Анекдоты: У Петровича самый недорогой и самый модный пирсинг в городе: упал мордой в блесны

- Алло, полиция? Помогите, ко мне в дом забрался енот!
- Успокойтесь. Сделайте из разных вкусняшек дорожку за дверь, и он по ней уйдет!
Через некоторое время опять звонок:
- Я сделал все так, как вы сказали. И теперь у меня дома два енота!
* * *
- В России приняли сто новых законов.
- Ну и?..
- Ну и бумага закончилась.
* * *
Директор нефтяной компании по селектору вызывает главного бухгалтера:
- Иван Кузьмич, зайдите, когда освободитесь.
- Не раньше, чем лет через пять, Петр Петрович.
- Это как так?!
- Да у меня тут налоговая сидит, мы тут разговорились...
* * *
Звонок в реанимационное отделение:
- Алло! Алло! Реанимация? Скажите, гражданин Иванов у вас там лежит, он как, жив пока?
- Пока нет...
* * *
Учительница спрашивает детей, какая игра самая философская.
- Скажи, Петя!
- Шахматы.
- Молодец. В шахматах надо думать о последствиях вперед на несколько ходов, как в жизни. А ты, Вовочка, как считаешь?
- Подкидной дурак.
- А почему?!
- Как в жизни, нужно либо отбиться от того, что тебе подкидывают, либо принять это.
* * *
Инструкция к загранпаспорту:
1) достать из шкатулки;
2) протереть пыль;
3) убрать в шкатулку.
* * *
В велосипедистах гонки «Тур де Франс» меня больше всего восхищает их способность держаться целых 5 часов, не глядя в мобильник.
* * *
С детства мучаюсь вопросом, откуда доктор Айболит взял зайчику донорские ножки?
* * *
- Все беды от раздельных уроков труда. Нас учат делать табуретки, а девок - выводы.
* * *
Если с каждой зарплаты откладывать 5%, в конце года вы будете невероятно удивлены тому, как мало денег накопили.
* * *
Мужики! Самозатачивающихся ножей в природе не существует, их придумали жены, чтобы не объяснять мужьям, КТО точит ножи.
* * *
- Ну все, Наташа, не реви! Купим тебе новые весы, крепкие…
* * *
Деревенские мужики, прикупив пару бутылок вина, устроившись на завалинке, не могут их открыть без штопора. Один другому и говорит:
- Вот видишь, Иван Афанасьевич, мы с тобой в глухой деревне живем, а проблемы-то у нас - московские!
- Это какие, Федор Кондратьевич?
- Пробки, Ваня... Пробки…
* * *
Выключила новости и включила документальный фильм о серийном маньяке.
Нужно же хоть как-то расслабиться!
* * *
- Мой первый день в качалке был феерическим: я провел 20 минут интенсивных кардиотренировок, потом дефибриллятор и потом 3 дня на больничной койке…