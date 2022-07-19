Минобороны: Зеленский готовит провокацию на коксохимическом заводе в Авдеевке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

По заявлению руководителя Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаила Мизинцева в Авдеевке Донецкой Народной Республики неонацисты под предлогом «якобы спасения от артиллерийских обстрелов» привезли на территорию коксохимического завода мирных граждан и удерживают их в качестве «живого щита».

«При этом, на предприятии боевики разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты. Цель этих циничных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в СМИ обвинить Вооруженные Силы России и формирования Донецкой Народной Республики в гибели гражданского населения в результате якобы неизбирательных ударов», - пояснил на прошедшем брифинге генерал-полковник.

К подобным фактам грубых нарушений киевским режимом норм международного гуманитарного права в России и Европе уже привыкли, а потому внимания на это международные организации не обращают. Собственно, а что вообще можно требовать с нацистов?

Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях:

- «В Днепре на территориях школ № 98 (ул. Карагандинская) и № 129 (ул. Космонавтов) размещены подразделения нацио-налистических формирований и бронетехника, оборудованы позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась».

- «В Николаеве на нижних и верхних этажах многоквартирных жилых домов (Богоявленский пр. и ул. Мореходная) боевики территориальной обороны оборудовали опорные пункты, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются».

- «В Вольнянске Запорожской области в детских садах на улицах Горького и Циолковского размещены подразделения ВСУ, склады боеприпасов и бронетехника, подходы к зданиям заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено».

- «В Артемовске Донецкой Народной Республики на территории городского водоканала подразделениями украинских вооруженных формирований развернут пункт временной дислокации, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО».

«Еще раз призываем Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации оказать влияние на официальный Киев и принять действенные меры по недопущению использования вооруженными формированиями Украины объектов гражданской инфраструктуры в военных целях», - обратился к СМИ Михаил Мизинцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- «Несмотря на препятствия, создаваемые украинскими властями, без их участия, за прошедшие сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуирован 23 761 человек, в том числе 3 964 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 2 691 833 человека, из которых 426 686 – дети».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 433 083 автомобиля, в том числе за сутки – 5 313».

-«В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 48 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 г.) доставлено 45 250,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 327 акций, в том числе за истекшие сутки 6 – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых мирному населению передано 303,4 тонны гуманитарной помощи».

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