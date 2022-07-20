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Политика20 июля 2022 3:56

Щит, меч и улыбки бурундуков: Раскрыты значения шевронов военных на Донбассе

Расшифрованы значения шевронов и нашивок союзных сил в Донбассе
Александр БОЙКО
Сегодня в Донбассе можно увидеть более 200 шевронов.

Сегодня в Донбассе можно увидеть более 200 шевронов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы армии России вместе с луганскими и донецкими союзными силами как будто издеваются над разведками Украины и НАТО, придумывая все новые и новые отличительные знаки. Сегодня в Донбассе можно увидеть более 200 шевронов, которые сводят с ума даже самых опытных шпионов. Здесь смешалось всё - нашивки действующих подразделений и военных органов и тех, что воевали в 2014 - 2015 годах, шевроны политических партий и движений, по признаку географического происхождения отрядов и даже несуществующих пока республик.

Нашивка по имени противотанковой пушки «Рапира».

Нашивка по имени противотанковой пушки «Рапира».

Мы разобрались, кто есть кто.

Этот шеврон родом из 2014-го, когда идея Новороссии зрела.

Этот шеврон родом из 2014-го, когда идея Новороссии зрела.

Открытая ладонь и метла опричника

Кстати, «шеврон» - это французское слово, переводится как «конек на крыше», который той самой формы V, что мы сегодня и видим на части российской техники на Украине.

Отряд расформирован в 2016 году.

Отряд расформирован в 2016 году.

Сегодня на поле боя роль шевронов иногда выполняет цветной скотч на ноге или руке или V-образные знаки из георгиевской ленты. Это для того, чтобы в бою можно было отличить своего от чужого.

Такой республики еще нет. Но это пока...

Такой республики еще нет. Но это пока...

Сами шевроны превратились больше в знаки для своих. Они всех форм и расцветок, с оскалами зверей, когтями хищных птиц и даже улыбками бурундуков.

Военное формирование Русского имперского движения действовало в 2014-м.

Военное формирование Русского имперского движения действовало в 2014-м.

Шеврон военной комендатуры ЛНР.

Шеврон военной комендатуры ЛНР.

Бывают и немного хулиганские. Один из таких как-то показал в сети писатель Захар Прилепин. Он заметил юморной шеврон батальона «Донбасс Палас». На ней изображены «Лексус», автомат и бутылка шампанского. Ну кто-то же должен обеспечивать отдых военнослужащих.

Отряд «Варяг» назван по позывному его командира Александра Матюшина.

Отряд «Варяг» назван по позывному его командира Александра Матюшина.

Кстати, на опознавательных знаках интернациональной бригады «Пятнашка», кроме флагов Абхазии и Донецкой Народной Республики, изображена открытая ладонь. Это древний символ - демонстрировать встречному, что в руке нет кинжала.

Комендатура с символикой опричников.

Комендатура с символикой опричников.

А вот на шевроне военной комендатуры ДНР изображены голова собаки, стрелецкий бердыш и метла. Эти символы уходят глубоко в историю - они принадлежали опричникам Ивана Грозного, которые превратились в 1565 году в войско. Они действительно привязывали к седлу собачьи головы и метлу - для устрашения.

Батальон, созданный фанатами луганского футбольного клуба.

Батальон, созданный фанатами луганского футбольного клуба.

Еще одно луганское формирование времен 2014-го.

Еще одно луганское формирование времен 2014-го.

Крым и Геркулесовы столбы

На шевроне Шахтерской дивизии ДНР - скрещенные кирка и молот, Мариупольско-Хинганский полк взял себе изображение старинной гренады (горящей гранаты) и сращенных карабинов, которые украшает девиз «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Группа быстрого реагирования «Бэтмен».

Группа быстрого реагирования «Бэтмен».

На многих других эмблемах разных подразделений ДНР довольно часто видишь советские звезды и флаги в сочетании с георгиевскими лентами (Гвардейский артдивизион), двуглавым орлом, православными крестами, славянскими рунами, архангелом Михаилом с мечом и щитом, отдельно щиты и мечи, взятые из официальной символики спецслужб России.

Спецподразделение «Кальмиус» названо по имени реки.

Спецподразделение «Кальмиус» названо по имени реки.

Бригада ДНР «Кальмиус» (по названию реки в Донбассе) использует на своем шевроне геральдический щит, разделенный на три полосы в цвет флага ДНР, на переднем плане щита - серебристый меч. Эти щит и меч похожи на те, что используют наши контрразведчики.

Так отмечают себя ополченцы отряда из города Снежное.

Так отмечают себя ополченцы отряда из города Снежное.

Иногда шевроны говорят о происхождении конкретного воина. Изображение двух колонн принадлежит Крыму и отсылает к античным Геркулесовым столбам.

Так отмечают себя те, кто в 2014-м воевал в Славянске.

Так отмечают себя те, кто в 2014-м воевал в Славянске.

Медведи, мыши, скорпионы, носороги…

Первая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада (состоит в Народной милиции ДНР) имеет на шевроне оскал медведя, гриву которого украшает надпись «Мужество и честь». Военные разведчики Новороссии и спецназа ДНР используют советский символ ГРУ - летучую мышь.

Шеврон отряда спецназа МВД ДНР «Беркут».

Шеврон отряда спецназа МВД ДНР «Беркут».

С этой нашивкой внутренних войск МВД все ясно.

С этой нашивкой внутренних войск МВД все ясно.

Сотрудники центрального аппарата МВД.

Сотрудники центрального аппарата МВД.

Шеврон 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР имени А. В. Захарченко «Оплот» несет изображение атакующего носорога. Говорят, что он перекочевал в донецкое отделение общественной организации «Оплот» с символики харьковского бойцовского клуба «Оплот», который противостоял майдану в Киеве.

Одно из самых известных подразделений ДНР.

Одно из самых известных подразделений ДНР.

Есть шевроны, связанные с именами. Они указывают личный позывной или имя командира. Такие встречаются у бойцов Гиви из батальона «Сомали».

С этой, комендатуры города Макеевка, - тоже.

С этой, комендатуры города Макеевка, - тоже.

Пятая стрелковая бригада Народной милиции ДНР.

Пятая стрелковая бригада Народной милиции ДНР.

Большинство нашивок и шевронов продаются в интернете. В сети уже можно приобрести по сотне рублей шевроны Днепропетровской, Одесской и Николаевской республик. Кстати, те же самые производители уже выпустили медали «Освобождение Донбасса».

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