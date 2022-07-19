Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Саньков нашел слабое место в обороны противника

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Комсомолка» продолжает знакомить читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимость, напористость и боевой опыт в Минобороны России ставят в пример молодым военнослужащим.

«Я не люблю соперничества, демонстраций, контр-маршей. Вместо этих ребячеств – глазомер, быстрота, натиск – вот мои руководители», - говорил офицерам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец делился сокровенным: «Честь моя мне всего дороже. Покровитель ей Бог».

НАШЕЛ СПОСОБ ПЕРЕДАТЬ КООРДИНАТЫ ВРАГА

Сержант Николай Григорьев

«Механик-радиотелефонист, сержант Николай Григорьев, действуя в составе группы российских военнослужащих, выполнял задачу по безопасному передвижению колонн российских Вооруженных Сил.

На пути следования к населенному пункту Николай обнаружил тщательно укрепленный вражеский блокпост, расположенный на пути планируемого следования российских батальонных тактических групп.

Российские военнослужащие приняли решение вступить в бой с националистами. Николай, грамотно заняв позицию, вел прицельный огонь по противнику. Противник, дождавшись подкрепления, предпринял попытку контрнаступления на группу российских военнослужащих. Оценив силы националистов, командиром группы было принято решение о нанесении по блокпосту артиллерийского удара. Однако, применение средств связи существенно осложнялось использованием противником средств постановки помех. Сержант Григорьев, действуя смело и решительно, в одиночку отошел от основных сил группы, выбрал наиболее выгодное место на возвышенности и оттуда, установив связь с командным пунктом полка, передал координаты вражеского блокпоста. Благодаря своевременно переданным Николаем Григорьевым координатам, вражеский блокпост с находящимся в нем личным составом был уничтожен артиллерийским залпом. При этом потерь в группе российских военнослужащих допущено не было».

ВОВРЕМЯ ДОСТАВИЛ БОЕПРИПАСЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ

Старшина роты Дмитрий Посохин

«В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик старший прапорщик Дмитрий Посохин выполнял задачи по подвозу боеприпасов для наступающих российских подразделений. С целью бесперебойного обеспечения боеприпасами и материальными средствами основных сил батальонно-тактической группы выполнял работы в районах, расположенных в непосредственной близости к территориям нахождения противника. Управляя автомобилем с боеприпасами, при приближении к позициям подразделения старший прапорщик Посохин получил информацию о том, что на передний рубеж доставка боеприпасов затруднена из-за усилившегося артиллерийского обстрела со стороны националистов.

В условиях непрекращающегося огня Дмитрий Посохин, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники роты, вывез машину из-под минометного огня противника в безопасное место. Оставив автомобиль в месте, исключающем его поражение артиллерией противника, старший прапорщик Посохин, рискуя жизнью, лично доставил на передний рубеж непосредственно к подразделению, ведущему бой, 14 ящиков с патронами и не менее 20 гранат к ручным противотанковым гранатометам. Своими действиями старший прапорщик Дмитрий Посохин внес существенный вклад в преодоление оборонительных рубежей противника и развитие наступления российских подразделений».

НАШЕЛ СЛАБОЕ МЕСТО В ОБОРОНЕ ПРОТИВНИКА

Ефрейтор Виктор Саньков

«Наводчик-оператор, ефрейтор Виктор Саньков, находясь в боевой машине, в составе батальонной тактической группы выполнял задачу по вытеснению украинских националистов из населенного пункта. Ожесточенно обороняясь, противник вел бой с применением минометного огня и артиллерии. Продвигаясь по населенному пункту, Виктор заметил на последнем этаже заброшенного здания вражеского националиста, корректирующего по радиостанции артиллерийский огонь. Грамотно оценив обстановку, ефрейтор Саньков на боевой машине занял выгодную огневую позицию и прицельным огнем из пушки уничтожил его, после чего продолжил вести бои с националистами в условиях городской застройки. Противник отступил. В процессе преследования противника, на выезде из города в лесопосадке, ефрейтор Виктор Саньков, обнаружил группу националистов. Сориентировавшись в ситуации, Виктор огнем из пушки уничтожил группу вооруженных боевиков в количестве 5 человек. Своими грамотными и решительными действиями, ефрейтор Виктор Саньков обеспечил освобождение населенного пункта от боевиков».

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