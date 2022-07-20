Фото: Олег ЗОЛОТО

В России есть регионы, где безоружный турист может довольно быстро стать жертвой медведя. Но довезти в эти отдаленные регионы свое ружье самолетом или поездом, становится еще тем испытанием…

Потому, в «целях совершенствования законодательства об оружии и развития охотничьего туризма» в ряд федеральных законов внесены изменения, позволяющие передавать разрешение на ношение и использование оружия его собственниками, гражданам России и иностранцам для его временного ношения и использования в целях охоты.

«Изменения вступят в силу 15 июля 2023 года. Оружие смогут передавать охотпользователи - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также граждане России, имеющие в собственности оружие», - рассказали kp.ru в Росгвардии.

В ведомстве пояснили, что правом получать охотничье оружие во временное пользование наделяются, во-первых, граждане России, которые уже владеют оружием и, во-вторых, граждане России, не имеющие в собственности оружия, которые получат новый вид разрешительного документа, а именно разрешение на ношение и использование охотничьего оружия.

Такое же разрешение смогут получить и иностранные граждане.

Лесники, сотрудники полиции и Росгвардии с 15 июля 2023 года будут требовать у человека с ружьем, что встретится им лесу следующие документы: разрешение на ношение и использование охотничьего оружия (новый вид разрешения), разрешение на хранение оружия, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на хранение и использование оружия.

Только на основании этих разрешений граждане России и охотпользователи после составления акта «приема-передачи» будут вправе передавать принадлежащее им оружие (не больше одной единицы). Кроме того, у стрелка должны быть на руках: копия акта «приема-передачи» оружия со всеми персональными данными и номером карабина или винтовки, а также охотничий билет.

«Разрешение на ношение и использование охотничьего оружия будет выдаваться в течение 10 рабочих дней Росгвардией и ее территориальными органами гражданам России, достигшим возраста 18 лет, сроком на 5 лет. Остальные требования для получения указанного разрешения и основания для его аннулирования такие же, как для получения (аннулирования) разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия», - отметили в Росгвардии.

Также в документы отмечается, что иностранным гражданам оружие смогут передавать только охотпользователи, которым Росгвардией или ее территориальными органами выдано разрешение на передачу иностранному гражданину охотничьего оружия для ношения и использования в целях охоты (новый вид разрешения). Указанное разрешение будет выдаваться охотпользователю Росгвардией и ее территориальными органами по месту подачи заявления в течение 15 календарных дней, сроком действия 90 дней.

Кстати, перевозка оружия к месту охоты и обратно, ношение и использование переданного для охоты оружия разрешается «только в присутствии собственника такого оружия либо уполномоченного представителя юридического лица, передавшего указанное оружие».

По окончании охоты оружие и неизрасходованные патроны к нему подлежат возврату.