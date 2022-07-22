Таинственный художник оставляет в подмосковных автобусах трогательные открытки для водителей и пассажиров

Фото: Предоставлено «Мострансавто»

Этим летом водители междугородних автобусов из подмосковных Люберец стали находить открытки в салонах. Все хенд-мейд отрисованы карандашом. Не нужно быть искусствоведом, чтобы заключить: работал один мастер, стиль единый.

Сначала водители оставляли карточки у себя и сакрального значения им не придавали. Потом в курилке кто-то показал очередную находку. Другой вспомнил, что и у него есть подобные.

Фото: Предоставлено «Мострансавто»

Оказалось, что за пару недель найдено больше десяти открыток. На одной - Чебурашка глядит на пейзаж за окном, на другой - покемоны ждут рейса на остановке. Или Чеширский кот из сказки Кэрролла про Алису вдруг обернулся автобусом.

«Каждый день - это новое путешествие», «Хорошей поездки» - такие ремарки сопровождали открытки. Вот только автограф художник не оставил. Шоферы отнесли находки в диспетчерскую, а оттуда передали забавную новость руководству «Мострансавто».

Обнаружив очередную картинку, водители поначалу просто улыбались, а потом стали удивляться. Фото: Предоставлено «Мострансавто»

- Понятно, что это не случайно забытые открытки, а чье-то желание поделиться позитивом с сотрудниками и пассажирами. Все рисунки так или иначе затрагивают транспортную тематику. Мы ищем автора и надеемся, что этот человек откликнется, и мы сможем вручить ему подарок, - рассказали в пресс-службе перевозчика.

От загадочного художника ждут письма на электронную почту pressamta@mail.ru. В нем просят указать номера маршрутов, в которых творец оставлял открытки, чтобы никто не покусился на чужую славу. Хотя сразу после того, как транспортники рассказали про рисунки журналистам, новые послания находить перестали. Наверное, таинственный мастер решил остаться неузнанным.

Фото: Предоставлено «Мострансавто»

Судя по героям и персонажам добрых и веселых карточек, их автор хорошо знаком с мультипликацией ХХ века. Имеет ли он сам к ней отношение - неизвестно.

Вообще в этой истории много загадок, но все они позитивные. Мистификация получилась очень оптимистичной. Какую цель преследовал ее автор, не так уж и важно. Главное - он внес капельку радости в нашу довольно тревожную жизнь. Спасибо ему за это!