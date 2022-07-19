Александра Домогарова бросила красавица-любовница

Актер Александр Домогаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Домогаров с некоторых пор снова одинок. Известного актера бросила многолетняя любовница Татьяна Степанова. Полную драматизма историю поведала знакомая красавицы-танцовщицы.

Александр Домогаров последние десять лет жил с танцовщицей Татьяной Степановой. Об этом актер сам рассказывал в одном из интервью. Однако свое 59-летие артист встретил в статусе одинокого мужчины.

Как рассказала знакомая Татьяны, танцовщица многого натерпелась подле Домогарова. "На ней весь дом и бытовое обслуживание. А ведь Таня отказалась от штампа в паспорте и от детей. Александр Юрьевич не хочет жениться и даже не хочет назвать Татьяну своей невестой", - поведала приятельница.

В итоге 36-лентняя Татьяна бросила Домогарова и счастлива в новых отношениях с молодым человеком. "Причиной послужило то, что Александр оказался не готов к семье, официальному браку", - цитирует женщину "Экспресс газета".

А ведь поклонники думали, что их кумир обрел личное счастье. Отметим, за плечами Домогарова несколько браков. Его первой супругой стала юношеская любовь Наталья Сагоян. В этих отношениях у актера родился сын, который трагически погиб в 2008 году в возрасте 23 лет. Второй избранницей стала костюмерша Ирина Гуненкова, которая тоже родила Домогарову сына. Третьей большой любовью в жизни артиста была актриса Наталья Громушкина, семейная жизнь с которой тоже не сложилась. Разводились они со скандалом.