"Гроза" - в стиле хулиганского балагана, Евгений Цыганов - в роли Сергея Образцова

Театр "Современник" ждет зрителей на спектакли. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Позади половина лета. В большинстве московских театров уже закончился театральный сезон. Актеры отдыхают. Но отдельные труженики все еще работают и даже выпускают премьеры. Мы сделали подборку спектаклей, которые можно посмотреть в июле и в начале августа.

В театре «Современник»:

21 июля - «203—205». Лирическая комедия о любви с участием Марины Нееловой и Леонида Ярмольника. Любовь, как известно, удивительное чувство. Она позволяет в сложный момент понять и простить друг друга.

22 и 23 июля - «Театр». Один из самых многолюдных по количеству задействованных актёров спектакль. Это спектакль о театре и об актёрах, поставленный по романа Сомерсета Моэма. Режиссер - Владимир Панков, в главной роли – бесподобная Елена Яковлева.

24 июля - «Игра в джин». Невероятный дуэт Лии Ахеджаковой и Василия Бочкарёва. Встретились два одиночества в доме престарелых за карточным столом. Они будут играть в джин, азартно, безоглядно отдаваясь процессу.

29 июля – «Пигмалион» по Бернарду Шоу. История превращения простой цветочницы в настоящую леди трогает сердца зрителей сто с лишним лет. В главных ролях - Алена Бабенко и Сергей Маковецкий.

31 июля - «Интуиция». Премьера этого сезона. Александр Цыпкин и Константин Хабенский в пьесе «Интуиция» рассуждают, каким будет наш последний день на этом свете и первый день – на другом. 13 монологов о последнем мгновении перед смертью.

О других мероприятиях «Современника», который будет принимать зрителей до 3 августа, можно узнать на сайте театра

В Театре им.Моссовета:

20, 29 июля, 7, 24 августа на сцене «Под крышей" – премьерные показы спектакля «Человек в закрытой комнате». Это театральное роуд-муви в постановке режиссера Павла Пархоменко. История о том, как трудно умереть насовсем. Жанна, главная героиня, приезжает в родной провинциальный городок на похороны своего отца. Но отец Жанны вдруг «оживает» и начинает разговаривать с ней. Впрочем, может быть, это только в ее голове? Жанне помогает друг детства Костик, и вся «троица» отправляется в театральное роуд-муви с элементами магического реализма.

23 июля на Основной сцене - «8 любящих женщин» в постановке Евгения Марчелли. Спектакль со звездным женским составом: Евгения Крюкова, Екатерина Гусева, Ольга Остроумова, Ольга Кабо…

29 июля – «Укрощение строптивой». Постановка Андрея Кончаловского комедии Шекспира. Это первая часть задуманной режиссером «шекспировской трилогии». В дальнейшем должны войти трагедия «Макбет» и фантазия «Буря». Идея этого проекта в том, чтобы погрузить зрителя в мир великого драматурга: Шекспир – комедия; Шекспир – трагедия; Шекспир – фантазия.

В главных ролях: Юлия Высоцкая и Алексей Розин…

Театр кукол им.Сергея Образцова:

23 июля в 11.00 и 14.00 - «Хитрый Ёжик». Спектакль-игра для маленьких зрителей: лесные обитатели расскажут две поучительные истории о том, как важно уметь постоять за себя и за своих друзей.

22 июля в 19.00, 23 июля в 18.00 - спектакль для взрослых зрителей - «Я — Сергей Образцов». Громкая премьера сезона с участием Евгения Цыганова. Рассказ о судьбе великого кукольника через всю историю XX века.

24 июля в 18.00 - «Необыкновенный концерт». Самый знаменитый кукольный спектакль в мире, визитная карточка Театра Образцова. Это фейерверк юмора, фантазии, таланта и эмоций — настоящий праздник театра!

Театр "Сатирикон":

23-25 июля - премьера спектакля «Гроза» в постановке Константина Райкина. Жанр – трагический балаган. Самую знаменитую драму Островского Константин Райкин ставит хулиганским способом. Здесь много музыки: от фольклорных русских и церковных песнопений до английских, французских текстов, джазовых и роковых композиций, западных шлягеров. Музыкальный и танцевальный диапазон «без берегов». По замыслу режиссёра, это нисколько не вредит пьесе, которую Островский задумал как драму приволжской жизни собирательного города Калинова. Главную роль, которая считается одной из вершин мирового женского трагического репертуара, играет молодая актриса Мария Золотухина.

Театр Романа Виктюка начинает новый сезон 9 августа:

9 августа - «Нездешний сад. Рудольф Нуреев» - о силе духа и таланте неповторимого танцовщика.

10 августа - «Сергей и Айседора». Спектакль о любви поэта Сергея Есенина и танцовщицы Айседоры Дункан.

11 августа - «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова с участием ведущих артистов театра.

12 августа - блистательный дуэт Ефима Шифрина и Екатерины Карпушиной в спектакле «Путаны».

13 августа – знаменитые «Служанки»в постановке Романа Виктюка.