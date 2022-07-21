Главный музыкальный акустик России отмечает юбилей

На вершину профессионального Олимпа профессор вознеслась еще в молодости: работала над правительственной связью для Брежнева (на фото с ректором СПбГУП Александром Запесоцким). Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

21 июля отмечает юбилей выдающийся эксперт в области музыкальной акустики в мире Ирина Алдошина. На вершину профессионального олимпа она вознеслась еще в молодости, когда в Кремле ей поручили решение вопросов обеспечения правительственной связи главы СССР Леонида Брежнева. Последние 22 года Ирина Аркадьевна передает свои бесценные знания студентам Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, где трудится на лучшей профильной кафедре страны.

Выпускники Ирины Аркадьевны работают в консерватории имени Римского-Корсакова и Мариинке, на киностудии «Лендок» и студии анимационного кино «Мельница», в Европе и США. Накануне юбилея они вспомнили студенческие годы.

Всегда на позитиве

Дарина Шмидт, один из ведущих специалистов России в сфере детского анимационного кино («мама Лунтика»), выпускница 2005 года:

- От общения с Ириной Аркадьевной остались самые приятные впечатления. Она удивляла неизменно позитивным настроем, открытостью, бодростью. Благодаря образованию, которое я получила у нее и других педагогов СПбГУП, уже на третьем курсе меня взяли аниматором в студию «Мельница». Специалисты изучили мои вузовские анимационные работы и сказали: «Дополнительная подготовка не нужна, можно сразу работать».

Помню родной университет как место, куда хочется приходить, - комфортное, прекрасно оборудованное, продуманное для удобства студента. Я, фанат работы, там фактически жила. Вечера проводила в компьютерных классах «желтой подводной лодки» - цокольного этажа вуза, где расположены студия звукозаписи и классы мультимедиа. Порой с ребятами ставили кино. Горжусь, что училась в таком университете.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Юмор и выдержка

Павел Игнатов, председатель Российской секции Всемирной организации аудиоинженеров Audio Engineering Society, генеральный директор компании «АРХИТОН», выпускник и доцент СПбГУП:

- С акустиком с мировым именем я познакомился более двадцати лет назад. Сначала был студентом Ирины Аркадьевны, затем аспирантом и, наконец, стал коллегой.

У нее прекрасное чувство юмора, замечательная выдержка и умение оперативно реагировать на любую ситуацию. Так, в 2004 году по дороге в Берлин, на конгресс Всемирной организации аудиоинженеров, нас с Ириной Аркадьевной остановили на паспортном контроле в Хельсинки: в датах моей визы нашли ошибку. Ирине Аркадьевне предложили пройти на посадку на рейс в Берлин, а мне, тогда аспиранту, - в финский «обезьянник» с дальнейшей депортацией в Петербург.

Я был в шоке, понимая, что подвожу Ирину Аркадьевну: должен был выступить с научным докладом и презентацией постера. А она с улыбкой сказала, что шансов попасть в Берлин у меня никаких, поэтому вместо меня поедет постер. Но из программы доклад не сняла. Чудом я появился в зале Берлинского конгресс-центра в момент объявления моего выступления. После доклада радостно подлетел к Ирине Аркадьевне, рассчитывая на похвалу и удивление, а она невозмутимо сказала: «А я и не сомневалась, Паша!»

Коллеги Ирины Аркадьевны - выдающиеся современники. Среди них дважды номинант на «Оскар», режиссер Константин Бронзит. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

В ногу со временем

Григорий Рарог, заведующий звуковым отделом Театра музкомедии, выпускник 2008 года:

- Профессор Алдошина - большой профессионал, а предмет, который она преподает, стал для меня одним из самых полезных. В учебнике «Музыкальная акустика» она собрала и упорядочила все нюансы. При этом, будучи блестящим теоретиком, не зациклилась на системе знаний, которую сформировала, - Ирина Аркадьевна движется в ногу со временем. Например, сотрудничает с компаниями в направлении разработок для замеров акустических пространств.

И, что главное, она продолжает преподавать. Студенты СПбГУП приходят в наш театр на практику и на общем фоне сильно выделяются качеством подготовки. Остальные рядом не стояли.

Эксперт по року и электронике

Андрей Никулин, звукорежиссер Театра актера и куклы в Нерюнгри, отличник культуры Республики Саха (Якутия), выпускник 2017 года:

- Таких мастеров своего дела, как Ирина Аркадьевна, можно по пальцам одной руки пересчитать. Когда мне выпала честь работать на знаковом фестивале в Германии, там все округляли глаза и сыпали восхищениями, когда узнавали, что моим преподавателем была Алдошина.

Ирина Аркадьевна удивляла на каждой лекции - эрудицией, опытом, грамотностью. Она в курсе современных тенденций: знает, как должен звучать рок, а как - электроника. Хотя сама предпочитает академическую музыку, в остромодной разбирается лучше молодежи.

Когда учился, порой думал: «Зачем нам эта акустическая математика?!» Но стоило начать работать, как удивился, насколько это важно. В профессиональной среде встречаю коллег, незнакомых с азами акустики, сплошь и рядом. В других вузах ее вообще не изучают, и это большое упущение. Работая с такими специалистами, ощущаешь, что у них недостает знаний.

Вечный двигатель внутри

Александр Мельников, ведущий звукорежиссер театра «Градский Холл» (Москва), выпускник 2011 года:

- О том, что это человек-легенда, мы знали еще до начала обучения. Но на первой же лекции Ирина Аркадьевна нас поразила: она за две минуты управилась со сломавшимся компьютером, а потом мы не успевали следить за тем, как ловко она орудует мышкой. Шутили, что среди изобретений Алдошиной есть биологический вечный двигатель, который она активно использует.

Музыкальная акустика была одним из самых сложных предметов. Даже профессиональные звукорежиссеры редко подступаются к этой области. У Ирины Аркадьевны нельзя было получить хорошую отметку за красивые глаза, а многим и тройка была за счастье!

Отдельная вселенная

Екатерина Вербицкая, звукорежиссер Театра-фестиваля «Балтийский дом», выпускница 2014 года:

- Год назад для театрального перформанса нужно было обрезать водопроводную трубу так, чтобы она звучала как нота «соль». Под удивленные взгляды коллег я сказала: «Ха, я же училась у Алдошиной!» - и быстро посчитала, какой длины должен быть отрезок. Именно такой вопрос попался мне на госэкзаменах. И даже эти необычные знания пригодились.

Теоретические наработки и труды Ирины Аркадьевны - ценнейший материал, а сама она живой носитель уникальной информации. Она сформировала целую вселенную музыкальной акустики.

Вуз знаменит в профессиональных кругах и «Желтой подводной лодкой» с замечательной звукозаписывающей студией. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

СКАЗАНО!

«Я возглавляю государственную комиссию на экзаменах в СПбГУП и общаюсь с профессором Алдошиной по роду службы. И каждый раз с нетерпением жду встречи с ней, настолько это интересный человек! Даже себя начинаешь больше уважать, разговаривая с такими людьми. Это специалист высочайшего уровня, признанный во всем мире. Плодотворный ученый, настоящий интеллигент».

(Владимир Персов, ведущий звукорежиссер киностудии «Ленфильм», заслуженный деятель искусств России, директор кинокомпании «Берег».)

ДОСЛОВНО

«Ирина Аркадьевна - эталон советского и российского профессора, один из знаменитых акустиков планеты. Она олицетворяет лучшие качества, сформированные отечественной системой высшего образования: высочайшая интеллигентность, выдающийся профессионализм. Это специалист, признанный во всей стране и за рубежом - от США до Китая».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик.)

СПРАВКА

Ирина Алдошина- автор ряда изобретений и 280 научных публикаций. Член координационного научного совета по акустике РАН, Почетный член AES (Audio Engeneering Society) - самой авторитетной международной организации в мире звуковой техники и технологий, председатель Санкт-Петербургской секции AES. В соавторстве с профессором Денверского университета Роем Притцем (был барабанщиком Элвиса Пресли) написала труд «Музыкальная акустика» - первый подобный учебник в России за шестьдесят лет.