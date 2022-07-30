Арнольд Шварценеггер: «Я хотел, чтобы Терминатор выпил банку пива и на минуту опьянел. Ну, чтобы фильм был смешнее…»

Арнольду Шварценеггеру исполнилось 75 лет! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая фраза в мемуарах Арнольда Шварценеггера - «Я родился в год большого голода». Он появился на свет вскоре после войны, когда его родная Австрия переживала тяжелые времена. По иронии судьбы, и фильм, в котором он сыграл первую по-настоящему серьезную роль, назывался «Оставайся голодным». Он получил за него «Золотой глобус» в категории «Новая звезда года», но тогда, в 1977 году, мало кто догадывался, сколько счастья и денег выгрызет своими мощными челюстями из Америки и Голливуда этот человек.

Он превратился в одну из величайших звезд боевиков в истории. Он занял один из важнейших политических постов в США, став губернатором Калифорнии. Конечно, его карьера фактически окончилась много лет назад: картины, в которых он снимается сейчас, никто не поставит рядом ни с «Терминатором», ни с «Хищником», ни с «Правдивой ложью», ни даже с «Коммандо». Но когда за плечами столько всего - какая разница?..

В дни юбилея хочется вспомнить, как снимались его главные хиты.

«У ВСЕХ МАЛЬЧИШЕК НА СТЕНЕ - ФОТОГРАФИИ ДЕВУШЕК, А У НЕГО - ГОЛЫЕ МУЖИКИ!»

Надо сказать, что Шварценеггеру очень повезло с самого начала: еще подростком он нащупал свой путь в жизни. По меркам Австрии начала 60-х, это был путь довольно экзотический: мальчик посмотрел фильм «Геркулес и пленницы», в котором играл бодибилдер Редж Парк, и понял, что хочет такое же тело, как у него. Культуризмом тогда увлекались немногие, это было скорее маргинальное занятие. Шварценеггер любит с улыбкой вспоминать, как обеспокоилась его мать, когда увидела, что стена над его кроватью завешана фотографиями борцов, боксеров и тяжелоатлетов. Она даже остановила на улице деревенского врача и сказала ему: «Доктор, у всех остальных мальчишек дома на стенах висят девушки. Плакаты, цветные фотографии девушек. А вы взгляните на это. Одни голые мужики!»

Но Арнольду очень быстро удалось стать таким же, как его кумиры. В 19 лет он уехал из своего австрийского захолустья в Мюнхен, начал работать в тренажерном зале и одновременно качать мускулы. И тогда же, в 1966-м, занял второе место на конкурсе «Мистер Вселенная», а в следующем году победил на нем! Он стал самым молодым триумфатором в истории, и это была сенсация. А еще это, по сути, был билет в Америку, о которой Шварценеггер мечтал с детства: откуда-то у него в голове возникла мысль, что его место - именно там. «Я решил, что стану лучшим в какой-нибудь области, и это сделает меня знаменитым. Америка — самая могущественная страна в мире, поэтому я должен отправиться туда». И еще он мечтал о кино, хотел играть мускулами на экране, чтобы быть как Редж Парк: «Кино принесет деньги. И самых красивых девушек, что также было немаловажным аспектом».

Правда, его жизнь в Лос-Анджелесе началась с автокатастрофы: он, в армии управлявший танком, не смог совладать с роскошным «Понтиаком», в который тут же врезались сразу несколько машин… Будущая кинозвезда едва не окончила свой жизненный путь на скользкой калифорнийской трассе. Но все же Шварценеггер очухался и принялся штурмовать Америку.

ЖИВЫЕ СТЕРВЯТНИКИ И ОЗВЕРЕВШИЕ ОВЧАРКИ

Его дебютом в кино стала трэш-комедия «Геркулес в Нью-Йорке». Немецкий акцент у юного актера был настолько сильным, что разобрать реплики было затруднительно - их пришлось дублировать.

Первая работа в кино - роль в фильме "Геркулес в Нью-Йорке", 1969 г. Фото: Mary Evans/AF Archive/EAST NEWS

А в следующем фильме, «Долгое прощание», Шварценеггеру и вовсе от греха подальше дали роль глухонемого. Фильма «Оставайся голодным», поставленного серьезным режиссером Бобом Рейфелсоном (Шварценеггер сыграл там почти самого себя - австрийского бодибилдера, готовящегося к конкурсу «Мистер Вселенная») потом пришлось ждать несколько лет. Но и после успеха картины, после полученного Арнольдом «Золотого глобуса» никто в Голливуде не понимал, что делать с этим качком. Фигура слишком странная, акцент по-прежнему слишком сильный, фамилия, с точки зрения американцев, почти невыговариваемая. Какие роли прикажете ему давать? Шварценеггер появлялся то в ситкомах, то в полицейских сериалах, едва не сыграл Халка в самой первой, телевизионной экранизации соответствующих комиксов Marvel…

Шварценеггер c "Золотым глобусом" за роль в фильме "Оставайся голодным", 1977 г. Фото: EAST NEWS

И только в 1982-м, в возрасте 35 лет, вышел фильм, который принес ему подлинную славу. Продюсер Эд Прессман, мечтавший экранизировать старые бульварные романы о Конане-варваре (кстати, то же издательство Marvel выпускало о нем и комиксы), увидел в этой роли Шварценеггера. Прессман описал Шварценеггеру златые горы, которые его ждут: «Конан» должен был стать киносериалом, гонорар за первый фильм составит 250 000 долларов, за следующий - миллион, и дальше по нарастающей. Арнольд был в восторге. В качестве сценариста наняли не кого-нибудь, а Оливера Стоуна - одного из самых многообещающих кинодраматургов той поры. «Это был сумасшедший человек, очень умный и общительный. Он считал себя великим писателем, и это грело мне душу, потому что он был так же уверен в себе, как и я сам», - вспоминал Шварценеггер.

Конечно, Стоун размахнулся на эпос, который обошелся бы в невероятные по тем временам 70 миллионов долларов (вместо запланированных 15), путь «Конана» к экрану в итоге занял пять лет, и Шварценеггер заработал не так уж много - ему пришлось отказаться от процентов от прибыли, чтобы вообще получить роль (пришедший на проект продюсер Дино де Лаурентис ни с того ни с сего решил, что актер - нацист, и не хотел брать его в фильм). Съемки первых же сцен обернулись настоящей кровью: сначала Шварценеггера чуть не порвали озверевшие немецкие овчарки, изображавшие перед камерами волков, на следующий день он рассек себе лоб, прыгая в озеро посреди скал. Дальше тоже было весело: например, Арнольду приходилось общаться с настоящими стервятниками, кишевшими вшами, разрывать на куски чучело, сделанное из нескольких мертвых птиц - и потом тщательно обрабатывать себя антибиотиками…

Слава пришла к актеру после успеха фильма "Конан-варвар". Фото: EAST NEWS

Но боль прошла, а кино осталось. Шварценеггер сам настоял на том, что проведет большую рекламную кампанию, раздаст множество интервью в нескольких странах («В первую очередь я видел в себе бизнесмена. Слишком многие актеры, писатели и художники считают, что они выше продвижения своего творчества на рынке. Но чем бы ни занимается человек по жизни, продажа конечного продукта является неотъемлемой частью его ремесла»). Этот практический подход принес плоды: «Конан» пользовался огромным успехом.

«К СЧАСТЬЮ, КОЖА У МЕНЯ КРЕПКАЯ»

А дальше был «Терминатор». Шварценеггер изначально должен был играть Джона Коннора, ту роль, которую в итоге сыграл Майкл Бин, а на роль Терминатора собирались пригласить О. Джея Симпсона - игрока в американский футбол, еще не замешанного в темной истории с убийством жены. Изначально Арнольд сомневался, стоит ли участвовать в проекте: режиссер Джеймс Кэмерон (будущий автор «Титаника» и «Аватара») на тот момент снял только одну картину, малобюджетный ужастик «Пиранья-2»… Но вдруг, во время обеда в калифорнийском ресторане, Шварценеггер начал рассказывать Кэмерону, как должен вести себя Терминатор. Арнольда буквально понесло: «Когда он вставляет в автомат новый магазин, ему не нужно смотреть, попал ли он в приемное отверстие, потому что это делает машина, компьютер. Когда он убивает, у него на лице нет никакого выражения — ни радости, ни торжества, абсолютно ничего. Терминатор не думает, не моргает, не рассуждает, а только действует». И Кэмерон вдруг спросил: «А почему бы вам самому не сыграть Терминатора?»

Афиша фантастического боевика "Терминатор", 1984 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шварценеггер сразу сказал «нет». У персонажа было всего 18 реплик! Актер опасался, что зрители решат, что он специально выбирает роли, в которых нужно говорить как можно меньше. Или подумают, что что остальные фразы были произнесены так ужасно, что их вырезали при монтаже… Но Кэмерон настаивал, и в конце концов Шварценеггера уломал.

От съемок у него остались не самые радостные впечатления: «Большую часть времени все мое лицо было вымазано клеем, чтобы закреплять приспособления для специальных эффектов. К счастью, кожа у меня крепкая, поэтому химические реактивы не слишком ее разъедали, но все же это было ужасно. Надевая красный глаз Терминатора поверх своего собственного, я чувствовал провод, по которому подавался ток к подсветке, ощущал, как нагревается при работе лампочка…»

Кэмерон отказывался от любых предложений Шварценеггера. Арнольду хотелось добавить в сюжет юмора, он придумал сцену, в которой Терминатор натыкается на банку с пивом, вертит ее в руках, в конце концов выпивает и на секунду пьянеет. Но Кэмерон зарубил этот эпизод на корню. Он вообще не собирался менять ни запятой в своем сценарии, который считал безупречным. И не ошибся.

А окончательно зацементировал славу Арнольда «Хищник» - фантастический боевик, действие которого разворачивается в латиноамериканских джунглях. Эти съемки были самыми сложными, потому что шли в джунглях на самом деле. «Пиявки, топкая грязь, ядовитые змеи, удушливая влажность и жара», - с тоской вспоминал Шварценеггер. К тому же начинающий актер Жан-Клод Ван Дамм, игравший Хищника - жуткого инопланетного монстра - все время ныл и капризничал (в конце концов его заменили на другого актера, Кевина Питера Холла). Грим Хищника оказался смехотворным, пришлось придумывать новый и полностью переснимать самую ответственную сцену, где герой Шварценеггера сражается с чудищем. К этому моменту настал ноябрь, жара в джунглях сменилась холодом, а Арнольда еще и обмазали гончарной глиной, изображавшей грязь. Гример предупредил, что температура его тела понизится на несколько градусов, но Шварценеггер и представить не мог, насколько холодно ему будет. Согреться он мог только одним способом: пил «охотничий чай», очень ценимый в Австрии напиток - настойку шнапса на травах. И в результате так пьянел, что не мог играть!

Шварценеггер на съемках "Хищника". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но снова - проблемы ушли, а кино осталось. И это кино можно пересматривать много, много раз.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЗНАМЕНИТЫХ ФИЛЬМОВ СО ШВАРЦЕНЕГГЕРОМ

«Коммандо» (1985)

«Бегущий человек» (1987)

«Красная жара» (1988)

«Близнецы» (1988)

«Вспомнить все» (1990)

«Полицейский из детского сада» (1990)

«Последний киногерой» (1993)

«Джуниор» (1994)

«Стиратель» (1996)

«Неудержимые» (2010)