Брэд Питт пришел на премьеру нового фильма в юбке

Брэд Питт в Берлине на премьере фильма «Быстрее пули». Фото: REUTERS

В Берлине минувшим вечером прошла громкая премьера голливудского боевика «Быстрее пули». Фильм, вышедший в мировой прокат 14 июля, рассказывают о пятерке профессиональных киллеров, волею судеб оказывающихся в одном скоростном экспрессе. Картина собрала по-настоящему звездный состав: в главных ролях снялись Брэд Питт, Сандра Буллок, Зази Битц, Джои Кинг и Аарон Тейлор-Джонсон. Главной звездой красной дорожки в Берлине стал 58-летний Питт. Все внимание фотогрфов и зрителей было приковано к бывшему мужу Анджелины Джоли. Тем более, что поглазеть было на что. Обычно не гоняющийся за модой голливудский красавчик пришел на показ… в юбке.

Актер вышел на красную дорожку в юбке. Фото: REUTERS

58-летний актер выбрал костюм, состояший из розовой рубашки, светло-коричневого кардигана и юбки в тон. Образ дополнили черные армейские ботинки. Подол юбки заканчивался чуть выше колена, так что актер смог похвастаться крепкими икрам, украшенными татуировками.

Питт похвастался крепкими икрам, украшенными татуировками. Фото: REUTERS

Юбка – весьма смелый аутфит в мужской моде, который западные дизайнеры уже не первый сезон пытаются навязать сильному полу. Юбки и платья можно увидеть в мужских коллекциях многих именитых домов мод – Dior, Balmain, Alexander McQueen, Dries Van Noten, Loewe и других. Правда, кроме тщедушных мальчиков-моделей на подиумах мало кто отваживается в реальной жизни носить этот спорный наряд (и слава богу). Видимо, Брэд решил пойти на поводу у своих стилистов и доказать, что он шагает в ногу с молодежной модой.

Необычный наряд шокировал зрителей. Фото: REUTERS

После развода с Анджелиной Джоли артист тщательно скрывает свою личную жизнь. По словам источников из окружения актера, Питт мечтает найти женщину, с которой он проведет оставшиеся годы. Но шум вокруг его имени и бесконечные скандалы с экс-супругой не оставляют на это ни малейших шансов. Стоит рядом с ним появиться любой женщине – хотя бы коллеге по работе, папарацци тут же раздувают из этого сенсацию.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались шесть лет назад, однако до сих пор ведут в суде войну за опеку над детьми. За годы после развода и Питту, и Джоли не раз приписывали романтические отношения. Но, судя по всему, ни одна из интижек не стала для актера чем-то серьезным. Последний громкий роман Брэда случился в 2020 году – актера заметили вместе с немецкой моделью Николь Потуральски. Но их отношения продлились всего несколько месяцев.