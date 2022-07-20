В Латвии хотят лишать гражданства за поддержку спецоперации на Украине

Президент Латвии Эгилс Левитс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что те россияне, у которых есть латвийские паспорта и которые живут в Латвии, поддерживая позицию России по Украине, могут быть лишены латвийского гражданства.

Левитс считает, что такие люди «находятся вне демократического спектра», а «нейтральная позиция в сложившейся ситуации невозможна».

Латвийский Сейм еще в апреле одобрил поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства тех, кто поддерживает действия, угрожающие территориальной целостности других демократических стран. Рига подразумевает под такими действиями финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую и иную поддержку. Также в Латвии могут лишать гражданства за непосредственное участие в таких действиях.

Но в новой версии закон применим лишь к тем гражданам Латвии, у которых нет паспортов других государств, сообщает RTVI.

Теперь же парламент страны рассматривает дополнительные поправки, которые в случае принятия уполномочат латвийские власти лишать гражданства Латвии тех, у кого есть другие паспорта. Основную часть обладателей двух паспортов, постоянно проживающих в Латвии, составляют русскоязычные граждане.