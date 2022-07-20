Мир в огне: Из-за аномальной жары горят Европа и США

Немецкие пожарные сражаются с огнем под Дрезденом. Фото: REUTERS

Выпуски мировых новостей в последние дня начинаются с сообщений об аномальной жаре, накрывшей Западную Европу и США. Метеорологические службы ряда стран фиксируют температурные рекорды: например, во французском Нанте температура достигла +42 градусов

Предупреждения о засухе, выпущенные Еврокомиссией, действуют на 46% территории стран, входящих в этот блок, еще 11% - на уровне опасности.

Франция

Температурные рекорды здесь фиксируют даже в ночное время суток – в нормандском Ла-Гаге в 3 ночи было почти +33 градуса.

Самые сильные пожары – в департаменте Жиронда. Причем есть подозрения, что часть из них являются следствием намеренного поджога. Полицейские задержали и допросили мужчину, который подозревался в поджогах леса в 2012 году. Несколько дней назад его автомашину видели неподалеку от места, где вспыхнул мощный огонь.

Великобритания

В аэропорту Лутон, обслуживающем пассажиропоток, направляющийся в британскую столицу, пришлось прекратить взлеты и посадки лайнеров: из-за жары расплавилась взлетно-посадочная полоса. А на юге королевства из-за высоких температур стали деформироваться железнодорожные рельсы.

Пожар в жилых домах в городе Рэйнхэм, Британия. Фото: REUTERS

В Лондоне температура воздуха вплотную приблизилась к отметке в +40 градусов. Некоторые учебные заведения отменили занятия.

Нидерланды

В стране действует самый высокий уровень предупреждения - из-за температуры воздуха +40 градусов. В Амстердаме рабочие поливают из брандспойтов шарниры мостов, соединяющие берега каналов. Это делается для того, чтобы расширяющиеся от жары соединения не заклинило.

Испания

От перегрева и тепловых ударов за несколько дней в королевстве погибли 510 человек. Жара невыносима – столбики термометров показывают +45 градусов.

ФРГ

Из-за масштабной и продолжительной засухи Ассоциация немецких фермеров предупредила о риске огромных потерь при производстве продуктов питания.

Более 100 пожарных с трудом потушили лесной пожар, вспыхнувший в Саксонии. Они беспрерывно бились с огнем более 19 часов.

Португалия

На карте страны – более 10 мест, где полыхают лесные пожары. Есть человеческие жертвы: найдена машина, в которой находились тела двух человек, пытавшихся покинуть один из районов возгорания. «Мы нашли машину и двух людей в возрасте около 70-и лет полностью сгоревшими», - сообщил мэр города Мурса Марио Артур Лопес.

Лесной пожар в Португалии. Фото: REUTERS

Греция

Мощные пожары атаковали окраины греческой столицы: в Афинах огромные столбы густого дыма заполнили все небо. Жителям ряда кварталов предписано покинуть свои дома.

США

Старый свет может «похвастаться» сразу несколькими температурными рекордами. От жары изнывают штаты Техас, Оклахома, Арканзас; высокие температуры угрожают здоровью и жизни 7% населения США (22 млн. человек).

По всем Штатам полыхает 84 крупных пожара – в Аризоне, Юте, Техасе; наибольшее число возгораний леса – на Аляске.

Во Всемирной Метеорологической Организации ООН отметили, что волны аномального тепла становятся все более частыми, и эта негативная тенденция будет продолжаться, по крайней мере, до 2060-х годов. Причем вне зависимости от того – достигнет ли человечество значимых успехов в борьбе с изменением климата.

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