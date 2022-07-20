Снова в СССР: надо ли что-то возвращать из советского прошлого

А вот это повторять точно не хотелось бы. Фото: Станислав ПАНОВ/ТАСС

Сегодня каждый россиянин старше 40 лет, который слышит фразу «Снова в СССР», не только вспоминает, как отплясывал под западную музыку на руинах только что рухнувшего железного занавеса, но и невольно задумывается: а что если?

Вот и мы решили спросить: что было хорошего в Советском Союзе, а что нет? Что стоило бы вернуть, а чего точно не надо?

И позвонили с этим вопросом публицисту и политологу Георгию Бовту.

Георгию Бовт.

БЕСПЛАТНЫМ БЫВАЕТ ТОЛЬКО СЫР

- Ничего перенимать не нужно, - сразу отрезал Бовт. - Надо идти вперед, а не оглядываться бесконечно на прошлое.

- Ну как же? Ведь было столько хорошего! Та же бесплатная медицина, образование.

- Все это было за счет того, что люди получали маленькую зарплату. Это, конечно, очень упрощенно, но так. Советский инженер получал в разы меньше, чем европейский или американский. Люди жили очень скромно.

- Получается, СССР отбирал у людей часть их зарплат?

- Да, в разном виде. Какую долю занимала зарплата в советской экономике? Она не идет ни в какое сравнение с другими развитыми странами. Вся социалка была не халявной, а за счет того, что крестьяне жили как нищие, квалифицированный труд оплачивался низко. Надо это возвращать? На мой взгляд, не надо.

- Но люди бесплатно шли в любую поликлинику, больницу, и их лечили.

- Да, но бесплатная советская медицина была замечательной только на самом низком уровне: для простых людей, простых операций.

- А всеобщее бесплатное образование?

- Это действительно достижение. Но Советский Союз в нем не уникален. К бесплатному образованию пришли в итоге все страны мира. И к школьному, и к университетскому. Даже у ненавистных нам англосаксов, где высшее образование платное, дети из бедных семей могут получать гранты. Если он способный, то найдет возможности получить это образование.

Та самая пластинка, которая до сих пор многим не дает покоя.

ДАЙТЕ ЗАРПЛАТУ, А НЕ КВАРТИРУ

- Ну а бесплатные квартиры? Тут вам крыть нечем?

- Во-первых, то же самое, что и с медициной: это перераспределение денег от урезанных зарплат. Во-вторых, раздача этого жилья не была справедливой. Она велась по классовому признаку: люди на заводе могли получить жилье, но надо было стоять в очереди на него годами.

В других странах был вариант привлекательнее: ипотека на долгие годы, но с высокой зарплатой. В итоге обеспеченность жильем в конце советского периода у нас была 12 квадратных метров на человека, это в 2 - 3 раза меньше, чем в развитых странах Европы и Америки. Значит, не такая уж и эффективная была жилищная программа в СССР.

- Можно же было вступить в кооператив.

- Это были те еще муки. Вы не могли вступить в кооператив, имея квартиру. Либо у вас должен быть дефицит жилплощади. А если вы живете в квартире и у вас там все хорошо с квадратными метрами (больше 5 на человека), то ни в какой кооператив вы не вступите.

Зато в СССР женщины добились космических высот по части равноправия. Фото: РИА Новости

ХОРОШЕЕ, КОГДА НЕ С ЧЕМ СРАВНИТЬ

- А госрегулирование цен? Из года в год бутылка молока стоила 34 копейки! Хорошо же.

- А какой ценой эти стабильные цены доставались? Люди жили в условиях тотального дефицита. А как они ездили за колбасой в Москву из Рязани на электричке?

Только на колхозном рынке цены были реальные. И если мясо стоило копейки в магазине, то его там не было. Надо было идти на рынок. Мы с матерью, которая получала по советским меркам неплохую зарплату, далеко не каждую неделю могли купить мясо по рыночным ценам.

- Люди сейчас вспоминают и советское качество. Все делалось по ГОСТам.

- Продукты, которые шли высшей партийной номенклатуре, да, были неплохого качества. А массовое производство - это весьма посредственные товары. По этому поводу есть шутка Жванецкого: «Если ты других машин не видел, то «Запорожец» - отличная машина».

Опрос Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Между прочим, за советскими приемниками до сих пор гоняются коллекционеры.

- Проигрыватели были замечательные в отсутствие других, но иглы к ним старались достать почему-то японские. И Высоцкий гордился, когда ему Марина Влади купила «Мерседес», а не «Жигули». Все познается в сравнении.

- Плановая экономика была благом?

- Сама по себе хаотичная экономика в современном мире отсутствует. Поскольку планирование есть на уровне частных корпораций и госкорпораций. Сам бизнес планирует свою работу. А вот когда Госплан определял чуть ли не 20 миллионов цен в Советском Союзе централизованно, это приводило к хаосу и дефициту.

Эффективно цены может определять только рынок. Но свободное ценообразование для советских лидеров считалось совершенной ересью.

ВСЕХ В ПАРТИЮ УЖЕ НЕ ЗАГОНИШЬ

- Мы много говорим, что у нас в стране нет идеологии. Но она была в СССР. Ее не надо перенимать?

- Советская идеология со временем становилась все более фальшивой. И именно поэтому провалилась. Официально говорили одно, а на кухнях - другое. Был постоянный кукиш в кармане и «вражеские голоса», которые слушали.

Сегодня русский патриотизм имеет гораздо больше основ под собой, чем советский. И гораздо меньше людей сейчас прислушиваются к западным голосам.

- А пионерия? Ее разве не надо возродить?

- Всякая государственная идеология, навязанная молодежи, обречена на провал. В царской России во всех школах преподавали Закон Божий, гоняли строем в церковь, а потом эти люди жгли церкви. С советскими пионерами произошло ровно то же самое. Нам такое надо? В неблагополучных негритянских кварталах Лос-Анджелеса просто строят за счет муниципалитета баскетбольные площадки. И не надо всех гонять строем, бить в барабан и промывать мозги. Можно просто занять молодежь чем-то полезным.

- Партия была одна - КПСС. Может, и сейчас так надо? Чего уж лукавить, что у нас много независимых партий?

- Многие хотели бы и сегодня включить всех в одну партию. Но это обречено на провал. Современное общество гораздо более сложное, чем в СССР. Сейчас даже не партии, а другие формы самоорганизации у людей. Например, соцсети. Даже в Америке, где прочная двухпартийная система, нет уже никаких четких двух партий, а есть куча групп по интересам. По региональным, по имущественным, по ценностным. Запихать их всех в одну или три партии уже невозможно!

- И все-таки! Возможно ли сегодня взять и вернуть советский строй?

- Невозможно. Хотя, несомненно, есть много людей, которые именно советскую модель считают идеальной. Они пытаются оттуда что-то надергать, но получается коряво. Даже Александр III не посмел восстановить крепостное право после Александра II. Так и сейчас никто уже не сможет восстановить никакой Советский Союз. Уже другой технологический уклад, другой уровень информационной открытости.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Дмитрий Пучков (Гоблин), публицист, переводчик:

А ведь были первыми в мире

- Достижения СССР сейчас забывают. А ведь в стране произошла социальная революция. Впервые власть оказалась у простых людей - армия, милиция стали народными. Женщины именно у нас первыми в мире получили право на труд, образование, участие в выборах. Их людьми признали. В других странах это сильно позже сделали. Восьмичасовой рабочий день, два выходных - это же мы придумали! Сначала они появились у нас и только позже - у них. Колониализм рухнул благодаря усилиям и примеру Москвы.

Дмитрий Пучков.

- И все же Союз взял и развалился. А можно было провести реформы и сохранить строй?

- Китайцы же смогли. И мы наверняка могли бы. Но система просто совершила самоубийство благодаря главному коммунисту Горбачеву.

ТАК ГОВОРИЛ САХАРОВ

«Как ни в какой другой стране»

Главный советский диссидент и отец водородной бомбы Андрей Сахаров в своей программной статье «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» как раз боялся, что в будущем все лучшие достижения СССР забудут и опомоят:

«Сейчас перспективы социализма связаны с тем... окажется ли нравственная привлекательность его идей... решающим фактором, который люди будут иметь в виду… или люди будут в первую очередь вспоминать об ограничениях при социализме или о режимах культа».

Ругая советских чиновников за конкретные вещи, великий физик и правозащитник отдавал должное самой системе:

«Доказана жизнеспособность социалистического пути, который принес народу огромные материальные, культурные и социальные достижения, как никакой другой строй возвеличил нравственное значение труда…

И капиталистический, и социалистический строй имеют возможности длительно развиваться, черпая друг у друга положительные черты (и фактически сближаясь)».