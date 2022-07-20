В стихах и прозе люди пытаются выразить свои чувства и эмоции после того, как познакомились с историями детей, которых мы потеряли

Среди откликов на сайте посвященному Аллее Ангелов Донецка и детям Донбасса уже множество откликов. В стихах и прозе люди пытаются выразить свои чувства и эмоции после того, как познакомились с историями детей, которых мы потеряли.

«Я был неоднократно в Донбассе, посещал Аллею Ангелов и другие мемориалы ДНР и ЛНР. Хочется верить, что если бы каждый политик регулярно задумывался, не приведут ли его действия к жертвам среди детей, на планете не было бы войн», - пишет певец Родион Газманов.

Читали страницы сайта поющие супруги основатель группы «Дюна» Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Их отклик заканчивается так: «…Жители Луганска и Донецка говорили нам про украинскую власть: «Мы не простим им этого никогда». И я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Есть вещи, которые не прощаются. К ним относятся эти чудовищные по своей нелепости и жестокости детские смерти. Сказать, что детей жалко, – ничего не сказать. Спасибо, что здесь помнят всех. Конечно, для родителей каждое такое упоминание болезненно. Но забвение еще хуже. И я думаю, они, эти родители, понимают, что таким образом объединившись, мы, может быть, спасем других детей…»

Звезды зажигают свечи погибшим детям Донбасса

Директор группы «Земляне» Вячеслав Карев и солист Сергей Скачков также отметились на странице: «Такие акции памяти и подобные публикации обязательно нужны. Кто же еще будет их организовывать, как не наши главные СМИ. А если кто-то считает это спекуляцией на детских смертях, – это их проблема. И пусть все знают, как достается мир. Мы выступаем по госпиталям и тоже видим, чего он стоит…»

Сильный и прямой отклик оставила поэтесса и рок-певица Ольга Кормухина: «Я не только бывала на Донбассе, но и с 2015 года работала с доктором Лизой, которая с другими волонтерами помогала местным детям. Знаете, если кто-то считает материалы о подобных инициативах спекуляцией на детской теме, то я бы им предложила следующее: всем, кто понимает, о чем речь, я бы предложила скинуться на отдельный вагон и отправить «либерально мыслящих» посмотреть на все собственными глазами. На детей с седыми головами, на изувеченных детей, на почерневших от горя родителей. Пусть они с ними поговорят. Если не бояться высказать свое «иное» мнение в лицо. Болтать, сидя на диване, можно все что угодно. Я скажу такую вещь, которая никогда меня в жизни не подводила: «Каждый человек видит в другом то, что есть в нем самом». Если видят спекуляцию, значит спекулируют сами… И я больше ничего не добавлю. Право говорить о Донбассе нужно выстрадать».

Отметим, что сайт посвященный Аллее Ангелов Донецка и детям Донбасса реализуется благодаря Президентскому фонду культурных инициатив, руководству Народных Республик Донбасса, журналистам и волонтерам, что там работают рискуя жизнью.

На стартовой странице сайта помещена фотография памятника, что установлен в Донецке. Его прототип — 13-летний мальчик из села Буткевич Кирилл Сидорюк, который ценой собственной жизни спас свою 9-летнюю сестру Таню во время обстрела со стороны Украины в августе 2014-го. В этом году Кириллу Сидорюку исполнился бы 21 год.