Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года.

Российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Украины практически лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

Никакое оружие от США не поможет Украине победить Россию, считает бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Ребекка Коффлер, об этом она написала в публикации для Fox News.

Военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе, Старомайское, сообщили 19 июля, в штабе Донецкой народной республики.

В бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы направить Украине в рамках военной помощи, сообщила 19 июля, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.

Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали корректировщика артиллерии ВСУ, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении.

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