Мир в огне: Из-за аномальной жары горят Европа и США

Немецкие пожарные сражаются с огнем под Дрезденом.
Фото: REUTERS
Выпуски мировых новостей в последние дня начинаются с сообщений об аномальной жаре, накрывшей Западную Европу и США. Метеорологические службы ряда стран фиксируют температурные рекорды: например, во французском Нанте температура достигла +42 градусов
Предупреждения о засухе, выпущенные Еврокомиссией, действуют на 46% территории стран, входящих в этот блок, еще 11% - на уровне опасности.
Температурные рекорды здесь фиксируют даже в ночное время суток – в нормандском Ла-Гаге в 3 ночи было почти +33 градуса.
Самые сильные пожары – в департаменте Жиронда. Причем есть подозрения, что часть из них являются следствием намеренного поджога. Полицейские задержали и допросили мужчину, который подозревался в поджогах леса в 2012 году. Несколько дней назад его автомашину видели неподалеку от места, где вспыхнул мощный огонь.
В аэропорту Лутон, обслуживающем пассажиропоток, направляющийся в британскую столицу, пришлось прекратить взлеты и посадки лайнеров: из-за жары расплавилась взлетно-посадочная полоса. А на юге королевства из-за высоких температур стали деформироваться железнодорожные рельсы.
Пожар в жилых домах в городе Рэйнхэм, Британия.
Фото: REUTERS
В Лондоне температура воздуха вплотную приблизилась к отметке в +40 градусов. Некоторые учебные заведения отменили занятия.
В стране действует самый высокий уровень предупреждения - из-за температуры воздуха +40 градусов. В Амстердаме рабочие поливают из брандспойтов шарниры мостов, соединяющие берега каналов. Это делается для того, чтобы расширяющиеся от жары соединения не заклинило.
От перегрева и тепловых ударов за несколько дней в королевстве погибли 510 человек. Жара невыносима – столбики термометров показывают +45 градусов.
Из-за масштабной и продолжительной засухи Ассоциация немецких фермеров предупредила о риске огромных потерь при производстве продуктов питания.
Более 100 пожарных с трудом потушили лесной пожар, вспыхнувший в Саксонии. Они беспрерывно бились с огнем более 19 часов.
На карте страны – более 10 мест, где полыхают лесные пожары. Есть человеческие жертвы: найдена машина, в которой находились тела двух человек, пытавшихся покинуть один из районов возгорания. «Мы нашли машину и двух людей в возрасте около 70-и лет полностью сгоревшими», - сообщил мэр города Мурса Марио Артур Лопес.
Лесной пожар в Португалии.
Фото: REUTERS
Мощные пожары атаковали окраины греческой столицы: в Афинах огромные столбы густого дыма заполнили все небо. Жителям ряда кварталов предписано покинуть свои дома.
Старый свет может «похвастаться» сразу несколькими температурными рекордами. От жары изнывают штаты Техас, Оклахома, Арканзас; высокие температуры угрожают здоровью и жизни 7% населения США (22 млн. человек).
По всем Штатам полыхает 84 крупных пожара – в Аризоне, Юте, Техасе; наибольшее число возгораний леса – на Аляске.
Во Всемирной Метеорологической Организации ООН отметили, что волны аномального тепла становятся все более частыми, и эта негативная тенденция будет продолжаться, по крайней мере, до 2060-х годов. Причем вне зависимости от того – достигнет ли человечество значимых успехов в борьбе с изменением климата.
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