилым микрорайонам не попало». Протяженность моста – немногим менее полутора километров, ширина - 25 метров. После его обстрела силы ПВО в данном районе получили подкрепление. Бить будут аккуратно, но сильно.

Шведы несут потери на Украине

Шведская телекомпания SVT сообщила, что отставной офицер ВВС Швеции, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ, погиб «где-то в районе Донецка». По данным SVT, 28-летний швед воевал на донецком направлении и был смертельно ранен при взрыве гранаты. По информации шведских журналистов, их земляк приехал на Украину «пару месяцев назад, чтобы поделиться тактическими знаниями». На родине он служил в военно-воздушных силах, имел звании лейтенанта. Перед отъездом в Киев он уволился из армии. По сведениям SVT, в незалежной воюют и другие шведы - и в интернациональной бригаде, и в других подразделениях, подчиненных ВСУ. Причем, не все из них уволились из шведских вооруженных сил - а это нарушение законов скандинавской страны. И ведь предупреждали их под Полтавой – правда, давно уже…

Американские военные разоблачают ложь своих генералов

Дэниел Дэвис, подполковник и обозреватель издания 19FortyFive, утверждает, что генералы ВС США, выступая в эфирах американских телеканалов, лгут согражданам о победах ВСУ. Американский офицер напоминает, что, например, генерал в отставке Бен Ходжес сообщал, что «русские устали, и если Запад будет солидарен в течение года, то в начале 2023-го эта война закончится». Другой отставной генерал Дж. Марк Хертлинг заявлял CNN, что на Украине, которая «получает все больше артиллерии, скоро увидим поворот в ситуации». А экс-заместитель главы начштаба генерал Дж. Джек Кин на Fox News сообщал, что у украинцев есть реальная возможность вернуть себе территорию. На фоне этих рассуждений подполковник Дэвис отмечает, что никаких признаков «истощения России» нет. Западная тяжелая артиллерии доставлена на Украину, но никакого «поворота в ситуации» это не произвело. И даже HIMARS, которыми украинцы сумели нанести ущерб тылам России, не смогли сократить интенсивные обстрелы позиций ВСУ. Потери которых только растут (Дэвис называет цифру до 1000 человек в сутки). Вот только как скоро это услышат в Киеве и в Житомире – когда в окошко постучат?

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