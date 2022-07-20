Олег Кожемяко: Насчёт моего ранения в Донбассе - это глупость. Мы боремся с наводнением в Приморье

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

-… Алло! Олег Николаевич, а вы не в Донбассе?

- Нет. У нас здесь стихия разбушевалась. Нахожусь в Приморье.

- Я так и подумал. Вот сейчас (в Москве было 5 утра) все оперативные сводки посмотрел, ситуация с затоплением, вызванным проливными дождями, в крае тревожная. Объявили уже региональную ЧС (чрезвычайную ситуацию)?

- Да, объявили.

У нас порядка восьми районов находится в зоне чрезвычайной ситуации.

Это связано с затоплениями, перемывами дорог, где-то - с подмывами мостов, разрушениями.

Сегодня пока четыре населенных пункта остаются отрезанными от транспортного сообщения.

А в одном - нет еще электричества, поэтому именно здесь развернут штаб, работают энергетики, дорожники, спасатели.

Я тоже здесь нахожусь.

Вот сейчас мы как раз попытаемся доставить на вертолете МЧС муку, баллоны с газом в Фурманово…

Надеемся, что в ближайшие дни положение улучшится… Проезды восстановим за 2 недели - ситуация сложная, потом нужно будет строить мосты, отсыпать и асфальтировать дороги.

- Скажите, а вы же собирались с добровольцами Приморья в Донбасс, поездку из-за стихии пришлось отложить, да?

- Нет, нет, вот сейчас здесь все закончу… А там подготовка продолжается. И я наших всех добровольцев обязательно должен сопроводить в Донбасс. (Мы уже подробно рассказывали об этом - А.Г.) Я полечу!

- Ясно. А то поползли слухи, что якобы губернатор Приморья Кожемяко там легкое ранение получил.

- Глупости.

Здесь местная, как говорится, тревожная ситуация – разбираемся с ней.

- А вот эти ребята, добровольцы, они тоже участвуют в ликвидации стихийных бедствий?

- Да нет, они проходят сейчас обучение…

- То есть, все идет по плану.

- Да, да.

- Федеральный центр помогает тоже, да?

- Ну, конечно, мы здесь успешно работаем, совместно с группировкой МЧС, задействован вертолет, спасатели…

- То есть, всего хватает?

- Да, да.

- А вы облетели сколько пунктов - из тех, что затоплены?

- Я - пока на машине, побывал уже в нескольких населённых пунктах.

А вертолёт МЧС мы используем для того, чтобы помочь людям, попавшим в трудное положение.

- Понятно. Значит, так и записать - у Олега Кожемяко никаких ранений не было…

- Нет-нет

- Все идет по плану, все хорошо?

- Да - да.

- Мы болеем за вас, удачи вам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасатели устраивают лодочные переправы

Бойцы МЧС России совместно со специалистами краевой поисково-спасательной службы организовали очередную лодочную переправу через реку Аввакумовка в Ольгинском районе Приморского края.

Сотрудники чрезвычайных ведомств доставили энергетиков, которые занялись восстановлением нарушенного электроснабжения населённых пунктов Михайловка и Фурманово.

Кроме того, как сообщила нам пресс-служба МЧС, спасатели перевезли несколько человек - взрослых и детей - из зон затопления в безопасное место.

Ранее лодочная переправа была организована в Уссурийском городском округе - с населённым пунктом Кугуки. В частности, там, после обращения местной жительницы, пожарные подключились к экстренной эвакуации годовалого ребёнка с высокой температурой. Ребёнка, в сопровождении мамы, доставили из населённого пункта Кугуки в село Борисовка, где их ожидала бригада врачей для оказания дальнейшей медицинской помощи.

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