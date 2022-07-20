Сегодня в Донбассе можно увидеть более 200 шевронов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы армии России вместе с луганскими и донецкими союзными силами как будто издеваются над разведками Украины и НАТО, придумывая все новые и новые отличительные знаки. Сегодня в Донбассе можно увидеть более 200 шевронов, которые сводят с ума даже самых опытных шпионов. Здесь смешалось всё - нашивки действующих подразделений и военных органов и тех, что воевали в 2014 - 2015 годах, шевроны политических партий и движений, по признаку географического происхождения отрядов и даже несуществующих пока республик.

Нашивка по имени противотанковой пушки «Рапира».

Мы разобрались, кто есть кто.

Этот шеврон родом из 2014-го, когда идея Новороссии зрела.

Открытая ладонь и метла опричника

Кстати, «шеврон» - это французское слово, переводится как «конек на крыше», который той самой формы V, что мы сегодня и видим на части российской техники на Украине.

Отряд расформирован в 2016 году.

Сегодня на поле боя роль шевронов иногда выполняет цветной скотч на ноге или руке или V-образные знаки из георгиевской ленты. Это для того, чтобы в бою можно было отличить своего от чужого.

Такой республики еще нет. Но это пока...

Сами шевроны превратились больше в знаки для своих. Они всех форм и расцветок, с оскалами зверей, когтями хищных птиц и даже улыбками бурундуков.

Военное формирование Русского имперского движения действовало в 2014-м.

Шеврон военной комендатуры ЛНР.

Бывают и немного хулиганские. Один из таких как-то показал в сети писатель Захар Прилепин. Он заметил юморной шеврон батальона «Донбасс Палас». На ней изображены «Лексус», автомат и бутылка шампанского. Ну кто-то же должен обеспечивать отдых военнослужащих.

Отряд «Варяг» назван по позывному его командира Александра Матюшина.

Кстати, на опознавательных знаках интернациональной бригады «Пятнашка», кроме флагов Абхазии и Донецкой Народной Республики, изображена открытая ладонь. Это древний символ - демонстрировать встречному, что в руке нет кинжала.

Комендатура с символикой опричников.

А вот на шевроне военной комендатуры ДНР изображены голова собаки, стрелецкий бердыш и метла. Эти символы уходят глубоко в историю - они принадлежали опричникам Ивана Грозного, которые превратились в 1565 году в войско. Они действительно привязывали к седлу собачьи головы и метлу - для устрашения.

Батальон, созданный фанатами луганского футбольного клуба.

Еще одно луганское формирование времен 2014-го.

Крым и Геркулесовы столбы

На шевроне Шахтерской дивизии ДНР - скрещенные кирка и молот, Мариупольско-Хинганский полк взял себе изображение старинной гренады (горящей гранаты) и сращенных карабинов, которые украшает девиз «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».

Группа быстрого реагирования «Бэтмен».

На многих других эмблемах разных подразделений ДНР довольно часто видишь советские звезды и флаги в сочетании с георгиевскими лентами (Гвардейский артдивизион), двуглавым орлом, православными крестами, славянскими рунами, архангелом Михаилом с мечом и щитом, отдельно щиты и мечи, взятые из официальной символики спецслужб России.

Спецподразделение «Кальмиус» названо по имени реки.

Бригада ДНР «Кальмиус» (по названию реки в Донбассе) использует на своем шевроне геральдический щит, разделенный на три полосы в цвет флага ДНР, на переднем плане щита - серебристый меч. Эти щит и меч похожи на те, что используют наши контрразведчики.

Так отмечают себя ополченцы отряда из города Снежное.

Иногда шевроны говорят о происхождении конкретного воина. Изображение двух колонн принадлежит Крыму и отсылает к античным Геркулесовым столбам.

Так отмечают себя те, кто в 2014-м воевал в Славянске.

Медведи, мыши, скорпионы, носороги…

Первая отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада (состоит в Народной милиции ДНР) имеет на шевроне оскал медведя, гриву которого украшает надпись «Мужество и честь». Военные разведчики Новороссии и спецназа ДНР используют советский символ ГРУ - летучую мышь.

Шеврон отряда спецназа МВД ДНР «Беркут».

С этой нашивкой внутренних войск МВД все ясно.

Сотрудники центрального аппарата МВД.

Шеврон 5-й отдельной мотострелковой бригады ДНР имени А. В. Захарченко «Оплот» несет изображение атакующего носорога. Говорят, что он перекочевал в донецкое отделение общественной организации «Оплот» с символики харьковского бойцовского клуба «Оплот», который противостоял майдану в Киеве.

Одно из самых известных подразделений ДНР.

Есть шевроны, связанные с именами. Они указывают личный позывной или имя командира. Такие встречаются у бойцов Гиви из батальона «Сомали».

С этой, комендатуры города Макеевка, - тоже.

Пятая стрелковая бригада Народной милиции ДНР.

Большинство нашивок и шевронов продаются в интернете. В сети уже можно приобрести по сотне рублей шевроны Днепропетровской, Одесской и Николаевской республик. Кстати, те же самые производители уже выпустили медали «Освобождение Донбасса».