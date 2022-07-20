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Звезды19 июля 2022 21:45

Брэд Питт пришел на премьеру нового фильма в юбке

58-летний актер шокировал зрителей необычным нарядом
Ирина СУХАНОВА
Брэд Питт в Берлине на премьере фильма «Быстрее пули».

Брэд Питт в Берлине на премьере фильма «Быстрее пули».

Фото: REUTERS

В Берлине минувшим вечером прошла громкая премьера голливудского боевика «Быстрее пули». Фильм, вышедший в мировой прокат 14 июля, рассказывают о пятерке профессиональных киллеров, волею судеб оказывающихся в одном скоростном экспрессе. Картина собрала по-настоящему звездный состав: в главных ролях снялись Брэд Питт, Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и Аарон Тейлор-Джонсон. Главной звездой красной дорожки в Берлине стал 58-летний Питт. Все внимание фотогрфов и зрителей было приковано к бывшему мужу Анджелины Джоли. Тем более, что поглазеть было на что. Обычно не гоняющийся за модой голливудский красавчик пришел на показ… в юбке.

Актер вышел на красную дорожку в юбке.

Актер вышел на красную дорожку в юбке.

Фото: REUTERS

58-летний актер выбрал костюм, состояший из розовой рубашки, светло-коричневого кардигана и юбки в тон. Образ дополнили черные армейские ботинки. Подол юбки заканчивался чуть выше колена, так что актер смог похвастаться крепкими икрам, украшенными татуировками.

Питт похвастался крепкими икрам, украшенными татуировками.

Питт похвастался крепкими икрам, украшенными татуировками.

Фото: REUTERS

Юбка – весьма смелый аутфит в мужской моде, который западные дизайнеры уже не первый сезон пытаются навязать сильному полу. Юбки и платья можно увидеть в мужских коллекциях многих именитых домов мод – Dior, Balmain, Alexander McQueen, Dries Van Noten, Loewe и других. Правда, кроме тщедушных мальчиков-моделей на подиумах мало кто отваживается в реальной жизни носить этот спорный наряд (и слава богу). Видимо, Брэд решил пойти на поводу у своих стилистов и доказать, что он шагает в ногу с молодежной модой.

Необычный наряд шокировал зрителей.

Необычный наряд шокировал зрителей.

Фото: REUTERS

После развода с Анджелиной Джоли артист тщательно скрывает свою личную жизнь. По словам источников из окружения актера, Питт мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались шесть лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Брэда случился в 2020 году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Но их отношения продлились всего несколько месяцев.

Шоу-бизнесИнтересноеАнджелина Джоли и Брэд Питт: досье KP.RU