Оператор билайн представил новый тариф-конструктор UP: в нем абоненты могут выбрать талисман, который дает «суперсилу»

Оператор билайн обновляет линейку тарифных планов. Строго говоря, компания отказалась от зачастую непонятного набора предложений для абонентов, заменив их на один тариф-конструктор, но с большим числом вариаций. Он называется UP. Это идейное продолжение тарифа «Твое решение», который стал доступен осенью 2021 года. Пользователь сам может собрать необходимое ему число минут, гигабайт и SMS. А значит самостоятельно отрегулировать свою абонентскую плату. Но главное новшество оператора — появление персонажей, которых назвали апперы.

Аппер — это мультипликационный герой-талисман. Пользователям мобильного приложения билайн ранее полюбились кот и робот — анимации, которые выполняли исключительно декоративную функцию. Из-за большой популярности маскотов среди абонентов, оператор решил развить эту идею.

Теперь при подключении UP можно выбрать своего персонажа: пчелу Базю, дракона Юнга, котика Пуша, робота Пинга или панду Тапу. Герой не только приветствует пользователя при входе в мобильное приложение, но и дает абоненту «суперсилу» — какой-либо бонус.

• Базя — делиться минутами и пакетом трафика с номерами членов вашей семьи со скидкой 50%.

• Юнг — неограниченный доступ к YouTube и TikTok.

• Пуш — приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов и в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплат;

• Пинг — дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении

• Тапа — дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет и защитит от подключения нежелательных подписок в интернете.

Как видно, каждый персонаж дает существенные преимущества какой-либо категории абонентов. Очевидно, что дракона Юнга будут выбирать молодые люди, а панду Тапу — пожилые, пенсионеры.

Вместе с аппером пользователю предлагается готовый тариф с пакетом минут, трафика и сообщений. Но преимущества UP в том, что стандартный пакет в любой момент можно донастроить под себя. Например, отказавшись от SMS и добавив больше гигабайт. Сохранилась возможность подключать дополнительные сервисы, как от билайна (например, стриминг музыки «Звук») так и его партнеров: Яндекс Плюс, онлайн-кинотеатры IVI, Okko, антивирус Eset, онлайн-библиотека «ЛитРес» и другие.

Своего аппера можно изменить в любой момент в мобильном приложении. Абонентам разрешают добавить до двух номеров в свою семью, чтобы делить с ними пакеты минуты, SMS и интернета. А осенью обещают количество «семейных» номеров увеличить.

UP заменит основную линейку тарифов оператора для новых продаж и переходов. Архивные тарифы остаются с абонентами без изменений. Новинка призвана упростить прежнюю систему планов «Близкие люди», которая разрослась до порядка 20 наименований.