Определены победители конкурса «Самая красивая страна»

Константин Шатенев «Тяжелое время» (финалист в номинации «Дикие животные»).

Жюри VII фотоконкурса «Самая красивая страна» определило победителей в 14 основных номинациях. Их имена будут объявлены на V Фестивале Русского географического общества, который состоится с 18 по 28 августа в самом центре Москвы, на территории парка «Зарядье».

Андрей Кузнецов «Лепреконы» (финалист в номинации «Искусство дикой природы»).

Ежегодный фотоконкурс «Самая красивая страна» - масштабный медиапроект РГО, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Впервые он состоялся в 2015 году. За семь лет существования конкурса на сайт проекта photo.rgo.ru было загружено более 500 тысяч работ.

Егор Никифоров «Любопытство» (финалист в номинации «Подводный мир»).

В этом году на конкурс поступило 46 893 снимка от 5934 авторов. Наибольшей популярностью пользовалась номинация «Пейзаж» (подано 23 805 работ). На победу в номинации «Птицы» претендовала 3691 фотография, «Макромир» - 3723 фотографии, «Россия в лицах» - 2958 фотографий.

Игорь Кляхин «Битва за урожай» (финалист в номинации «Россия с высоты птичьего полета»).

На VIII фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» работы принимались в десяти номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Россия с высоты птичьего полета», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Россия в лицах», «Макромир», «Подводный мир», «Живой архив» и «Магия стихии». Юные авторы (в возрасте до 16 лет) могли прислать свои снимки по четырем номинациям: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир с высоты птичьего полета» и «Природные явления».

Вячеслав Ложкин «Слон и Моська» (финалист в номинации «Птицы»).

Также учреждены три специальных приза: «За кадром» - приз за лучший короткий видеоролик, рассказывающий историю создания конкретной фотографии, «Приз зрительских симпатий» - его обладателя выбрали в интернете путем открытого голосования, и «Заповедная Россия» - приз от партнера конкурса, банка ВТБ, получит автор лучшего кадра, сделанного на особо охраняемых природных территориях.

Андрей Олешко «Люпиновое утро» (финалист в номинации «Пейзаж»).

А пока мы предлагаем фото в разных номинациях, которые понравились коллективу «Комсомолки». Интересно, насколько они совпадут с мнением профессионального жюри? Скоро узнаем!