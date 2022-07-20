Владимир Путин: Киевские власти отказались от выполнения стамбульских соглашений

После саммита Владимир Путин ответил на вопросы журналистов Фото: REUTERS

После насыщенного рабочего дня, где было три встречи один на один с Верховным лидером Ирана, президентом страны и турецким лидером, а потом еще и переговоры по Сирии между Россией, Турцией и Ираном, Владимир Путин еще собрал журналистов, чтобы ответить на наши вопросы. Главное, о чем говорил глава государства:

В СИРИИ 90% ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ

Все мы считаем, что нужно гарантировать территориальную целостность Сирийской арабской республики, избавиться от террористов всяких разных мастей. Это мы подтвердили в совместных заявлениях.

У нас продолжается гуманитарное содействие Сирии. Потому что санкции, которые введены в отношении сирийского народа приводят к плачевным результатам. Там 90% населения за чертой бедности.

Гуманитарная помощь Сирии должна быть организована так, чтобы соответствовать международному праву. Тот есть гуманитарная помощь должна идти через официальные власти Сирии, через Дамаск.

АТОМ, ДОРОГИ И ЗЕРНО

С духовным лидером Ирана мы говорили о развитии ситуации в регионе. Мне было интересно услышать именно его оценки. Должен сказать, что по многим позициям наши взгляды совпадают с Тегераном, поэтому это было очень важным.

Что касается встречи с президентом Раиси, то мы говорили в основном о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40% - это очень большой показатель. Есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - развитие инфраструктуры. В том числе вопрос и в постройке в Иране участка в 146 км железной дороги, и Россия готова это сделать, но нужно договориться об условиях. По сути это импорт наших услуг от РЖД.

Есть и другие направления, например, вопросы иранской ядерной программы. Важно было понять настроения иранской стороны, есть и наша часть в этих совместных усилиях по возобновлению взаимодействия Ирана и МАГАТЭ.

Зерновой вопрос мы обсуждали с президентом Турции. Турецкая республика и лично господин Эрдоган много сделали, чтобы была достигнута договорённость по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос так: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что все ограничения, связанные с поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Посмотрим, что получится. Как вы знаете, ограничения, наложенные на поставки российских удобрений, американцами фактически сняты.

НЕТРАДИЦИОННАЯ ЕВРОПА

Я много раз говорил по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже. Но «Газпром» всегда выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства, если, конечно, это кому-то нужно. Если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых – это было бы смешно, если бы не было так грустно.

БУДУТ ЛИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗЕЛЕНСКИМ

Известные переговоры в Стамбуле были, когда мы фактически достигли соглашения, осталось его только парафировать. Для того чтобы создать эти условия, наши войска отошли из центра Украины, из Киева, но киевские власти отказались от выполнения этих соглашений. Они же были фактически достигнуты. Так что конечный результат зависит не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет

Что касается усилий Турции, мы всем нашим друзьям, которые заинтересованы в урегулировании, благодарны за то, что они предоставляют возможности. Даже желание внести вклад в благородное дело уже дорогого стоит