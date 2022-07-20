Читатели «Комсомольской правды» подключились к созданию оружия из радиоуправляемых машинок. Фото: Кадр видео

После начала спецоперации волонтеры, помогающие военным в Донбассе, столкнулись с дефицитом квадрокоптеров – основного средства разведки и точечной доставки боеприпасов прямо во вражеские окопы. Коптеры не просто исчезли из продажи, цены на них взлетели в десятки раз – всю бытовую «малую авиацию» выбрал фронт.

И тогда, родилась, на первый взгляд, безумная идея – использовать в ряде случаев вместо дронов радиоуправляемые машины.

Военкор «КП" информационно поддержал этот проект, подключились читатели «Комсомольской правды». Но до последнего момента, «сверхоружие» держалось в тайне. У создателей были сомнения в его эффективности, а позориться не хотелось...

На самом деле, в военной истории уже были подобные устройства. С середины Второй мировой, немцы активно применяли так называемые «самоходные мины». Проект назывался «Голиаф», визуально эта «самоходная мина» напоминала уменьшенный в десяток раз танк-ромб времен Первой мировой. Устройство имело легкое бронирование – 10 мм, несло на себе до сотни килограммов взрывчатки и управлялось по проводу. «Голиаф» предназначался для уничтожения инженерных заграждений и «скоплений противника». Стоило такое устройство дорого, лишь в четыре раза дешевле обычной противотанковой пушки РАК-40, калибра 75 мм. Броня защищала «Голиаф» плохо, а провод управления часто перебивался. А до радиоуправления немцы дойти не успели – война закончилась.

Но оказалось, что 21 веке такой концепт можно реализовать быстро, просто и дешево. Вот что рассказал военкору «КП" один из участников волонтерского проекта «Террикон» Олег Мельников:

- Мы закупили несколько десятков радиоуправляемых машинок. Одна машинка стоит в несколько раз дешевле чем один фугасный снаряд калибра 152 миллиметра. У этих машин отличная проходимость! Скорость - до 30 километров в час.

- Что-то дорабатывали в конструкции?

- На машину ставится дополнительная антенна с усилением, более мощный аккумулятор. Управляется она через квадрокоптер, оператор видит на экране своего телефона, как самоходная мина перемещается и выходит на цель. Снаряжается машина обычными саперными толовыми шашками.

По словам Олега Мельникова, первое боевое применение «самоходных мин» случилось несколько дней назад под Граково в Харьковской области:

- Одна машина взорвалась раньше, вторая не добралась до объекта, а третья заехала прямо в бетонное здание, где была позиция украинских военных. Здание крепкое, бывший коровник,артиллерией его разрушить не получалось.

Как говорит Мельников, первое применение «адских машинок» сочли успешным. Возможно, и наш ВПК тоже обратит внимание на это любопытное устройство.

А пока, испытания «самоходных мин» в боевых условиях продолжаются.

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