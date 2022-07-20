Американский телеведущий озвучил имена политиков, жаждущих войны с Россией

Такер Карлсон. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комментатор американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон посвятил очередной выпуск своей программы связи событий на Украине и антироссийским курсом Белого дома.

- Спросите себя: как дело свободы связано с Украиной? – вопросил Карлсон и сразу ответил. - В очень малой степени!

Он отметил, что «украинское правительство закрыло оппозиционные СМИ, затем арестовало лидера главной оппозиционной партии, а теперь президент Зеленский решил объединить все телестанции Украины в государственное министерство пропаганды, чтобы бороться с “дезинформацией”… Это не свободная страна, даже близко нет».

Карлсон также дал ответ еще на несколько вопросов – «Путин теперь коммунист, правда что ли? Бросает американцев в тюрьму за участие в политическом митинге у Капитолия? Стерилизует детей во имя трансгендерного освобождения?». Он ответил: «Нет. При всех своих многочисленных недостатках Владимир Путин ничего этого не делает».

Журналист определил тех, кто громче всех в США призывает к войне с Россией. По его словам, в их числе президент Джо Байден, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и лидер сенатского большинства Чак Шумер.