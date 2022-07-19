Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко возглавит мотопробег на фестивале Baltic Rally

Как и в прошлом году, колонну мотопарада на Baltic Rally возглавит губернатор Александр Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​

В Ленинградской области готовятся к одному из самых ярких мото-приключений этого лета. 22 июля в самом сердце средневекового Выборга, на Рыночной площади, стартует международный фестиваль «Балтик Ралли» (Baltic Rally). Ежегодно он собирает участников и гостей не только из России, но и из других стран. В программе фестиваля – более сорока зрелищных мероприятий, которые будут интересны и взрослым, и детям. Это выставки авторских мотоциклов и редких транспортных средств, конкурс мотошлемов, скоростной стенд Drag Racing, силовое шоу, хоккейный и теннисный турниры, кулинарный конкурс, зона мотоклубов и детская площадка.

В день открытия, 22 июля, гости увидят шоу «Красавицы Ленинградской области», на котором прекрасные представительницы всех районов региона продемонстрируют свои таланты и эффектные наряды. Вечер завершится концертом с участием Сергея Галанина и группы «СерьГа».

В субботу, 23 июля, пройдет одно из главных событий фестиваля – мотопарад «До Государственной границы». Его маршрут пролегает вдоль Сайменского канала до пункта пропуска «Брусничное» на российско-финляндской границе. Колонну байкеров возглавит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Известно, что глава региона - большой любитель мотоциклов, и выборгский Baltic Rally он взял под свой патронаж (фестиваль проводится при поддержке администрации Ленинградской области). По словам главы региона, маршрут мотопарада выбран не случайно. Это живописнейшая дорога с хорошим асфальтовым покрытием, с одной стороны которой протянулся Сайменский канал, а с другой расположились гранитные скалы.

В день закрытия, 24 июля, перед гостями фестиваля выступит легендарная группа «Воскресение».

Как сообщил организатор и создатель выборгского мотофеста Игорь Щербаков, в этом году на Baltic Rally приедут представители пяти зарубежных стран - Финляндии, Латвии, Италии, Германии и Эстонии. Их приезд был согласован в Министерстве иностранных дел РФ.

- Представитель МИДа Мария Захарова лично звонила и интересовалась, получили ли мы все документы. Наши гости совершили мужественный поступок, что приехали к нам в новых условиях, - заявил Игорь Щербаков на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

В 2021 году хедлайнером мотопраздника стал американский музыкант Джо Линн Тернер - экс-вокалист и автор песен групп Deep Purple и Rainbow. Прошлогодний мотопарад в рамках Baltic Rally прошел в формате «Бессмертного мотополка». В первый день фестиваля его участники предложили разместить на лобовых стеклах мотоциклов фотографии своих героев - дедов, прадедов, родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Во время пробега байкеры заехали на несколько братских мемориальных кладбищ Выборга, а также возложили цветы к монументу бойцам советской армии, освобождавшим город от фашистов.