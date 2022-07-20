Вопрос дня: Что хорошего нам вернуть из советского наследия, а от чего отказаться? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор КОСТРОМИН, глава Центросовета Центра противодействия коррупции в органах госвласти:

- Вернуть надо главное - отсутствие расслоения по доходам. И чувство, что живешь в более справедливом мире. В том, где совесть, честь и долг - не пустые слова. Я родился в заводском районе, там не было никакой коррупции, вот это бы вернуть. А нельзя возвращать единовластие одной силы, одной партии.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Надо вернуть уважение к флагу и гимну страны и к присяге. Не хочется возвращаться к дефициту и к железному занавесу.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:

- Хотелось бы, чтобы, как раньше, врач скорой - звучало гордо и к экстренной медицине относились как к спасателям, а не как к курьерам по доставке лекарств. А забыть надо про советскую помощь «всему прогрессивному человечеству».

Вячеслав ЕКИМОВ, олимпийский чемпион по велоспорту в составе сборных СССР и России:

- Я б вернул ведомственный спорт. Тогда большие корпорации отвечали за то или иное спортивное направление. А Олимпийский комитет - за весь спорт и координацию по его поддержке. Отказался бы от раздутого чиновничьего аппарата - в СССР в спорте он не был таким многочисленным. Вернул бы участие ученых и оборонки в спорте высших достижений. Ведь у нашей сборной в Сеуле были кевларовые колеса - это просто супер!

Иосиф ЛИНДЕР, президент Международной контртеррористической ассоциации:

- Вернул бы базовые в СССР вещи: коллективизм, стабильность, уверенность в завтрашнем дне, бесплатное образование и здравоохранение. И госгарантии на трудоустройство. А также высокий статус специалистов - офицера, инженера, врача. Нельзя возвращать групповщину и «внеплановую плановую экономику», когда план заменял логику производства.

Ольга,читательница сайта KP.RU:

- Надо вернуть бережное отношение к водным ресурсам. Но нельзя возвращаться к советскому проекту «поворота сибирских рек на юг».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возможно ли «назад в СССР»?

Ровно 35 лет назад - 20 июля 1987 года - Пол Маккартни выпустил на фирме «Мелодия» альбом «Снова в СССР». Пластинка имела ошеломительный успех: только за первый год было продано 400 000 экземпляров (подробности)