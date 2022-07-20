Анекдоты: У Петровича самый недорогой и самый модный пирсинг в городе: упал мордой в блесны

- Алло, полиция? Помогите, ко мне в дом забрался енот!

- Успокойтесь. Сделайте из разных вкусняшек дорожку за дверь, и он по ней уйдет!

Через некоторое время опять звонок:

- Я сделал все так, как вы сказали. И теперь у меня дома два енота!

* * *

- В России приняли сто новых законов.

- Ну и?..

- Ну и бумага закончилась.

* * *

Директор нефтяной компании по селектору вызывает главного бухгалтера:

- Иван Кузьмич, зайдите, когда освободитесь.

- Не раньше, чем лет через пять, Петр Петрович.

- Это как так?!

- Да у меня тут налоговая сидит, мы тут разговорились...

* * *

Звонок в реанимационное отделение:

- Алло! Алло! Реанимация? Скажите, гражданин Иванов у вас там лежит, он как, жив пока?

- Пока нет...

* * *

Учительница спрашивает детей, какая игра самая философская.

- Скажи, Петя!

- Шахматы.

- Молодец. В шахматах надо думать о последствиях вперед на несколько ходов, как в жизни. А ты, Вовочка, как считаешь?

- Подкидной дурак.

- А почему?!

- Как в жизни, нужно либо отбиться от того, что тебе подкидывают, либо принять это.

* * *

Инструкция к загранпаспорту:

1) достать из шкатулки;

2) протереть пыль;

3) убрать в шкатулку.

* * *

В велосипедистах гонки «Тур де Франс» меня больше всего восхищает их способность держаться целых 5 часов, не глядя в мобильник.

* * *

С детства мучаюсь вопросом, откуда доктор Айболит взял зайчику донорские ножки?

* * *

- Все беды от раздельных уроков труда. Нас учат делать табуретки, а девок - выводы.

* * *

Если с каждой зарплаты откладывать 5%, в конце года вы будете невероятно удивлены тому, как мало денег накопили.

* * *

Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их придумали жены, чтобы не объяснять мужьям, КТО точит ножи.

* * *

- Ну все, Наташа, не реви! Купим тебе новые весы, крепкие…

* * *

Деревенские мужики, прикупив пару бутылок вина, устроившись на завалинке, не могут их открыть без штопора. Один другому и говорит:

- Вот видишь, Иван Афанасьевич, мы с тобой в глухой деревне живем, а проблемы-то у нас - московские!

- Это какие, Федор Кондратьевич?

- Пробки, Ваня... Пробки…

* * *

Выключила новости и включила документальный фильм о серийном маньяке.

Нужно же хоть как-то расслабиться!

* * *

- Мой первый день в качалке был феерическим: я провел 20 минут интенсивных кардиотренировок, потом дефибриллятор и потом 3 дня на больничной койке…