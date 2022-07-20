Зеленского могут свергнуть? На Украине объявлена охота на высокопоставленных чиновников и генералов СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Громкие обвинения Зеленского в адрес высокопоставленных сотрудников СБУ имеют под собой почву для таких высказываний. Действительно, целый ряд высокопоставленных генералов украинской контрразведки еще до отставки Баканова были прихвачены, что называется, "на горячем". Вот только "пидозра" в работе на "врага и Кремль" сочетается совсем с другими деяниями проштрафившихся сподвижников экс-главы СБУ.

"ПРАВАЯ РУКА", КОНТРАБАНДИСТ, "СЕРЫЙ КАРДИНАЛ" И…

Возьмем, например, правую руку Баканова – генерала Андрея Наумова. Вернее, теперь уже экс-генерала, потому что 31 марта Зеленский лишил его воинского звания. Наумов покинул Украину в ночь на 24 февраля в сопровождении нескольких лиц (некоторые источники говорят, что вместе с ним в Германию прибыл и сам Баканов, которого потом пришлось зазывать назад в Киев посулами и угрозами, но, в целом, этот марш-бросок теперь уже и бывшего главы СБУ вместе с доверенным генералом удалось от общественности скрыть). Редкая осведомленность, не правда ли? Особенно, если учесть, что свою семью Наумов вывез из страны несколькими неделями ранее.

Мог ли он знать о планах Москвы. Если был ценным агентом, то вполне. А его потенциальная ценность весьма высока. Хотя Наумов никогда не был на оперативной работы и до назначения в СБУ всю карьеру сделал в Генеральной прокуратуре на должностях по материально-техническому обеспечению (завхозом), в контрразведке он занял должность начальника Главного управления внутренней безопасности, сотрудников которой боялись в СБУ все остальные, эдакой "полиции над полицией". Наумова все называли "кошельком" Баканова, а самого Баканова – "кошельком" Зеленского, ведь именно на Баканова зарегистрированы офшорные фирмы, которыми владеет нынешний президент Украины, и в которые он сливает "заработанное тяжким трудом". Это позволяло все проблемы Наумову решать от имени Баканова, а то и кое-кого повыше.

Наумов так и не вернулся на Украину, а 10 июня был задержан на сербско-македонской границе пограничниками Сербии в компании с известным контрабандистом, гражданином Германии Александром Акстом после того, как полицейскими была обнаружена контрабанда в виде драгоценных камней и наличной валюты в сумме около 800 тысяч долларов США. Хотя Наумов и был уволен из СБУ в июле прошлого года именно за схемы, которые он прокручивал вместе с Акстом (в известных кругах, известного как "Саша Немец"), но связь с контрабандистом не порвал и, по всей видимости, продолжал работать вместе с ним, благо, все люди Наумова на тот момент оставались в СБУ на своих постах, а только по одной из используемых ими схем прибыль доходила до 3-х миллионов долларов в месяц. Но ведь были и другие.

Кстати, впервые он привлек к себе внимание, когда был арестован полковник СБУ Юрий Расюк, который якобы готовил на Наумова покушение, для чего бывший "альфовец" нанял двух криминальных отморозков – выходцев из Донбасса. Расюк, и снова якобы, работал по заданию экс-первого заместителя председателя СБУ Нескоромного, лишившегося своего поста в результате интриги Наумова.

Какой клубок? Но и это еще не все. В схемах Наумова участвовал и другой генерал СБУ, который сейчас взлетел, но о нем в другой раз.

Мог ли Наумов сливать секретные данные ФСБ, ГРУ или СВР? Глупый вопрос – такой за деньги маму родную продаст.

… И ТОЖЕ НЕ ГАЛАНТЕРЕЙЩИКИ

Следующие персонажи этого не Марлезонского, а Киевского "балета" масштабами помельче.

Есть, например, среди "зрадников Неньки", пардон, изменников Родины, экс-глава херсонского управления СБУ и тоже на этот момент экс-генерал СБУ Сергей Криворучко. Ему в вину ставят сдачу России без боев и сопротивления Херсонской области. Помощника генерала подозревают в Киеве, что он якобы сдал российским военным карты минных полей в области и чуть ли не лично вместе с генералом "координировал действия русской авиации". Наверное, так же как в Киеве "корректировщики" подсвечивали "фиолетовым светом" в своих квартирах цели для российских крылатых ракет. Те, кто в СБУ запустили этот "патриотический фейк", наверное, перечитали в детстве Паустовского, рассказавшего, как перед своим бегством из Киева петлюровцы тоже запустили в местное общество приказ о смертоносных фиолетовых лучах для большевиков.

Или взять, к примеру, бывшего начальника Харьковского управления СБУ Романа Дудина. Совсем недавно Зеленский уволил его за то, что по словам президента Украины, то "не работал на защиту города с первых дней полномасштабного конфликта", а занимался совсем другими проблемами более личного характера.

Можно вспомнить и генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, арестованного по обвинению в содействии российским спецслужбам и планировании убийства чеченца Адама Осмаева. В вину Шайтанову ставилась и работа по подбору и привлечению офицеров спецслужб Украины для работы на ФСБ, то есть организация целой агентурной сети. Правда, это произошло еще в 2020-м, но русский след и обвинения в работе на ФСБ были популярны в Киеве уже тогда. Туда же ложится, кстати, и "дело Ежова" – украинского личного переводчика премьер-министра Гройсмана тоже арестовали и судили за "сотрудничество с российскими спецслужбами", но выпустили на свободу, когда он признал свою вину и согласился с обвинением.

Настоящий коктейль представляет собой и история Олега Кулинича. В октябре 2020-го Зеленский назначил его начальником виртуального управления СБУ по Автономной республике Крым (с резиденцией в Херсоне). А 2-го марта нынешнего года Зеленский уволил Кулинича с этой должности по дискредитирующим основаниям. Но, что интересно, глава СБУ Баканов не стал увольнять Кулинича, а назначил его своим помощником по "особо важным поручениям", и тот продолжил "влиять на важные процессы в СБУ".

Кстати, Кулинича арестовали 16-го июля и тот, оправдывая себя, дал показания, что он предупреждал Баканова о готовящемся "вторжении России", но глава СБУ, дескать, не уделил его донесениям должного внимания. При этом, по версии СБУ, Кулинич "передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины", и этот факт якобы задокументирован.

ИМЯ ИМ – ЛЕГИОН. ТО ЕСТЬ БАТАЛЬОН

Но небезынтересно в этой истории то обстоятельство, что Кулинич является человеком, который близок к депутату Верховной рады Деркачу, прославившемуся опубликованием документов и аудиозаписей, компрометировавших президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джозефа Байдена. В частности, компромата о том, что Джозеф Байден и его сын Хантер Байден получили от компании Burisma миллионы долларов. Деркача, кстати, тоже объявили "российским агентом", правда, уже в самих США. А Кулинич давно является его человеком или, на худой конец, партнером. Еще в 2010-м году земли ландшафтного заказника в Конча-Заспе были разделены на участки и незаконно отчуждены в пользу народного депутата Андрея Деркача, его помощников и членов их семей. И эти манипуляции с землей, как выяснили украинские правоохранители, были проделаны Обуховской районной администрацией по прямым указаниям Олега Кулинича, работавшего тогда на посту руководителя украинского "Госкомзема".

По всей видимости, обвинения в "работе на Кремль" могут быть предъявлены теперь и уволенному вчера зампредседателя СБУ Владимиру Горбенко, и уже также бывшим руководителям управлений СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях. И многим другим. Заявку в 650 с лишним предателей, озвученную Зеленским, надо спецслужбам оправдывать, а с новым председателем СБУ она явно будет и перевыполнена.

Если только в Виннице и лишь после одного ракетного удара СБУшники обезвредили 300 "агентов Путина" из числа местных жителей, в том числе, дворников, торговцев на рынке (кстати, привет Гройсману, который начинал свою карьера с директорства на нем, вполне возможно, уже тогда начав работать на ФСБ), случайных прохожих и т.д. Что уж тогда говорить о генералах, обладающих большим массивом секретной информации, если обычные прохожие готовы передавать сообщения российскому командованию морзянкой по рельсам или фонариками, конечно же, фиолетовыми.

Были ли эти "торговцы Родиной", генералы и полковники, "агентами ФСБ"? Никто не исключает, что параллельно своим основным заработкам они могли подрабатывать и продажей секретов. И не только России, а кому угодно. Хоть колумбийским наркокартелям, хоть ближневосточным террористам. Продают же они им поступившее с Запада оружие.

"Уважаемые люди", как говорили в одном сатирическом произведении. Но ведь знаете, что самое интересное во всей этой истории? То, что новые – они ничем не отличаются от старых. Может быть, даже еще хуже. Достаточно посмотреть на нового председателя СБУ Василя Малюка. Но о нем в следующий раз.

Главное, что через некоторое время и они будут объявлены "агентами Путина", внедренными ФСБ-шниками и рукой Кремля. Потому что судьба у Украины такая.

Хотя, по идее, там бы надо вскрывать агентов и провокаторов ЦРУ. Но этим, наверное, придется заняться уже России.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 20 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немецкая журналистка Алина Липп из Донецка: Европа верит телевизору, а за правду о Донбассе - срок

Правительство Германии возбудило уголовное дело против своей журналистки Алины Липп, живущей в Донецке. За неудобные, «политически-незрелые» взгляды на войну и жизнь. С ней поговорил спецкор «КП» Дмитрий Стешин (подробности)

Щит, меч и улыбки бурундуков: Раскрыты значения шевронов военных в Донбассе

Расшифрованы значения шевронов и нашивок союзных сил в Донбассе (подробности)

Подписывайтесь на новые выпуски и слушайте, когда удобно!