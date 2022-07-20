Пиво от простатита, луковый сок от выпадения волос и барсучий жир против ковида: ученые выяснили, работают ли рецепты народной медицины

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Одно из недавних исследований — бальзам на душу любителям пива. Оно способствует улучшению микрофлоры кишечника, заявили португальские ученые. А от состояния микробиома, как известно, зависит и наш иммунитет, и настроение, и много чего еще. Однако врачи предупреждают: о положительном эффекте можно говорить лишь при небольших дозах пенного. И даже в этом случае неблагоприятная побочка для здоровья при регулярном употреблении напитка тоже будет весьма заметной.

Между тем народная медицина приписывает пиву куда больше лечебных свойств. Причем, далеко не всегда его предлагается именно пить. Насколько безопасны и эффективны популярные методы? Продолжаем разбирать народные дрецепты с позиций доказательной медицины (то есть научных исследований) вместе с экспертами сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru.

Часть 1

ДРОЖЖИ, СОЛОД И ВОДА — НЕТ НИ ПОЛЬЗЫ, НИ ВРЕДА?

«Народные» доктора предлагают использовать пиво для лечения ревматоидного артрита, мигрени, угрей, ангины, бронхитов и простатита. Принесет ли оно пользу в этих случаях?

Пиво состоит из воды, дрожжей и солода. Также в нем может содержаться хмель и различные вкусовые добавки. Доказано, что такая смесь не имеет лечебных свойств, подчеркивают специалисты Vrachu.ru.

А может, «выстрелит», если добавить еще ингредиентов? Например, при кашле советуют пить горячее пиво, смешанное с медом и гвоздикой. Увы, пивные дрожжи и солод не влияют на кашлевой рефлекс и не оказывают муколитического (то есть разжижающего мокроту) действия, опускают с небес на землю ученые. Некоторое облегчение можно объяснить теплой жидкостью самой по себе — такое питье всегда рекомендуется при простудах и больном горле. Чудодейственные свойства пива ни при чем. А с учетом его неблагоприятного воздействия на поджелудочную железу и печень, точно лучше выпить теплого чая, считают врачи.

Чудодейственных лекарственных свойств в пиве ученые не обнаружили. Фото: Shutterstock

Еще один народный рецепт — накладывать на пораженные артритом суставы пасту из теплого пива, горчицы и соли. «Ни один из этих компонентов не обладает противовоспалительным или обезболивающим действием. Эффект от такого «лечения» может возникать только вследствие самовнушения», - разводят руками медицинские эксперты.

НЕ КЛАДИТЕ ЛУК НА РАНУ

Кто не слышал о пользе лука! Во-первых, его рекомендуется прикладывать к ранам. «По этому вопросу было проведено полноценное исследование, которое показало: использование лука в заживлении ран не только не помогает, но и мешает», - предупреждают специалисты Vrachu.ru

Также овощ советуют использовать для лечения кожных болезней, заболеваний сердечно-сосудистой системы и даже рака. «Доказательств, что лук хоть как-то помогает в борьбе с этими и другими серьезными недугами, не найдено», - расставляют точки над i специалисты.

Некоторые оптимисты возлагают немалые надежды на луковый сок. Считается, что он уменьшает отеки (воспаления), снимает бронхоспазмы, улучшает обмен веществ и за счет этого помогает похудеть. А регулярное употребление луковой воды по мнению целителей помогает при выпадении волос. Есть даже впечатляющее объяснение: мол, такие эффекты связаны с усилением кровообращения из-за раздражающего действия луковых эфирных масел.

- Все эти утверждения никак не подтверждаются научными исследованиями, - раскрывают горькую, как сам лук, правду эксперты.

ЛЕЧЕНИЕ ЖИРОМ: УДАР ПО ПЕЧЕНИ

Животный жир (барсучий, медвежий, китовый) используется не одно столетие. Лекари уверяют, что это уникальная природная кладовая полезных веществ. Такие средства якобы помогают сохранить зрение, препятствуют развитию опухолей, делают кожу упругой, волосы блестящими, ногти и кости крепкими. Плюс благотворно влияют на состояние половой и гормональной системы.

Животный жир используется в медицине не одно столетие. Фото: Shutterstock

Жиры популярны в альтернативной медицине для лечения заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, суставов. Активно применяют сало и при туберкулезе.

- Животные жиры в питании — необходимость для северных народов, чей рацион беден растительной пищей. Такой жир помогает обеспечить достаточную калорийность и является источником жирорастворимых витаминов, - поясняют специалисты. - Однако до сих пор нет ни одного научного исследования, которое подтвердило бы целебные свойства животного жира. С другой стороны, известно, что избыток таких компонентов в питании приводит к ожирению, жировой дистрофии печени и панкреатиту.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Увлечение средствами альтернативной медицины может оказаться не просто бесполезным, но и нанести серьезный вред здоровью, предупреждают эксперты. Пробуя такие рецепты, пациент теряет драгоценное время. Его нужно использовать для лечения методами, доказавшими свою эффективность.

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